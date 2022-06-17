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رياضة

ريال مدريد يتجهز بعرض ضخم للتوقيع مع موهبة إنجليزية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نادي ريال مدريد الإسباني watanserb.com
ريال مدريد ينافس ليفربول على صفقة من العيار الثقيل هذا الصيف

وطن – أفاد تقرير إسباني، عن تجهيز نادي ريال مدريد الإسباني، لصفقة قياسية خلال الأيام المقبلة، لضم موهبة إنجليزية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت إذاعة (كادينا سير) الإسبانية، عن استعداد إدارة النادي الملكي لتقديم عرض ضخم، للتعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام صاحب ال18 عاماً، لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني هذ الصيف.

ريال مدريد والعرض الضخم

وبينت الإذاعة الإسبانية، بأن نادي الريال ينوي بالفعل لتقديم عرض ضخم، للتعاقد مع النجم الإنجليزي الدولي بيلينغهام، مقابل مبلغ يصل إلى 90 مليون يورو. للحصول على خدماته، على الرغم من تعاقده مؤخراً مع الفرنسي أوريلين تشواميني.

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كما وأردفت، ” الريال يريد التعاقد مع لاعب دورتموند جود بيلينغهام، أن يكون الوريث القادم للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي جدد عقده مع الفريق الملكي لموسم قادم في الآونة الأخيرة”. وينتهي عقد اللاعب مع بوروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2023.

منافسة ليفربول

وتابعت، ” ريال مدريد سيجد منافسة شرسة في إتمام صفقة التعاقد مع بيلينغهام، من قبل ليفربول، الذي أبدى استعداده لدفع 100 مليون يورو. من أجل ضم الحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف”.

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وكان نادي ليفربول قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع النجم الأوروغواياني داروين نونيز، ليكون البديل عن رحيل السنغالي ساديو ماني المرتقبة هذا الصيف إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.

صفقات ريال مدريد

كما ونجح الفريق الملكي في التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر. صخرة دفاع نادي تشيلسي الإنجليزي ” البلوز”، والنجم الفرنسي تشواميني القادم من نادي موناكو الفرنسي.

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يشار إلى أن ريال مدريد توج ب3 ألقاب مهمة الموسم المنصرم، وهي دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، لكنه فشل في التتويج بلقب كأس الملك. الذي حصده فريق ريال بيتيس.

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المصدروطن + إذاعة كادينا سير
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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