ريال مدريد يتجهز بعرض ضخم للتوقيع مع موهبة إنجليزية

وطن – أفاد تقرير إسباني، عن تجهيز نادي ريال مدريد الإسباني، لصفقة قياسية خلال الأيام المقبلة، لضم موهبة إنجليزية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت إذاعة (كادينا سير) الإسبانية، عن استعداد إدارة النادي الملكي لتقديم عرض ضخم، للتعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام صاحب ال18 عاماً، لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني هذ الصيف.

ريال مدريد والعرض الضخم

وبينت الإذاعة الإسبانية، بأن نادي الريال ينوي بالفعل لتقديم عرض ضخم، للتعاقد مع النجم الإنجليزي الدولي بيلينغهام، مقابل مبلغ يصل إلى 90 مليون يورو. للحصول على خدماته، على الرغم من تعاقده مؤخراً مع الفرنسي أوريلين تشواميني.

🚨 يورغن كلوب مستعد للإنتظار حتى صيف 2023 من اجل التعاقد مع لاعب من العيار الثقيل في وسط الملعب وهو من اشد المعجبين بالشاب الانجليزي جود بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند pic.twitter.com/KDK6vPHaui — E P L W O R L D (@EPLworld) June 17, 2022

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كما وأردفت، ” الريال يريد التعاقد مع لاعب دورتموند جود بيلينغهام، أن يكون الوريث القادم للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي جدد عقده مع الفريق الملكي لموسم قادم في الآونة الأخيرة”. وينتهي عقد اللاعب مع بوروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2023.

منافسة ليفربول

وتابعت، ” ريال مدريد سيجد منافسة شرسة في إتمام صفقة التعاقد مع بيلينغهام، من قبل ليفربول، الذي أبدى استعداده لدفع 100 مليون يورو. من أجل ضم الحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف”.

🚨🚨 عاااجل — SER : يُريد ريال مدريد إيجاد اتفاق لجلب جود بيلينغهام للعام المقبل ، لأنه لا يستطيع الانضمام إلى النادي حتى يحصل فينيسيوس على جواز سفره الإسباني pic.twitter.com/zXZoYAwSla — ‏‎ Luka10RM (@lucamadridista9) June 14, 2022

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وكان نادي ليفربول قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع النجم الأوروغواياني داروين نونيز، ليكون البديل عن رحيل السنغالي ساديو ماني المرتقبة هذا الصيف إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.

صفقات ريال مدريد

كما ونجح الفريق الملكي في التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر. صخرة دفاع نادي تشيلسي الإنجليزي ” البلوز”، والنجم الفرنسي تشواميني القادم من نادي موناكو الفرنسي.

💥 كادينا سير | ريال مدريد يعتبر جود بيلينغهام القطعة الناقصة في خط الوسط. يريد ريال مدريد التعاقد معه في 2023 لكن لا يستبعدون التوقيع معه في الصيف. pic.twitter.com/opYo5NhgVs — BlancosGlobal (@Blancos_Global) June 13, 2022

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يشار إلى أن ريال مدريد توج ب3 ألقاب مهمة الموسم المنصرم، وهي دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، لكنه فشل في التتويج بلقب كأس الملك. الذي حصده فريق ريال بيتيس.

>> كادينا سير 🗞🇪🇸 • يخوض ريال مدريد سباقا مع ليفربول على خدمات الموهبة الانجليزية جود بيلينغهام 🔥🔥 pic.twitter.com/EO829eURDn — موندو سبورت (@mehdiboukhriss7) June 14, 2022

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