حبيبة بيكيه السابقة تكسر صمتها: “كان تحرشًا كاملاً”! (شاهد)

وطن – كسرت نوريا توماس حبيبة بيكيه السابقة صمتها، حيث أطلقت مسلسلاً وثائقياً “لا علاقة له ببيكيه وشاكيرا”، رغم أن إطلاقه تزامن مع انفصال الثنائي.

جذب انفصال جيرارد بيكيه وشاكيرا الكثير من الاهتمام وأصبح حديث وسائل الإعلام.

منذ ذلك الحين، كانت هناك شائعات لا نهاية لها: خيانات مزعومة، مشاكل طويلة الأمد، وتكهنات أُخرى.

كان الضجيج الإعلامي الناجم عن الانفصال من النوع الذي اضطر بعض الشخصيات الرئيسية في القصة إلى كسر صمتهم لتوضيح شائعات مختلفة.

ومن هؤلاء نوريا توماس، الممثلة والصديقة السابقة للاعب برشلونة.

أطلقت “توماس” مسلسل وثائقي لا علاقة له ببيكيه وشاكيرا، رغم أن إطلاقه تصادف مع الانفصال.

ومع ذلك، كادت نوريا أن تُجبر على مشاركة مقطع فيديو على حسابها على Instagram لتقديم مزيد من التوضيح.

وقالت توماس في مقطع فيديو على إنستغرام: “لقد كان تحرشًا”.بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية

وأضافت: “أحتاج إلى التعبير عن نفسي بسبب ما حدث في الأسبوعين الماضيين. أحتاج إلى إخباركم بما أعتقد أنه من الجيد جدًا التزام الصمت وأنا أعرف كيف أفعل ذلك. لكن هذه المرة لم أتعامل مع الأمر بهذا الشكل”.

وتابعت: “لقد كان تحرشًا كاملاً وتدميرًا لهاتفي أثناء إدخالي إلى المستشفى. إنه أمر مرعب. لكنني تلقيت أيضًا بعض الرسائل اللطيفة”.

وأكلمت: “إذا أتيت إلى هذا الحساب لمعرفة أنني صنعت سلسلة أتحدث فيها عن علاقة كانت لي قبل 12 عامًا ، فلن تجد ذلك.”

وبهذا تأمل أن تكون قد أوضحت كل الشائعات التي ظهرت نتيجة الانفصال بين بيكيه وشاكيرا.

وأوضحت توماس: “أتحدث [عن بيكيه] لمدة دقيقتين وفقط في الفصل الأول، في سياق أتحدث فيه أيضًا عن شركاء سابقين آخرين أثروا علي كثيرًا، وعائلتي وعملي، حيث أقدم نفسي” .

وقالت: “هذه القصة جزء من حياتي. ما أقوله في تلك الحلقة الأولى هو مسلي للغاية، وليس هناك ثرثرة”.

وذكرت “كان المسلسل ينطلق قبل شهر، لكن تأخرت بسببي. لقد تزامن ذلك مع أنباء عن شريكي السابق (بيكيه)، وحتى أنني لم أكن أعرف ما الذي يجري”.

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وبهذا تأمل أن تكون قد أوضحت كل الشائعات التي ظهرت نتيجة الانفصال بين بيكيه وشاكيرا.

ووضعت “توماس” قبل أيام مولودها الثاني .