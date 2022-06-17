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بريطانيا تقرر تسليم مؤسس “ويكيليكس” جوليان أسانج للولايات المتحدة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تسليم مؤسس ويكيليكس الولايات المتحدة watanserb.com
مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج

وطن – أكدت الحكومة البريطانية، الجمعة، توقيعها على مرسوم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة.

وحسب موقع “فرانس24” فقد كانت السلطات القضائية أعطت بالفعل الضوء الأخضر في أبريل/نيسان الماضي لترحيله، وتركت الأمر للسلطة التنفيذية للموافقة على هذا القرار.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: “بموجب قانون تسليم المجرمين لعام 2003، يتعين على وزير الدولة التوقيع على أمر التسليم إذا لم يكن هناك سبب يمنع هذا الأمر”.

يوم مظلم لحرية الصحافة

وندد موقع ويكيليكس في بيان صحفي بما صدر عن الحكومة البريطانية، واصفا ما حدث بأنه بـ “يوم مظلم لحرية الصحافة”.

وفي هذه القضية، لم تجد محاكم المملكة المتحدة أن تسليم أسانج سيكون قمعيًا أو ظالمًا أو إساءة استخدام للإجراءات، كما لم تجد أن التسليم لن يكون متوافقًا مع حقوق الإنسان الخاصة به، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة.

ولفتت السلطات القضائية البريطانية أنه أثناء تواجده في الولايات المتحدة سيعامل بشكل لائق، بما في ذلك ما يتعلق بوضعه الصحي.

ويمكن للإسترالي “أسانج” البالغ من العمر 50 عامًا الاستئناف في غضون 14 يومًا.

يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما

يشار إلى أن “أسانج” مطلوب من قبل نظام العدالة الأمريكية، الذي يريد محاكمته بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية منذ عام 2010 عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، لا سيما في العراق وأفغانستان، حيث يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما.

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت “أسانج” في 2019 بعد أن أمضى أكثر من سبع سنوات كلاجئ في سفارة الإكوادور في لندن.

موقع ويكيليكس
المصدرفرانس24
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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