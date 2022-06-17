بريطانيا تقرر تسليم مؤسس “ويكيليكس” جوليان أسانج للولايات المتحدة

وطن – أكدت الحكومة البريطانية، الجمعة، توقيعها على مرسوم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة.

وحسب موقع “فرانس24” فقد كانت السلطات القضائية أعطت بالفعل الضوء الأخضر في أبريل/نيسان الماضي لترحيله، وتركت الأمر للسلطة التنفيذية للموافقة على هذا القرار.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: “بموجب قانون تسليم المجرمين لعام 2003، يتعين على وزير الدولة التوقيع على أمر التسليم إذا لم يكن هناك سبب يمنع هذا الأمر”.

يوم مظلم لحرية الصحافة

وندد موقع ويكيليكس في بيان صحفي بما صدر عن الحكومة البريطانية، واصفا ما حدث بأنه بـ “يوم مظلم لحرية الصحافة”.

وفي هذه القضية، لم تجد محاكم المملكة المتحدة أن تسليم أسانج سيكون قمعيًا أو ظالمًا أو إساءة استخدام للإجراءات، كما لم تجد أن التسليم لن يكون متوافقًا مع حقوق الإنسان الخاصة به، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة.

ولفتت السلطات القضائية البريطانية أنه أثناء تواجده في الولايات المتحدة سيعامل بشكل لائق، بما في ذلك ما يتعلق بوضعه الصحي.

ويمكن للإسترالي “أسانج” البالغ من العمر 50 عامًا الاستئناف في غضون 14 يومًا.

يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما

يشار إلى أن “أسانج” مطلوب من قبل نظام العدالة الأمريكية، الذي يريد محاكمته بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية منذ عام 2010 عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، لا سيما في العراق وأفغانستان، حيث يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما.

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت “أسانج” في 2019 بعد أن أمضى أكثر من سبع سنوات كلاجئ في سفارة الإكوادور في لندن.