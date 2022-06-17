“اجعل نار العذاب تغلي في جسده”.. خطيب المسجد النبوي يدعي على من تطاول على النبي (شاهد)

وطن- شن خطيب المسجد النبوي، في المدينة المنورة، الشيخ صلاح البدير، هجوما عنيفا على المتطاولين على عرض النبي “محمد” صلى الله عليه وسلم، وذلك في إشارة لتطاول متحدثين باسم الحزب الحاكم في الهند عليه والخوض في عرض السيدة عائشة، والتي تسببت بموجة غضب عارمة في جميع البلاد الإسلامية.

وقال “البدير” في دعائه في ختام “خطبة الجمعة”:”اللهم أنزل على من سب عرض نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أصناف الوباء والعذاب يا رب العالمين”.

وزاد قائلا: “اللهم اجعله ممن يطعم هما، ويموت غما، اللهم واحبسه في جسده، واجعل نار العذاب تغلي في كبده”.

وتابع قائلا: “واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين”.

فيديو| دعاء خطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير على من سب عرض النبي ﷺ

pic.twitter.com/ROpC3cfxrW — بركه (@BrkaQ8) June 17, 2022

كم أكد خطيب المسجد النبوي على أن “محاولات البعض الإجرامية للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أم المؤمنين رضي الله عنها لن تضر الجناب النبوي بشيء، فقد رفع الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ذكره وجعل الذل على من خالف أمره .”

#مكة_المكرمة

إمام و خطيب المسجد الحرام الشيخ/ عبدالله الجهني : إن محاولات البعض الإجرامية للإساءة للنبي ﷺ وعلى أم المؤمنين رضي الله عنها

لن تضر الجناب النبوي بشيء، فقد رفع الله عز وجل لمحمد ﷺ ذكره وجعل الذل على من خالف أمره .

pic.twitter.com/5hUIoXhZaD — 📮 بريد قبيلة عنزه (@anzah110) June 17, 2022

السعودية تدين الإساءة للنبي

وكانت المملكة العربية السعودية قد استنكرت تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

ورحبت الخارجية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان.

وأعلن الحزب الحاكم في الهند، إيقاف المتحدثة باسمه على خلفية تصريح مسيء للرسول الكريم، كما طرد مسؤولا آخر للأمر نفسه.

الحزم الحاكم في الهند يوقف المتحدثين باسمه

وقال حزب بهاراتيا جاناتا إنه أوقف المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما عن العمل ردا على تعليقات حول الرسول الكريم أدلت بها خلال مناظرة تلفزيونية.

وأضاف الحزب، في بيان على موقعه على الإنترنت، أنه يحترم جميع الأديان قائلا: “حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين”.

بدورها، قالت “شارما” على تويتر إنها قالت بعض الأشياء ردا على تعليقات تم الإدلاء بها متعلقة بإله هندوسي، لكن لم تكن هناك نية أبدا لإيذاء المشاعر الدينية لأي شخص.

وأعلن مكتب الحزب طرد نافين جيندال، متحدث آخر باسم حزب بهاراتيا جاناتا، من الحزب بسبب تعليقات أدلى بها عن الإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

احتجاجات دول عربية وإسلامية

وأثارت تعليقات شارما احتجاجات من عدة دول إسلامية، حيث طالبت الكويت وقطر والعديد من الدول العربية والإسلامية الهند بتقديم اعتذار علني وعقاب مسؤول في الحزب الحاكم على خلفية تصريح مسيء للرسول الكريم.