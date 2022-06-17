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“اجعل نار العذاب تغلي في جسده”.. خطيب المسجد النبوي يدعي على من تطاول على النبي (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الشيخ صلاح البدير watanserb.com
الشيخ صلاح البدير

وطن- شن خطيب المسجد النبوي، في المدينة المنورة، الشيخ صلاح البدير، هجوما عنيفا على المتطاولين على عرض النبي “محمد” صلى الله عليه وسلم، وذلك في إشارة لتطاول متحدثين باسم الحزب الحاكم في الهند عليه والخوض في عرض السيدة عائشة، والتي تسببت بموجة غضب عارمة في جميع البلاد الإسلامية.

وقال “البدير” في دعائه في ختام “خطبة الجمعة”:”اللهم أنزل على من سب عرض نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أصناف الوباء والعذاب يا رب العالمين”.

وزاد قائلا: “اللهم اجعله ممن يطعم هما، ويموت غما، اللهم واحبسه في جسده، واجعل نار العذاب تغلي في كبده”.
وتابع قائلا: “واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين”.

كم أكد خطيب المسجد النبوي على أن “محاولات البعض الإجرامية للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أم المؤمنين رضي الله عنها لن تضر الجناب النبوي بشيء، فقد رفع الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ذكره وجعل الذل على من خالف أمره .”

السعودية تدين الإساءة للنبي

وكانت المملكة العربية السعودية قد استنكرت تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

ورحبت الخارجية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان.

وأعلن الحزب الحاكم في الهند، إيقاف المتحدثة باسمه على خلفية تصريح مسيء للرسول الكريم، كما طرد مسؤولا آخر للأمر نفسه.

الحزم الحاكم في الهند يوقف المتحدثين باسمه

وقال حزب بهاراتيا جاناتا إنه أوقف المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما عن العمل ردا على تعليقات حول الرسول الكريم أدلت بها خلال مناظرة تلفزيونية.

وأضاف الحزب، في بيان على موقعه على الإنترنت، أنه يحترم جميع الأديان قائلا: “حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين”.
بدورها، قالت “شارما” على تويتر إنها قالت بعض الأشياء ردا على تعليقات تم الإدلاء بها متعلقة بإله هندوسي، لكن لم تكن هناك نية أبدا لإيذاء المشاعر الدينية لأي شخص.

وأعلن مكتب الحزب طرد نافين جيندال، متحدث آخر باسم حزب بهاراتيا جاناتا، من الحزب بسبب تعليقات أدلى بها عن الإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

احتجاجات دول عربية وإسلامية

وأثارت تعليقات شارما احتجاجات من عدة دول إسلامية، حيث طالبت الكويت وقطر والعديد من الدول العربية والإسلامية الهند بتقديم اعتذار علني وعقاب مسؤول في الحزب الحاكم على خلفية تصريح مسيء للرسول الكريم.

“شاهد” خطيب المسجد النبوي يبكي على حال السعودية وينفعل: لا تجاهروا بالمعاصي واتقوا غضب الجبار

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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