13 و 17 و 666 أرقام لا تُستخدم على مقاعد الطائرة .. اكتشف معنا السرّ

وطن– تعد الطائرة من أكثر وسائل النقل استخدامًا على مستوى العالم إلى درجة أن هناك 96 ألف رحلة جوية و أكثر تقلع وتهبط يوميًا في جميع أنحاء العالم. ومن المثير للاهتمام معرفة أن هناك بعض الأرقام التي لا تُستخدم على مقاعد الطائرة بسبب بعض الخرافات الشائعة وهي كالآتي: 13 و 17 و 666.

13 و 17

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية فإن الغالبية العظمى من الطائرات لا تحتوي على مقعد رقم 13، لذلك يتفاجأ الركاب عندما يكتشفون أن الصف في الطائرة يقفز مباشرة من مقعد 12 إلى مقعد 14.

لعدة قرون، كان الرقم 13 مرتبطًا بسوء الحظ. علاوة على ذلك، فإن 14٪ من الركاب لن يجلسوا في مقاعد الصف 13، لذا لتجنب أي مشاكل، حذفت شركات الطيران ذلك.

هناك العديد من النظريات التي تفسر سبب أن الرقم 13 يمثل الحظ السيء، ومن بين هذه النظريات نذكر:

في العشاء الأخير، خان القديس يهوذا يسوع المسيح.

يقولون أن صلب المسيح تم يوم الجمعة بتاريخ 13 من الشهر

في الدول الاسكندنافية، تقول الأسطورة أن لوكي الروح الشريرة وإلاه النار في الأساطير النوردية، كان الضيف الثالث عشر في عشاء الآلهة.

في بعض البلدان مثل إيطاليا، لا يكون الرقم السيء 13 بل 17. تعود النظرية الأكثر انتشارًا حول أصل هذه الخرافة إلى روما القديمة. يرمز الرقم 17 (السابع عشر بالأرقام الرومانية) إلى الجناس الناقص، لذلك فهو مرتبط مباشرة بالموت.

666

لا توجد مقاعد في الطائرات أيضًا برقم 666 لأنه رقم الشيطان، كما هو مفصل في سفر الرؤيا ١٣:١٨.

يفيد الرقم 666 في الأرقام الرومانية، عبارة DCLXVI، وهو اختصار يعني Domitius Caesar Legatos Xti Violenter Interfecit (قتل دومتيوس قيصر مبعوثي المسيح). شارك نيرو لوسيوس دوميتيوس إينوباربوس، مع الإمبراطور المدعو دوميتيان، في اضطهاد المسيحيين وقتلهم. كلاهما كانا يكرهان المسيح والمسيحيين في الإمبراطورية الرومانية.

أخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن الصناديق السوداء للطائرات، على الرغم من اسمها فهي برتقالية اللون. إنه دهان مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى أن هذا اللون يسهل تحديد مكانه بعد وقوع حادث. أكثر المقاعد أمانًا هي تلك الموجودة في الخلف، كما كشفت العديد من الدراسات العلمية.