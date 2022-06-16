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يعقوب بوشهري وفضيحة قناة “الحدث”.. نام شاعرا واستيقظ عالما نوويا تم اغتياله!

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
يعقوب بوشهري وفضيحة قناة الحدث watanserb.com
يعقوب بوشهري وفضيحة قناة الحدث

وطن- علق مشهور “سناب شات” الكويتي يعقوب بوشهري، على صورة نشرتها قناة “الحدث” الإخبارية التابعة لشبكة “العربية” السعودية، على أنه عالم نووي إيراني تم اغتياله نظراً لتشابه كنيته مع الكنى الإيرانية.

يعقوب بوشهري وقناة “الحدث”

وقام أحد أصدقاء “بوشهري” بتوثيق الفيديو من الشاشة وعلق: “شوف بوشهري واضعينك ضمن العلماء المغتالين”.

ليتفاجأ يعقوب بوجود صورته ضمن عدد من العلماء الإيرانيين، الذين تم اغتيالهم في تقرير “الحدث”.

“بوشهري” يرد

وفي أول رد له على هذا الخطأ، وبأسلوب ساخر ظهر بوشهري في مشهد تمثيلي بدا فيه وكأنه مستيقظ من النوم ليقول: “صباح الخير تنام شاعر تقوم عالم نووي”.

واستدرك بلهجة كويتية: “توني بسم الله مبلش بيتين”.

ولم يظهر أي تعليق من القناة الإخبارية السعودية على هذا الخطأ غير المقصود.

بينما أثار الخبر والفيديو تعليقات ساخرة من متابعي “بوشهري” الذي اشتهر بمقاطعه الهزلية على السناب والانتسغرام.

سخرية واسعة على مواقع التواصل

وعلق صاحب حساب باسم “برنارد شو”:” يالله صباح خير تنام شاعر تقوم عالم نووي”

وأضاف بلهجة خليجية :”شتبون فيه خلوه عايش حياته”.

فيما عقب “عادل بن عبدالله” بكلمة “ياساتر”، وأضاف بنبرة ساخرة: المهنية خلطبيطة.. المصدر سناب بو شهري نفسه .. يصور نفسه من بيته بعدما تمت تصفيته”.

وقال “زيــد الــشـطـي” الله يكون بعونه كل. يوم. مطلعين عليه شي مادري شنو تبون. فيه. انسان طيب. وحبوب ولا له شغل بحد اهم شي تم اغتياله الله يحفظه ويخليه حق والدته”.

وبدورها علقت ناشطة أخرى:”لا اله إلا الله هذه آخرتها عالم نووي تم اغتياله”

وأضافت ساخرة”بس هو ليش زعلان رب ضارةٍ نافعه دام تم اغتياله يعني هو الحين ميت يقدر يغلط و يسوي اللي يبي ما احد يقدر يحاسبه أحد يحاسب ميت”.

وزعم ناشط آخر أن يعقوب بوشهري قرر رفع قضية على قناة الحدث العربية بعد نشر صورته كعالم ننوي مغتال في إيران.

وبدورها نصحت مغردة يعقوب بو شهري، أن لا يذهب إلى لندن “لأنه في كل مرة تحصل له مصيبة.”

ويعقوب بوشهري الكويتي من مشاهير السوشيال ميديا، واشتهر عبر حساباته بمواقع التواصل بنشره مقاطع فيديو مضحكة حيث يتمتع بخفة ظل كبيرة.

وباتت شعبيته الكبيرة على السوشيال ميديا سببا في نشره إعلانات لشركات عالمية، على صفحاته بمقابل مادي.

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المصدرسناب شات، توتير ، قناة الحدث، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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