يعقوب بوشهري وفضيحة قناة “الحدث”.. نام شاعرا واستيقظ عالما نوويا تم اغتياله!

وطن- علق مشهور “سناب شات” الكويتي يعقوب بوشهري، على صورة نشرتها قناة “الحدث” الإخبارية التابعة لشبكة “العربية” السعودية، على أنه عالم نووي إيراني تم اغتياله نظراً لتشابه كنيته مع الكنى الإيرانية.

يعقوب بوشهري وقناة “الحدث”

وقام أحد أصدقاء “بوشهري” بتوثيق الفيديو من الشاشة وعلق: “شوف بوشهري واضعينك ضمن العلماء المغتالين”.

ليتفاجأ يعقوب بوجود صورته ضمن عدد من العلماء الإيرانيين، الذين تم اغتيالهم في تقرير “الحدث”.

“بوشهري” يرد

وفي أول رد له على هذا الخطأ، وبأسلوب ساخر ظهر بوشهري في مشهد تمثيلي بدا فيه وكأنه مستيقظ من النوم ليقول: “صباح الخير تنام شاعر تقوم عالم نووي”.

واستدرك بلهجة كويتية: “توني بسم الله مبلش بيتين”.

يعقوب بوشهري يرد على الصورة المُتداولة: "تنام شاعر وتقوم عالم نووي" pic.twitter.com/HnqwE1XJh1 — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 16, 2022

ولم يظهر أي تعليق من القناة الإخبارية السعودية على هذا الخطأ غير المقصود.

بينما أثار الخبر والفيديو تعليقات ساخرة من متابعي “بوشهري” الذي اشتهر بمقاطعه الهزلية على السناب والانتسغرام.

سخرية واسعة على مواقع التواصل

وعلق صاحب حساب باسم “برنارد شو”:” يالله صباح خير تنام شاعر تقوم عالم نووي”

وأضاف بلهجة خليجية :”شتبون فيه خلوه عايش حياته”.

يالله صباح خير تنام شاعر تقوم عالم نووي 😂😂@BOKHAALED82 شتبون فيه خلوه عايش حياته — برنارد شو (@BernardShawQ8) June 16, 2022

فيما عقب “عادل بن عبدالله” بكلمة “ياساتر”، وأضاف بنبرة ساخرة: المهنية خلطبيطة.. المصدر سناب بو شهري نفسه .. يصور نفسه من بيته بعدما تمت تصفيته”.

#يعقوب_بوشهري في قناة #الحدث أصبح عالم نووي وتم اغتياله .. يا ساتر 😁

المهنية خلطبيطة.. المصدر سناب بو شهري نفسه .. يصور نفسه من بيته بعدما تمت تصفيته 😂 pic.twitter.com/HvHMSgNQoZ — عادل بن عبدالله (@adelalhajaji) June 16, 2022

وقال “زيــد الــشـطـي” الله يكون بعونه كل. يوم. مطلعين عليه شي مادري شنو تبون. فيه. انسان طيب. وحبوب ولا له شغل بحد اهم شي تم اغتياله الله يحفظه ويخليه حق والدته”.

وبدورها علقت ناشطة أخرى:”لا اله إلا الله هذه آخرتها عالم نووي تم اغتياله”

وأضافت ساخرة”بس هو ليش زعلان رب ضارةٍ نافعه دام تم اغتياله يعني هو الحين ميت يقدر يغلط و يسوي اللي يبي ما احد يقدر يحاسبه أحد يحاسب ميت”.

لا اله الا الله هذه اخرتها عالم نووي تم اغتياله 😂😂 بس هو ليش زعلان رب ضارةٍ نافعه دام تم اغتياله يعني هو الحين ميت يقدر يغلط و يسوي الي يبي ما احد يقدر يحاسبه احد يحاسب ميت 🤗 — شموخ الجزيره (@letsdream11) June 16, 2022

وزعم ناشط آخر أن يعقوب بوشهري قرر رفع قضية على قناة الحدث العربية بعد نشر صورته كعالم ننوي مغتال في إيران.

وبدورها نصحت مغردة يعقوب بو شهري، أن لا يذهب إلى لندن “لأنه في كل مرة تحصل له مصيبة.”

ويعقوب بوشهري الكويتي من مشاهير السوشيال ميديا، واشتهر عبر حساباته بمواقع التواصل بنشره مقاطع فيديو مضحكة حيث يتمتع بخفة ظل كبيرة.

وباتت شعبيته الكبيرة على السوشيال ميديا سببا في نشره إعلانات لشركات عالمية، على صفحاته بمقابل مادي.