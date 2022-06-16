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حياتنا

هيفاء وهبي بإطلالة مكشوفة الصدر في مكان غريب.. ماذا تفعل هناك؟ (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
هيفاء وهبي بإطلالة مكشوفة الصدر في مكان غريب.. ماذا تفعل هناك؟ (شاهد) watanserb.com
هيفاء وهبي

وطن– تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التريند بصورها الجديدة التي اختارت أن تكون من تحت الأرض داخل موقف سيارات.

تحت الأرض

واختارت هيفاء وهبي في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، إطلالة كاجوال بسيطة. حيث ارتدت “الجينز” وكروب توب مفتوح الصدر باللون الأسود.

هيفاء وهبي هيفاء وهبي

وقبل أيام، ظهرت الفنانة اللبنانية وهي ترتدي قطعة لا يمكن الجزم بكونها مجرد جاكيت أم فستان فوشيا.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

وتميز ما ارتدته هيفاء بأنه قصير مفتوح من الظهر، ونسقته مع صندل برتقالي اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وارتدت هيفاء نظارة شمسية من “ديور”، وكانت الصور بمثابة إعلان لها فقط.

زينب فياض وتجميل جديد

وفي سياق آخر، نشرت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” تظهر فيه أثناء خضوعها لجراحة تجميل جديدة. وظهرت بملامح قريبة للغاية من والدتها.

واستعرضت زينب فياض بالفيديو التعديلات التجميلية الجديدة التي أجرتها في وجهها. حيث خضعت لتقنية الـ ENDOlift لشد البشرة و plasma gel والفيلر في بعض اجزاء وجهها.

وظهرت ابنة هيفاء وهبي بوجه مشدود ومنحوت بعد الانتهاء من الجلسات الأولى.

ووفق تعليقها المرفق بالفيديو، شملت تقنيات التجميل التي خضعت لها زينب فياض جلسة hydra facial لتنظيف البشرة من الأعماق. وهي جلسة تمهيدية قبل ان تطبق تقنية endo lift “الاندولفت”.

فيلر وبوتوكس

ثم خضعت زينب لتقنية plasma gel ، واستعانت بالفيلر لذقنها، وتحت العين لازالة السواد وتعبئة التجويف.

واختتمت زينب سلسلة التقنيات التجميلية بحقن البوتوكس في جبينها من أجل محو آثار الطيات الخفيفة في الجلد وشد المنطقة.

وعبرت ابنة هيفا وهبي عن سعادتها بالنتيجة التي حصلت عليها في وجهها، بينما اتهمها البعض بمحاولة استنساخ شكل والدتها تماماً.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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