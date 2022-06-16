هيفاء وهبي بإطلالة مكشوفة الصدر في مكان غريب.. ماذا تفعل هناك؟ (شاهد)

وطن– تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التريند بصورها الجديدة التي اختارت أن تكون من تحت الأرض داخل موقف سيارات.

تحت الأرض

واختارت هيفاء وهبي في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، إطلالة كاجوال بسيطة. حيث ارتدت “الجينز” وكروب توب مفتوح الصدر باللون الأسود.

وقبل أيام، ظهرت الفنانة اللبنانية وهي ترتدي قطعة لا يمكن الجزم بكونها مجرد جاكيت أم فستان فوشيا.

وتميز ما ارتدته هيفاء بأنه قصير مفتوح من الظهر، ونسقته مع صندل برتقالي اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وارتدت هيفاء نظارة شمسية من “ديور”، وكانت الصور بمثابة إعلان لها فقط.

زينب فياض وتجميل جديد

وفي سياق آخر، نشرت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” تظهر فيه أثناء خضوعها لجراحة تجميل جديدة. وظهرت بملامح قريبة للغاية من والدتها.

واستعرضت زينب فياض بالفيديو التعديلات التجميلية الجديدة التي أجرتها في وجهها. حيث خضعت لتقنية الـ ENDOlift لشد البشرة و plasma gel والفيلر في بعض اجزاء وجهها.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)

وظهرت ابنة هيفاء وهبي بوجه مشدود ومنحوت بعد الانتهاء من الجلسات الأولى.

ووفق تعليقها المرفق بالفيديو، شملت تقنيات التجميل التي خضعت لها زينب فياض جلسة hydra facial لتنظيف البشرة من الأعماق. وهي جلسة تمهيدية قبل ان تطبق تقنية endo lift “الاندولفت”.

فيلر وبوتوكس

ثم خضعت زينب لتقنية plasma gel ، واستعانت بالفيلر لذقنها، وتحت العين لازالة السواد وتعبئة التجويف.

واختتمت زينب سلسلة التقنيات التجميلية بحقن البوتوكس في جبينها من أجل محو آثار الطيات الخفيفة في الجلد وشد المنطقة.

وعبرت ابنة هيفا وهبي عن سعادتها بالنتيجة التي حصلت عليها في وجهها، بينما اتهمها البعض بمحاولة استنساخ شكل والدتها تماماً.