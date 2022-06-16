هل يجب أن أقلق إذا بدأت الشامات تظهر فجأة على بشرتي؟

وطن – مع التقدم في العمر، يمكن أن يلاحظ المرء أن بشرته بدأت في التغير وقد تظهر عليها علامات أو نتوءات أو ربما حتى شامات.

عادة ما تكون الشامات التي تظهر على جسمك عبارة عن زوائد جلدية صغيرة تكون داكنة اللون عادةً. لكن هل يجب أن تقلق إذا رأيت الكثير منها على جسمك؟.

ما هي الشامات؟

تُعرف الشامات “Moles “باسم الشامات المكتسبة أو الشائعة. مع التقدم في العمر، يبدأ حجمها ولونها في التغير. عادةً ما تكون هذه التغييرات اللونية طبيعية، حسب ما أورده موقع “healthshots“.

تحتوي أجسام معظم الأشخاص على ما يتراوح بين 10 شامات إلى 40 شامة تظهر لأول مرة عند الولادة ومعظمها يتغير مع بلوغ سن الخمسين.

قد تتكوّن الشامات في أي موضع بالجسم، مثل فروة الرأس، وتحت الإبطين، وتحت الأظافر، وبين أصابع اليد والقدم وتظهر على الجلد بشكل أساسي عندما تنمو الخلايا الصبغية في الجلد في مجموعات بدلاً من أن تنتشر في جميع أنحاء الجلد.

ما سبب ظهور الشامات على الجسم؟

من أبرز أسباب ظهور الشامات هي كالآتي:

أسباب وراثيّة

التعرّض المفرط لأشعة الشمس

غالبًا ما تكون الشامات ناتجة عن الإفراط في إنتاج صبغة تسمى الميلانين في الجلد وهي الصبغة التي تضفي لون البشرة.

هل الشامات على جسمك دليل على وجود مشكلة صحية؟

تكون الشامات في أغلب الحالات غير ضارة تماماً وهناك حالات نادرة من الشامات غير العادية التي ينتهي بها الأمر إلى أن تكون سرطانية بطبيعتها. يمكن أن يبدأ ظهور عدد كبير جدًا من الشّامات بسبب التعرض الكثير لأشعة الشمس.

هذه الشّامات الموجودة على الجلد غير ضارة بشكل عام، ولكن من المهم دائمًا البحث عن العلامات التي يمكن أن تتغير مع التقدم في العمر.

ما الذي يجب أن تبحث عنه عادة؟

الشامة غير المتغيرة غير ضارة ولكن إذا كانت الشامة تتطور بحيث تظهر معها مؤشرات وأعراض جديدة مثل الحكة أو النزيف، فيمكن أن يشير ذلك إلى تغيرات خبيثة. قد تكون هذه علامات على سرطان الجلد وتتطلب اهتمامًا فوريًا من أطباء الجلد.

يعد الورم الميلانيني مرض جلدي نادر ومع ارتفاع عدد الشامات، تزداد فرص تحولها إلى خلايا سرطانية وتتطور بالتالي إلى سرطان الجلد.

بجانب الانتباه إلى نوع الشّامات الموجودة على الجلد، من المهم أيضًا أن تنتبه دائمًا إلى عدد الشّامات الموجودة في الجسم.

يعد ظهور الشاّمات الشائعة أمرًا طبيعيًا ولا ينبغي أن يكون دائمًا مدعاة للقلق. لكن ظهور أكثر من 50 شامة شائعة على الجلد يمكن أن يزيد من عامل خطر الإصابة بسرطان الجلد.

إذا كنت تعاني من ظهور الكثير من الشّامات على الجسم، بغض النظر عن نوع الشامات الموجودة، فعليك دائمًا استشارة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك.

خطر الاصابة بسرطان الجلد

يمكن أن يؤدي ظهور أنواع معينة من الشّامات أو وجود كمية غير طبيعية ومفرطة من الشامات إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

لذا يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس، خاصة إذا كنت عرضة لحروق الشمس أو إذا كنت تعيش في مناخ مشمس.

كما يمكن أن يؤدي التعرض لبعض المواد غير الطبيعية والتعرض للإشعاع أيضًا إلى خطر الإصابة بسرطان الجلد.