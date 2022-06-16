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هل عرض ولي عهد الأردن 100 ألف دولار على فنانة تركية لإحياء حفل عيد ميلاده؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فنانة تركية عيد ميلاد ولي عهد الأردن watanserb.com
ولي عهد الأردن الامير الحسين بن عبدالله الثاني - المغنية التركية آتيا

في واقعة غريبة لا يمكن التحقق من صحتها، زعمت صحيفة “حريت” التركية، بأن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عرض على المغنية التركية ذات الأصول العربية “آتيا” مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، لإحياء حفل عيد ميلاده الذي صادف الـ 28 من يونيو/حزيران الجاري.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة للكاتب، اسماعيل بيرق، تحت عنوان: “عرض مفاجئ من أمير الأردن لـ آتيا”، فقد زعم الكاتب أن “الأمير الأردني حسين بن عبد الله عرض على المغنية التركية آتيا مبلغ 100 ألف دولار لتصعد على خشبة المسرح في عيد ميلاده وتغني باللغة العربية ووتقوم بالعزف على الدربوكة”.

الأشهر في موسيقى البوب في تركيا

وأضاف: “تلقت المطربة الأشهر في عالم موسيقى البوب في تركيا، عرضًا مفاجئًا من الأردن للصعود على المسرح في حفل عيد ميلاد الأمير حسين بن عبد الله من الأردن”.

وتابع التقرير: “أذهلت آتيا، الفنانة الوحيدة التي تغني وترقص وتلعب الدربوكة في تركيا، بهذا العرض، إذ سيحتفل ولي العهد، الابن الأكبر للملك عبد الله ملك الأردن، بعيد ميلاده الثامن والعشرين بحفل في قصره في 28 يونيو الجاري”.

وأشار الكاتب إلى أن المطربة آتيا من مدينة هاتاي التركية، لديها أصول عربية، الأمر الذي جعلها تحظى باهتمام واسع لدى الأردنيين خاصة بالأغنية العربية التي غنتها في أحد الأفلام مؤخرًا.

كما زعم الكاتب، أن الأمير الحسين بن عبد الله عرض على “آتيا” العزف على الدربوكة وغناء أغنيتين عربيتين فقط في عيد ميلاده أواخر يونيو الجاري، موضحًا أن الفنانة التركية ترفض العرض حتى الآن.

رد “آتيا” على العرض

ونقل الكاتب عن وسائل إعلام تركية قولها أن “آتيا” تحدثت حول العرض، قائلة: “لم أقرر بعد لكن فوجئت بالعرض، أعتقد أن هذا العرض جاء لأنني من هاتاي، أعزف الدربوكة وأعرف وأغني الأغاني العربية، سأخبركم بقراري خلال يوم أو يومين، إنه عرض جذاب ورائع للغاية”.

واختتم الكاتب مقاله بالقول: “إذا قبلت آتيا العرض، فسوف تحضر الحفلة التي ستقام في قصر الأمير”.

وفور عرض حساب “مشاهير تركيا” على “تويتر” تفاصيل الخبر، عبر مغردون أردنيون عن غضبهم من هذه الاخبار المزعومة، واصفين ما تم نشره محاولة لتشويه صورة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

أردنيون يعتبرون الخبر محاولة لتشويه الأمير

وفي هذا السياق، قالت المغردة “رنيم” تعليقا على ما نشر: “اخبار مغلوطة وصفحات مدفوعه الأجر ومعلومات تكتب مقابل مبلغ من المال هذا هو الاعلام الزائف بحد ذاته نحن على درايه من هو الحسين وما هي أفعاله لن تستطيون تشويه صورته في اذهاننا لان صورته المثاليه داخل اذهان جميع الاردنيين المخلصين الذين يعرفون من هو الامير ومن هم الهاشميين”.

وقال المغرد، سلطان العدوان:” يا جماعه الخبر مش راكب ومبين انه قصة محبوكه لكن ينقصها الكثير حابب احكي لصاحب الخبر بس بدك تنشر شي مره ثانيه انشر شي يتصدق مش تنشر شي لا يمكن لعقل بتصديقه اشطبوا هالبوست لانه كل ناس عارفه انه كذب واخبار مفبركه واكبر دليل أراء الناس بالتعليقات”.

أما المغردة، أريج، فرد غير مصدقة لما تم نشره، قائلة:” بالله جد تحكي انت الخبر مصطنع لتشويه صورة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني”.

واعتبرت المغردة، رنيم، ان الخبر “لتشويه صورة ولي العهد امام الشعب الأردني”.

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المصدرحريت + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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