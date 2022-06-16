هل عرض ولي عهد الأردن 100 ألف دولار على فنانة تركية لإحياء حفل عيد ميلاده؟!

في واقعة غريبة لا يمكن التحقق من صحتها، زعمت صحيفة “حريت” التركية، بأن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عرض على المغنية التركية ذات الأصول العربية “آتيا” مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، لإحياء حفل عيد ميلاده الذي صادف الـ 28 من يونيو/حزيران الجاري.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة للكاتب، اسماعيل بيرق، تحت عنوان: “عرض مفاجئ من أمير الأردن لـ آتيا”، فقد زعم الكاتب أن “الأمير الأردني حسين بن عبد الله عرض على المغنية التركية آتيا مبلغ 100 ألف دولار لتصعد على خشبة المسرح في عيد ميلاده وتغني باللغة العربية ووتقوم بالعزف على الدربوكة”.

الأشهر في موسيقى البوب في تركيا

وأضاف: “تلقت المطربة الأشهر في عالم موسيقى البوب في تركيا، عرضًا مفاجئًا من الأردن للصعود على المسرح في حفل عيد ميلاد الأمير حسين بن عبد الله من الأردن”.

وتابع التقرير: “أذهلت آتيا، الفنانة الوحيدة التي تغني وترقص وتلعب الدربوكة في تركيا، بهذا العرض، إذ سيحتفل ولي العهد، الابن الأكبر للملك عبد الله ملك الأردن، بعيد ميلاده الثامن والعشرين بحفل في قصره في 28 يونيو الجاري”.

وأشار الكاتب إلى أن المطربة آتيا من مدينة هاتاي التركية، لديها أصول عربية، الأمر الذي جعلها تحظى باهتمام واسع لدى الأردنيين خاصة بالأغنية العربية التي غنتها في أحد الأفلام مؤخرًا.

كما زعم الكاتب، أن الأمير الحسين بن عبد الله عرض على “آتيا” العزف على الدربوكة وغناء أغنيتين عربيتين فقط في عيد ميلاده أواخر يونيو الجاري، موضحًا أن الفنانة التركية ترفض العرض حتى الآن.

رد “آتيا” على العرض

ونقل الكاتب عن وسائل إعلام تركية قولها أن “آتيا” تحدثت حول العرض، قائلة: “لم أقرر بعد لكن فوجئت بالعرض، أعتقد أن هذا العرض جاء لأنني من هاتاي، أعزف الدربوكة وأعرف وأغني الأغاني العربية، سأخبركم بقراري خلال يوم أو يومين، إنه عرض جذاب ورائع للغاية”.

واختتم الكاتب مقاله بالقول: “إذا قبلت آتيا العرض، فسوف تحضر الحفلة التي ستقام في قصر الأمير”.

وفور عرض حساب “مشاهير تركيا” على “تويتر” تفاصيل الخبر، عبر مغردون أردنيون عن غضبهم من هذه الاخبار المزعومة، واصفين ما تم نشره محاولة لتشويه صورة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

صحيفة حريات :

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الاردن عرض على المغنية عطية ذات الأصول العربية أن تصعد على خشبة المسرح في حفل يوم ميلاده وأن تغني باللغة العربية وتعزف على الدربوكة مقابل 100 الف دولار pic.twitter.com/l7Xmrm7qaX — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) June 15, 2022

أردنيون يعتبرون الخبر محاولة لتشويه الأمير

وفي هذا السياق، قالت المغردة “رنيم” تعليقا على ما نشر: “اخبار مغلوطة وصفحات مدفوعه الأجر ومعلومات تكتب مقابل مبلغ من المال هذا هو الاعلام الزائف بحد ذاته نحن على درايه من هو الحسين وما هي أفعاله لن تستطيون تشويه صورته في اذهاننا لان صورته المثاليه داخل اذهان جميع الاردنيين المخلصين الذين يعرفون من هو الامير ومن هم الهاشميين”.

اخبار مغلوطة وصفحات مدفوعه الأجر ومعلومات تكتب مقابل مبلغ من المال هذا هو الاعلام الزائف بحد ذاته نحن على درايه من هو الحسين وما هي أفعاله لن تستطيون تشويه صورته في اذهاننا لان صورته المثاليه داخل اذهان جميع الاردنيين المخلصين الذين يعرفون من هو الامير ومن هم الهاشميين — raneem (@raneem19800) June 15, 2022

وقال المغرد، سلطان العدوان:” يا جماعه الخبر مش راكب ومبين انه قصة محبوكه لكن ينقصها الكثير حابب احكي لصاحب الخبر بس بدك تنشر شي مره ثانيه انشر شي يتصدق مش تنشر شي لا يمكن لعقل بتصديقه اشطبوا هالبوست لانه كل ناس عارفه انه كذب واخبار مفبركه واكبر دليل أراء الناس بالتعليقات”.

يا جماعه الخبر مش راكب ومبين انه قصة محبوكه لكن ينقصها الكثير حابب احكي لصاحب الخبر بس بدك تنشر شي مره ثانيه انشر شي يتصدق مش تنشر شي لا يمكن لعقل بتصديقه اشطبوا هالبوست لانه كل ناس عارفه انه كذب واخبار مفبركه واكبر دليل أراء الناس بالتعليقات — Sultan Aladwan (@SultanAladwan20) June 15, 2022

أما المغردة، أريج، فرد غير مصدقة لما تم نشره، قائلة:” بالله جد تحكي انت الخبر مصطنع لتشويه صورة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني”.

بالله جد تحكي انت

الخبر مصطنع لتشويه صورة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني — Areej_Alzaban (@AlzabanAreej) June 15, 2022

واعتبرت المغردة، رنيم، ان الخبر “لتشويه صورة ولي العهد امام الشعب الأردني”.

خبر لتشويه صورة ولي العهد امام الشعب الأردني — Raneen🦋 (@raneen576) June 15, 2022

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