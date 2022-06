مباراة الوداد والرجاء في قمة الديربي المغربي (بث مباشر)

وطن – ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الوداد والرجاء، الخميس، في قمة الجولة ال25 من منافسات الدوري المغربي الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” مركب محمد الخامس”.

وستنطلق صافرة بداية قمة الديربي المغربي بين الوداد البيضاوي ونظيره الرجاء للصراع على اللقب هذا الموسم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة المغرب وتونس والجزائر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

Last training before our return to the #BotolaProInwi

⏭ Next Match 🗓 16 June 2022 🕔 17:00 GMT+1 #DimaWydad pic.twitter.com/6evzA633Q5

