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رياضة

مباراة الوداد والرجاء في قمة الديربي المغربي (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الوداد والرجاء بث مباشر watanserb.com
مباراة الوداد والرجاء بث مباشر

وطن – ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الوداد والرجاء، الخميس، في قمة الجولة ال25 من منافسات الدوري المغربي الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” مركب محمد الخامس”.

وستنطلق صافرة بداية قمة الديربي المغربي بين الوداد البيضاوي ونظيره الرجاء للصراع على اللقب هذا الموسم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة المغرب وتونس والجزائر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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بث مباراة الوداد والرجاء في الديربي المغربي

وسنرفق لكم متابعي (وطن) في الوطن العربي والعالم بأسره، روابط بث مباراة الوداد والرجاء بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

تاريخ مواجهات الوداد والرجاء

وتقابل الوداد البيضاوي المتوج مؤخراً بلقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022، على حساب الأهلي المصري، أمام منافسه الرجاء في 131 مباراة في كافة المسابقات المختلفة.

كان الانتصار في حليف فريق الرجاء برصيد 36 فوزاً، كما وحقق غريمه التقليدي الوداد الفوز في 32 مباراة.

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وتساوى الرجاء والوداد في عدد المباريات التي خيم عليها التعادل بينهما في تاريخ المواجهات، برصيد 63 مباراة.

كما وأحرز الرجاء 110 هدفاً في شباك نظيره الوداد في كافة البطولات المختلفة، على عكس الأخير الذي سجل 104 هدفاً حتى الآن. فيما تساوى الإثنين في أكبر نتيجة انتصار بينمها في تاريخ المباريات بنتيجة 3/0.

ترتيب الفريقين في الدوري المغربي  

ويتصدر فريق الوداد البيضاوي صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 53 نقطة، بعد خوضه 24 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات.

بينما جاء منافسه الرجاء في وصافة الترتيب خلف الوداد برصيد 49 نقطة، بعد خوضه 24 مباراة، حقق فيها الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في 7 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات. فمن سيفعلها الليلة ويقترب من حصد اللقب لهذا الموسم؟!

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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