مباراة الوداد والرجاء في قمة الديربي المغربي (بث مباشر)

وطن – ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الوداد والرجاء، الخميس، في قمة الجولة ال25 من منافسات الدوري المغربي الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” مركب محمد الخامس”.

وستنطلق صافرة بداية قمة الديربي المغربي بين الوداد البيضاوي ونظيره الرجاء للصراع على اللقب هذا الموسم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة المغرب وتونس والجزائر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

Last training before our return to the #BotolaProInwi

⏭ Next Match 🗓 16 June 2022 🕔 17:00 GMT+1 #DimaWydad pic.twitter.com/6evzA633Q5 — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) June 15, 2022

اقرأ أيضاً:

بث مباراة الوداد والرجاء في الديربي المغربي

وسنرفق لكم متابعي (وطن) في الوطن العربي والعالم بأسره، روابط بث مباراة الوداد والرجاء بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

تاريخ مواجهات الوداد والرجاء

وتقابل الوداد البيضاوي المتوج مؤخراً بلقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022، على حساب الأهلي المصري، أمام منافسه الرجاء في 131 مباراة في كافة المسابقات المختلفة.

Determined to make our fans proud again ! 🤩 Z.M 💪 #DimaWydad pic.twitter.com/8vhhJ2qaKE — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) June 14, 2022

كان الانتصار في حليف فريق الرجاء برصيد 36 فوزاً، كما وحقق غريمه التقليدي الوداد الفوز في 32 مباراة.

اقرأ أيضاً:

وتساوى الرجاء والوداد في عدد المباريات التي خيم عليها التعادل بينهما في تاريخ المواجهات، برصيد 63 مباراة.

كما وأحرز الرجاء 110 هدفاً في شباك نظيره الوداد في كافة البطولات المختلفة، على عكس الأخير الذي سجل 104 هدفاً حتى الآن. فيما تساوى الإثنين في أكبر نتيجة انتصار بينمها في تاريخ المباريات بنتيجة 3/0.

🚨Your Raja Club Athletic squad list for the derby🚨 pic.twitter.com/uufysMKVx9 — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 16, 2022

ترتيب الفريقين في الدوري المغربي

ويتصدر فريق الوداد البيضاوي صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 53 نقطة، بعد خوضه 24 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات.

Ready for the battle👊🏻 pic.twitter.com/M0I056YR6f — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 15, 2022

بينما جاء منافسه الرجاء في وصافة الترتيب خلف الوداد برصيد 49 نقطة، بعد خوضه 24 مباراة، حقق فيها الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في 7 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات. فمن سيفعلها الليلة ويقترب من حصد اللقب لهذا الموسم؟!

قد يهمك أيضاً: