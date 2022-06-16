لماذا تعتبر قطر من أفضل “وجهات الشمس” في فصل الشتاء؟!

وطن – قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن قطر تعتبر وجهة مثالية بالنسبة للمسافرين الذين يبحثون عن وجهات للاستمتاع بها هربا من البرودة والامطار، مشيرة إلى أن قطر تحتوي على أفضل الفنادق وخدمة ذات مستوى عالمي.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، إلى أن قطر تقدم كل هذا وأكثر مع أشعة الشمس الموجودة على مدار السنة ومزيج جذاب من التراث البدوي والأناقة العصرية التي تتجسد في عاصمتها الدوحة فضلا عن العجائب الطبيعية النابضة بالحياة، والشواطئ المثالية والمغامرات الصحراوية المثيرة، فهي بالتالي المكان المثالي لقضاء عطلة عائلية في العام الجديد.

بين الماضي والحاضر

لئن ارتبطت قطر عادةً بالحداثة المتطورة، إلا أنها تميزت أيضًا كدولة بثقافة غنية طورتها عبر آلاف السنين.

تمنح المواقع الأثرية إطلالة تاريخية على ماضي قطر والمنطقة بشكل عام، وتعد مدينة الزبارة التاريخية والواقعة على الساحل الشمالي الغربي من أحدث وأهم المعالم التاريخية في قطر.

وتضم المدينة قلعة أثرية وهي أحد مواقع التراث العالمي لدى اليونسكو وهي مثال أصيل للقلعة العربية التقليدية

حيث كانت جدرانها البالغ سمكها متراً واحداً تعمل على صدّ الغزاة، وتساعد في الحفاظ على برودة الغرف خلال فصل الصيف الحار.

ويضم هذا الموقع المهم قصوراً سكنية ومساجد ومنازل ذات أفنية وأكواخاً للصيادين وشوارع وجدراناً دفاعية مزدوجة وميناءً ومقابر.

كما يمكن زيارة قرية كتارا الثقافية التي تقع في الجزء الشمالي من الدوحة.

في شمال الدوحة، يمكنك زيارة مدرج أعيد بناؤه ومجموعة من المعارض الرائعة.

تجسد العاصمة نفسها مزيجًا قويًا من التقاليد والحداثة، مع ناطحات السحاب الشاهقة ومراكز التسوق الفاخرة التي توجد بالقرب من الأسواق التقليدية والكثير من المعالم الثقافية الرائعة.

بوابة المستقبل

تعد زيارة الدوحة بمثابة الدخول إلى بوابة المستقبل، مع منتزه الواجهة البحرية الحديث للغاية، كورنيش الدوحة، بمناظره الخلابة لناطحات السحاب الرائعة والتصاميم المعمارية المتلألئة.

كما يمكن أن يعيش الزوار أجواء تأخذهم إلى الماضي الجميل من خلال المراكب الشراعية التقليدية والتي يمكن أن تعرفهم على تراث الفني والثقافي الذي تشتهر به المدينة.

رحلات بحرية

كما يعد الذهاب في رحلة بحرية على متن قوارب خشبية مميزة طريقة رائعة للتعرف على تراث قطر مع الاستمتاع أيضًا بمناظر المدينة الرائعة، والتي تكون ساحرة بشكل خاص غالبًا عند الغسق.

لطالما كانت الأسواق التقليدية في قطر مراكز للتجارة والتواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار لعدة قرون، وظلت في قلب ثقافة الأمة.

سوق “واقف الدوحة”

أشهرها سوق “واقف الدوحة” الذي يتميز بممراته المتعرجة والذي يحتوي على متاجر طينية وعوارض خشبية مكشوفة توفر للزائرين إحساسًا حقيقيًا لما كانت عليه الحياة منذ مئات السنين.

كما يشتهر السوق بمحلاته التي تبيع المجوهرات المحلية والأقمشة البدوية التقليدية كما يمكنك ببساطة الجلوس ومشاهدة الناس وانت تستمتع بقهوتك.

متحف الفن الإسلامي

لمن يريدون التعرف على ماضي قطر الاسلامي، يمكنهم زيارة متحف الفن الإسلامي، الذي يحتوي على العديد من الآثار الفنية والمصنوعات اليدوية من جميع أنحاء العالم الإسلامي، بما في ذلك اللوحات والمنسوجات والمخطوطات التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر.

جزيرة لؤلؤة قطر

تعتبر جزيرة لؤلؤة قطر، والتي أطلق عليها اسم “الريفييرا العربية” لفخامتها وأناقتها، من المعالم السياحية الأخرى التي يجب زيارتها.

تتميز جزيرة اللؤلؤة-قطر بأسلوب البحر الأبيض المتوسط المميز وبالمطاعم الذواقة واليخوت الفاخرة.

قناة كارتييه

يحتوي هذا الحيّ المستوحى من تصميم مدينة البندقية الإيطالية على مطاعم عديدة تقدم مجموعة متنوعة من النكهات من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا.

عجائب طبيعية

تمتلك قطر مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية، مع سماء صحراوية واسعة، وكثبان رملية واسعة، وتشكيلات صخرية رائعة من الحجر الجيري.

يقع كهف “دحل المسفر” في منطقة صحراوية غربي الدوحة على عمق يزيد عن 130 قدمًا في الأرض .

كما تعد قطر الموقع المثالي لممارسة الرياضات حيث تضم ملاعب جولف للبطولات ومراكز للرياضات المائية والعديد من مناطق اللعب للأطفال.

يمكنك أيضًا تجربة الرياضات التقليدية مثل الصيد بالصقور وسباق الجمال.

ثقافة الضيافة

تمتلك قطر عددًا كبيرًا من الفنادق الفخمة ثلاثة أرباعها مصنفة كأربعة أو خمسة نجوم.

مما يعني أن هناك مجموعة رائعة من أماكن الإقامة التي تقدم خدمة عالمية المستوى.

يمكن الإقامة لمدة 5 ليالٍ مع وجبة الإفطار في فندق هيلتون الدوحة مقابل 1،189 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

تحتوي كل غرفة على حوض استحمام واسع ومقصورة دش.

ويقع هذا الفندق المصنف 5 نجوم على ممشى الكورنيش ذو الواجهة البحرية وستتمتع بأجواء فاخرة لحظة وصولك اليه. مع غرف فسيحة تتميز بإطلالات بانورامية على البحر ومنتجع صحي وعروض ترفيهية حية في مطعم Trader Vic.