أكملوا عملهم غير آبهين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار صوب مزارعين جنوب لبنان

وطن – أظهر مزارعون لبنانيون، بسالة كبيرة في مواجهة جنود إسرائيليين مدججين بالأسلحة في سهل مرجعيون جنوبي لبنان، وذلك على مقربة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام لبنانية وتداولها ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، جنود الاحتلال وهو يُطلقون النار صوب المزارعين لقمعهم، إلا أنهم تصدوا لقوات العدو، وواصلوا أعمالهم دون أن يهابون الموت.

مزارعون لبنانيون يتصدون لجنود الاحتلال في منطقة "مرجعيون"، جنوب لبنان pic.twitter.com/sRqEONtSqc — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 16, 2022

وشملت قوات الاحتلال المدججة، دورية مكونة من جيبين عسكريين وقد توجهت إلى الطريق العسكرية المحاذية لمستعمرة المطلة.