أكملوا عملهم غير آبهين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار صوب مزارعين جنوب لبنان

وطن – أظهر مزارعون لبنانيون، بسالة كبيرة في مواجهة جنود إسرائيليين مدججين بالأسلحة في سهل مرجعيون جنوبي لبنان، وذلك على مقربة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام لبنانية وتداولها ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، جنود الاحتلال وهو يُطلقون النار صوب المزارعين لقمعهم، إلا أنهم تصدوا لقوات العدو، وواصلوا أعمالهم دون أن يهابون الموت.
مزارعون لبنانيون يتصدون لجنود الاحتلال في منطقة "مرجعيون"، جنوب لبنان pic.twitter.com/sRqEONtSqc
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 16, 2022
وشملت قوات الاحتلال المدججة، دورية مكونة من جيبين عسكريين وقد توجهت إلى الطريق العسكرية المحاذية لمستعمرة المطلة.
وترجل عدد من عناصر قوات الاحتلال وأطلقوا النار في الهواء لترهيب المزارعين.
وتمركز داخل هذه الخيمة عدد من الجنود بحماية دبابة ميركافا، من دون خرق الخط الأزرق.
وسُمعت – الأربعاء – أصوات انفجارات في القطاع الشرقي من المنطقة الحدودية، نجمت عن تفجير ألغام من مخلفات الاحتلال في منطقة آبل القمح قرب الوزاني.
واجتازت قوة مشاة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تضم 24 عسكريا، الثلاثاء، السياج التقني في تلّة العباد عند الطرف الشرقي لبلدة بلدة حولا بقضاء مرجعيون.
ونفذت عناصر الاحتلال حملة تمشيط بمحاذاة السياج، بالتزامن مع تمركز دبابة ميركافا في محيط الموقع بقصد الحماية.
مشاهد الصمود في وجه قوات الاحتلال دائما ما تلهب المشاعر العربية، فهذا الأسبوع بثّ ناشطون فلسطينيون، مقطع فيديو يوثق لحظة صفع شاب فلسطيني في القدس المحتلة لأحد المستوطنين الذي كان برفقة مستوطنين آخرين، دون أن يبدي أي منهم أي رد فعل.
بينما أظهر الفيديو شجاعة كبيرة من قِبل الشاب الفلسطيني وهو يوجه الصفعة لعدوه الذي بدى عاجزا عن الرد.
سلمت يمناك … اضرب … اضرب .. pic.twitter.com/5mj2pa5hdx
— Talal Sabbah Naser (@sabbah_talal) June 14, 2022