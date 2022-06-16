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فجر الشهداء .. جنين تودّع 3 من أبنائها اغتالتهم قوات اسرائيلية خاصة (شاهد)

وإصابة 8 آخرين بجروح .. واشتباكات عنيفة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
شهداء الفجر في جنين watanserb.com
شهداء الفجر في جنين: يوسف صلاح وليث أبو سرور وبراء لحلوح

وطن – أعدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان وأصابت 8 آخرين، خلال عملية عسكرية نفذتها في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية عبر فيسبوك استشهاد 3 شبان وإصابة 8 آخرين في جنين برصاص الاحتلال.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن قوة احتلالية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، واطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

وذكرت المصادر أنّ الشهداء هم: يوسف صلاح وليث أبو سرور وبراء لحلوح.

وأظهر مقطع فيديو، اللحظات الأولى لعملية استهداف الشبان الثلاثة داخل مركبتهم وإطلاق النار عليهم بشكلٍ كثيف وإعدامهم بدمٍ بارد .

ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الحي الشرقي من جنين .

المصدرمتابعات وطن - وزارة الصحة الفلسطينية
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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