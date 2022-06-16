فجر الشهداء .. جنين تودّع 3 من أبنائها اغتالتهم قوات اسرائيلية خاصة (شاهد)

وطن – أعدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان وأصابت 8 آخرين، خلال عملية عسكرية نفذتها في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية عبر فيسبوك استشهاد 3 شبان وإصابة 8 آخرين في جنين برصاص الاحتلال.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن قوة احتلالية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، واطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

وذكرت المصادر أنّ الشهداء هم: يوسف صلاح وليث أبو سرور وبراء لحلوح.

📸شهداء الفجر في #جنين الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي: يوسف صلاح وليث أبو سرور وبراء لحلوح. pic.twitter.com/pkJq5WtZF7 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 17, 2022

وأظهر مقطع فيديو، اللحظات الأولى لعملية استهداف الشبان الثلاثة داخل مركبتهم وإطلاق النار عليهم بشكلٍ كثيف وإعدامهم بدمٍ بارد .

📸فيديو يوثق لحظة اغتيال قوات الاحتلال شهداء الفجر في #جنين (يوسف صلاح وليث أبو سرور وبراء لحلوح) خلال تواجدهم داخل مركبتهم . pic.twitter.com/Fr31ZTH5Qo — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 17, 2022

📸 السيارة التي اغتالت قوات الاحتلال شهداء الفجر في #جنين (يوسف صلاح وليث أبو سرور وبراء لحلوح) وهم بداخلها . pic.twitter.com/yGB3lfWpPv — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 17, 2022

ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الحي الشرقي من جنين .