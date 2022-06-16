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شاكيرا وبيكيه.. دليل قديم على عدم إخلاص اللاعب كان واضحاً للجميع عدا شاكيرا !

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شاكيرا بيكيه.. دليل قديم على عدم إخلاص اللاعب كان واضحاً للجميع عدا شاكيرا ! watanserb.com
شاكيرا وبيكيه

وطن– لا تزال الحقائق حول انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه تتكشف، بعد مرور أسبوع من إعلانهما نهاية علاقتهما الرومانسية في بيان رسمي.

لا مبالاة

وذكرت الصحافة الإسبانية أنه تم انفصال النجمة الكولومبية ولاعب كرة القدم، لأن الأخير لم يكن مخلصًا لها. وقام بخيانتها مع امرأة أصغر سنًا.

وعلى الرغم من حقيقة أن أياً من الثنائي لم يؤكد النظرية، إلا أن لامبالاة بيكيه مع رسائل شاكيرا له على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت أمراً ملحوظاً.

وهناك ثلاث منشورات حديثة على حساب شاكيرا على انستجرام خصصتها المغنية لبيكيه ولم يرد عليها، بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا”.

تجاهل غير طبيعي

فقد أعربت شاكيرا عن إعجابها ببيكيه كأفضل مدافع مركزي في العالم يوم 20 مارس ، لكنه تجاهلها.

وكتبت شاكيرا في حينها: “لا يسمح لي جيرارد بقول هذه الأشياء علنًا. ولكن فقط هو ببطولته يمكنه اللعب بهذه الطريقة ، والتغلب على أي إصابة أو ألم وتقديم أفضل ما لديه دائمًا. ليس لأنه شريكي ، لكنه أفضل قلب دفاع في العالم . انا قلت!”.

 

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رسائل أخرى لم يرد عليها أبداً

قبل هذه الرسالة ، في 13 مارس ، كتبت شاكيرا في منشور مطول: “600 مباراة! لا أعتقد أنني قدمت 600 عرضًا على الإطلاق. إنجازاتك غير عادية. أنت هنا لمواصلة تشكيل ، وتاريخ الأجيال القادمة”.

وتابعت: “أنت مصنوع من مادة لا يعلمها إلا الله ، وأنت بالنسبة لي خير مثال على الكفاح والمثابرة والإخلاص لأطفالنا “.

كتبت شاكيرا المنشور إلى جانب صورة لبيكيه وهو يرفع ذراعيه إلى السماء ووجهه سعيد.

 

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وأَضافت: “لقد أدركت على مر السنين أنك جئت إلى هذا العالم لتغيير النماذج. لا يزال لديك الكثير لتقدمه لنا! لأنه لا يوجد ، ولن يكون هناك، جيرارد بيكيه آخر في كرة القدم أو في العديد من الجوانب الأخرى الخاصة بك غير العادية الحياة .. إنسان رائع حقًا.”

وأيضاً لم يستجب والد طفلي شاكيرا، ميلان وساشا ، لتفانيها الصادق.

نصيحة محبي النجمة

وعندما احتفلت المغنية الكولومبية بعيد الحب في 14 فبراير بصورة مبتسمة، وكتبت: “عيد حب سعيد!”. حصد منشورها أكثر من مليوني إعجاب. لكن لم يأتِ أي منها من نجم كرة القدم.

 

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وينصح متابعو شاكيرا الآن بحذف الرسائل وتغيير صفحتها رداً على لا مبالاة بيكيه.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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