شاكيرا وبيكيه .. العلاقة أسوأ مما نعتقد ولهذا السبب تريد وضع جدران في منزلها!

وطن– تواصل نهاية العلاقة بين المغنية الكولومبية شاكيرا ولاعب برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه الكشف عن العلاقة المتوترة بينهما وهذه المرة يكشف تقرير تقرير حصري لصحيفة EL PERIDICO الإسبانية أن علاقة الثنائي أسوأ مما نعتقد.
“شاكيرا تفكر بجدية في عزل المنازل”
حيث قالت “فا” وهي صحفية متخصصة في الحياة الخاصة للمشاهير: “شاكيرا تفكر بجدية في عزل المنازل. لم تعد تربطها أي علاقة بعائلة بيكيه وتريد تقسيم الأجزاء المشتركة”.
يمكن أن تصبح القضية أكثر خطورة نظرا للعلاقة بين الأصهار التي من الممكن أن تكون متوترة للغاية في بعض الأحيان.
كما من الوارد أن تفكر المغنية في إقامة جدران فاصلة بين المنازل، حسب فاسكيز، والتي أشارت أيضا هذه الأخيرة إلى وجود مسبحََا مشتركًا في المنطقة السكنية المعروفة باسم Ciutat Diagonal. ومن غير المعروف ما إذا كانت المغنية الكولومبية ستفوت فيه أم لا.
من هي صديقة جيرارد بيكيه الجديدة؟
وفقًا للاورا فا ولورينا فاسكيز، يواعد بيكيه امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا. ولم تكشف هويتها بعد. لكن قالت عدة تقارير إنه يبدأ اسمها بحرف “C” كما شُوهد الثنائي معًا عدة مرات.