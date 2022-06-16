خطأ طبي كارثي.. “مقص جراحي” نسيه الأطباء في بطن مريضة سورية منذ 12 عاماً

وطن- في ظل تدهور الوضع الصحي بسوريا لم يعد من الغريب أن يجد الأطباء في بطن المريض قطعة قماش أو أداة جراحية أو غيرها بسبب غياب المراقبة وعدم المحاسبة على الأخطاء الطبية التي كثرت في البلاد في ظل الحرب.

وفي هذا السياق عثر أطباء في أحد المشافي الحكومية داخل بطن مريضة على مقص جراحي “منسي” منذ 12 عام.

📍عثر أطباء في مشفى المواساة بالعاصمة السورية #دمشق، على مقص جـراحي "منسي" داخل بطن مريضة منذ 12 سنة.

📍يذكر أن الأخطاء الطبية في المشافي الحكومية بـ #سوريا ازدادت بشكل واضح خلال السنوات الماضية،#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/bdSkCQ9GoD — تلفزيون سوريا (@syr_television) June 16, 2022

التصوير الشعاعي اكتشف المقص

وأفاد موقع “هاشتاغ” الموالي أن السيدة شعرت بألم شديد في البطن راجعت بسببه مشفى “المواساة” بالعاصمة السورية دمشق.

وحين إجراء معاينات عديدة منها صورة “شعاعية طبقي محوري” ورنين مغناطيسي، ليكتشف وجود المقص.دون ذكر معلومات عن مكان العملية السابقة أو ظروف إجرائها.

المصدر أشار إلى أن المرأة بدأت تشعر بألم وأوجاع أكثر عند الاقتراب من جهاز الرنين، فطلب الأطباء إجراء صورة_شعاعية ليتبين وجود مقص جــراحي منسي منذ أن أجرت عملية سابقة قبل 12 سنة.

وتساءل متابعون عن إمكانية وجود المقص لمدة 12 عام، دون حدوث التهاب أو إنتان ولم تشعر به حتى قدومها لمشفى “المجتهد”.

وفاة واحدة على الأقل يومياً بسب الأخطاء الطبية

وكان تقرير صدر عن وزارة الصحة في سوريا قبل الثورة بسنوات قليلة، أكد وجود حالة وفاة واحدة على الأقل يومياً في إحدى المستشفيات الخاصة أو العامة، نتيجة الإهمال أو ضعف الخبرة أو نتيجة الخطأ في التعامل مع التجهيزات الطبية.

700 دعوى إيذاء وتسب بالوفاة في المحاكم السورية

وأضاف التقرير المذكور أن 90% من الوفيات ناتج عن أخطاء في التشخيص والعلاج وسوء الرعاية.

وكان عدد كبير من المراقبين الاجتماعيين والحقوقيين قد أكدوا بأن معدل الأخطاء الطبية في سوريا يفوق بعدة أضعاف نظيره في الدول الغربية.

ورغم ذلك كان من النادر أن نسمع عن طبيب سوري وقف أمام القضاء بسبب خطأ طبي.

وأفاد أرشيف “القصر العدلي” التابع للنظام، بوجود 700 دعوى مصنّفة بين عامي 2014 و 2017 تحت بندي “التسبب بالإيذاء أو التسبب في الوفاة”، وذلك بسبب عدم وجود قانون خاص بالأخطاء الطبية.