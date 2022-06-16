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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 17 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الذهب سلطنة عمان watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم

وطن – شهدت أسعـار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الجمعة 17 يونيو 2022، ارتفاعًا محدودًا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في سلطنة عمان.

أسعـار الذهـب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.86 ريالا للجرام، ما يعادل 59.38 دولارا.

بينما جاء سـعـر الذهــب عيار 22 عند 20.95 ريال للجرام ما يعادل 54.43 دولار.

وبلغ سعـر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 20 ريالًا بما يعادل 51.96 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.14 ريالا، أي ما يعادل 44.53 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.33 ريال بما يعادل 34.64 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.43 ريال بما يعادل 29.69 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة 710.91 ريال بما يعادل 1847 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 160.02 ريال بما يعادل 415.64 دولار.

أما سـعر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22859 ريالًا بما يعادل 59376 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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