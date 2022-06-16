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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 16 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. انخفاض جديد

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الدولار السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم

وطن – سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس 16 يونيو 2022، انخفاضا في بنوك السودان وفي السوق السوداء (الموزاية).

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الخميس في السودان، 565 جنيها للشراء مقابل 569.2 جنيه للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، بلغ سعـر الدولار في السودان 567 جنيهًا سوداني.

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 589.6 جنيها للشراء، و594.1 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 686.3جنيهات للشراء، و691.4 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8 جنيها للشراء، مقابل 155جنيها للبيع.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن قبل أيام، طرح فئة نقدية جديدة بقيمة ألف جنيه، سيتم طرحها أمام المواطنين في خلال أسبوع.

وقالت مصادر مصرفية سودانية إن فئة الألف جنيه كانت قد تم طباعتها في عام 2019.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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