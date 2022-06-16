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دانا جبر تفجر مفاجأة حول حياتها العاطفية بعد أزمة الفيديوهات المُسربة (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
دانا جبر تفجر مفاجأة حول حياتها العاطفية بعد أزمة الفيديوهات المُسربة (فيديو) watanserb.com
دانا جبر

وطن– كشفت الفنانة السورية دانا جبر، عن ارتباطها بعلاقة حب مع شخص خارج الوسط الفني، رفضت ذكر اسمه.

قصة حب جديدة

وقالت دانا جبر التي اختفت طويلاً بعد فضيحة الفيديوهات المسربة، إنها تعيش قصة حب بدأت قبل عام. وإنها قد ترتبط قريباً.

وأشارت دانا جبر خلال لقاءها عبر برنامج “إنسان” في منصة “يلا تريند”، إلى أن حبيبها من برج الجدي. وعيبه التردد.

وأضافت: “بس هو شخص حنون ومتفهم كتير”.

وكشفت دانا أنها تفضل البساطة في حفلة زفافها، مع أهمية وجود عراضة شامية.

الانتقام نهاية العلاقات

وتحدثت الفنانة السورية عن نفسها كعشيقة وقالت: “أنا إنسانة غيورة في الحب، وعصبية جداً وبفكر كتير في أدق التفاصيل”.

وتابعت دانا: “نهاية العلاقات بالنسبة إلي بتكون بالانتقام لو حبيت الشخص من كل قلبي”.

وتعتبر دانا أن الحنان والاهتمام هما الأساس في أية علاقة عاطفية.

وحول حلم الأمومة، قالت دانا جبر: “نفسياً غير مستعدة أكون أم. بسبب الضغوطات والسفر والشغل”.

لا للتبني وتجميد البويضات

وأكدت الفنانة السورية أنها ترفض فكرة تجميد البويضات أو التبني طالما أن المرأة قادرة على الإنجاب.

وعن علاقة الحب التي قيل إنها تجمعها بمواطنها الفنان يزن السيد، أجابت دانا: “هو صديق مقرب فقط. وما بهتم بالعناوين الفضفاضة والشائعات اللي هي أمر طبيعي يتعرضلها أي مشهور”.

وأضافت: “اختراق خصوصية الفنان صار أمر اعتيادي. والشعوب العربية بتزيد تخلف حالياً لدرجة إنه في الغرب بيفكروا نمط مسلسل ”باب الحارة“ مسيطر على حياة السوريين. و تقديس الرجل والأفكار المتخلفة”.

وتحدثت دانا عن محبة الناس لها، وقالت: “هالشي هبة من الله. ممكن تكون بسبب شخصيتي وأسلوبي وتمثيلي أو حتي شكلي”.

ولمحت دانا جبر إلى أزمة الفيديوهات بطريقة غير مباشرة. وقالت: “ما في دافع لمراقبة الشائعات عني على مواقع التواصل الاجتماعي”.

أصعب مرحلة

أما أصعب مرحلة في حياة دانا جبر، هو خسارة والدتها كما قالت.

وتابعت: “فقدت أم وأخت بتشاركني كل تفاصيل حياتي الشخصية والمهنية.  الأم أغلى ما في الوجود. والحياة في غيابها ما الها معنى”.

وزدات: ” كنت عايشة حالة من التشتت والضياع من لما عرفت بمرضها بالسرطان لحد ما توفت”.

وأكدت دانا أن ما يعزيها في رحيل والدتها، هو وفاتها دون عذاب ومقاومة للمرض.

وأشارت الفنانة السورية إلى دور خالاتها بجانبها في محنتها.

وكشفت دانا أنها تعرضت للتعنيف في طفولتها من قبل عائلتها حين تخطئ تحت بند “العقوبة”.  معتبرة أنه أمر صحيح، بينما تعنيف الرجل للمرأة أمر مرفوض بحسب تعبيرها.

الفن حرام!

واستنكرت دانا جبر عبارة “الفن حرام”، وقالت: “أنتو الحرام.. ليش هالتحقير والإقلال من شأن الفنان. الفن مهنة بتحتاج لجهد ووقت وتركيز وطاقة كبيرة وما بيجوز ننكر كل هالشي”.

وكشفت دانا لأول مرة أنها تعمل في تجارة العقارات، إلى جانب التمثيل، مؤكدة على أهمية الجانب المادي في الحياة.

الجدير بالذكر أن دانا تشارك حالياً في مسلسل “​بيوت من ورق​” الذي يتطرق لعالم الجرائم، من خلال عملية قتل غير متوقعة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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