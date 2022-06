خلال زيارته للسعودية.. حراس “بوتين” جمعوا فضلاته وعادوا بها إلى روسيا.. لماذا؟

وطن – قال موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي إن حراس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشخصيون يجمعون فضلاته عندما يسافر إلى الخارج، وفقًا لتقرير صادر عن صحفيين استقصائيين.

وبحسب الموقع، فقد جاء هذا الادعاء من قبل ريجيس جينت، مؤلف كتابين عن روسيا ، وميخائيل روبين ، الذي غطى روسيا لمدة 13 عامًا ، في تقرير لمجلة باريس ماتش الإخبارية الفرنسية .

وفقًا للمقال، تقع مسؤولية جمع براز بوتين على عاتق دائرة الحماية الفيدرالية ، وهي الإدارة المكلفة بحماية بوتين والمسؤولين الحكوميين الآخرين.

وبحسب “ريجيس” و”روبين”، فإنه في كل مرة يحتاج فيها “بوتين” الذهاب إلى الحمام ، يضع عميل من فريق الحماية الفيدرالية فضلاته في علبة مخصصة حتى يمكن إعادتها إلى روسيا في حقيبة.

وكتب الصحفيون أن جمع الفضلات حدث أثناء زيارة بوتين لفرنسا في 29 مايو/آيار 2017 ، وخلال رحلته في أكتوبر/تشرين أول 2019 إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح التقرير الصادر عن الكاتبان، إن مقطع فيديو تم التقاطه خلال رحلة بوتين إلى فرنسا في عام 2017 ، ستة رجال بملابس رسمية في حاشية بوتين يرافقونه إلى الحمام. وشوهد أحدهم وهو يخرج من الحمام وهو يحمل حقيبة صغيرة، على الرغم من عدم وضوح محتواها.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet… pic.twitter.com/BjG5N5IpDR

— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019