خلال زيارته للسعودية.. حراس “بوتين” جمعوا فضلاته وعادوا بها إلى روسيا.. لماذا؟

وطن – قال موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي إن حراس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشخصيون يجمعون فضلاته عندما يسافر إلى الخارج، وفقًا لتقرير صادر عن صحفيين استقصائيين.

وبحسب الموقع، فقد جاء هذا الادعاء من قبل ريجيس جينت، مؤلف كتابين عن روسيا ، وميخائيل روبين ، الذي غطى روسيا لمدة 13 عامًا ، في تقرير لمجلة باريس ماتش الإخبارية الفرنسية .

وفقًا للمقال، تقع مسؤولية جمع براز بوتين على عاتق دائرة الحماية الفيدرالية ، وهي الإدارة المكلفة بحماية بوتين والمسؤولين الحكوميين الآخرين.

استخدام علبة مخصصة

وبحسب “ريجيس” و”روبين”، فإنه في كل مرة يحتاج فيها “بوتين” الذهاب إلى الحمام ، يضع عميل من فريق الحماية الفيدرالية فضلاته في علبة مخصصة حتى يمكن إعادتها إلى روسيا في حقيبة.

وكتب الصحفيون أن جمع الفضلات حدث أثناء زيارة بوتين لفرنسا في 29 مايو/آيار 2017 ، وخلال رحلته في أكتوبر/تشرين أول 2019 إلى المملكة العربية السعودية.

مقطع فيديو يوثق الأمر

وأوضح التقرير الصادر عن الكاتبان، إن مقطع فيديو تم التقاطه خلال رحلة بوتين إلى فرنسا في عام 2017 ، ستة رجال بملابس رسمية في حاشية بوتين يرافقونه إلى الحمام. وشوهد أحدهم وهو يخرج من الحمام وهو يحمل حقيبة صغيرة، على الرغم من عدم وضوح محتواها.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet… pic.twitter.com/BjG5N5IpDR — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

ولفت التقرير إلى أن هذا التكتيك هو محاولة للحد من مخاطر اكتشاف القوى الأجنبية لمعلومات حول صحة بوتين أو ميله للظروف المستقبلية التي يمكن احتواؤها في الحمض النووي الخاص بالرجل البالغ من العمر 69 عامًا.

ووفقا للموقع الأمريكي، فإن الصحفية فريدة رستاموفا أيدت النبأ ، قائلة على تويتر إنها كانت على علم بحادث مماثل في فيينا ، واستشهدت بمصدر آخر قال إن حراس بوتين الشخصيين نفذوا هذه الممارسة لسنوات.

التكهنات حول صحة بوتين

ووسط الغزو الروسي لأوكرانيا ، نمت التكهنات بأن بوتين ، الذي غاب مؤخرًا عن عدد من الأحداث الروتينية ، مريض ، وزعمت عدة تقارير أنه يعالج من مجموعة متنوعة من الحالات الخطيرة .

من جانبهم، شكك الخبراء الذين تحدثوا إلى “بيزنس إنسايدر” في تلك التقارير ، مشيرين إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل موثوق على أن بوتين ليس على ما يرام.

محاولات سابقة للتجسس عبر البراز

ولفت الموقع إلى انه في عام 2016، قال عميل سوفيتي سابق إنه اكتشف أدلة على أن جوزيف ستالين حاول التجسس على رئيس الصين ماو ومسؤولين كبار آخرين من خلال تحليل فضلاتهم.

وأشار إلى حالة أخرى من تجسس الفضلات ، حيث قام الجواسيس البريطانيون بغربلة ورق التواليت المتسخ الذ استخدمته القوات السوفيتية في ألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة ، وفقًا للخبير العسكري البريطاني توني جيراغتي.

وقال إن هذا يرجع إلى أن السوفييت لم يحصلوا على ورق تواليت وكثيراً ما لجأوا إلى استخدام الوثائق العسكرية أو الرسائل الشخصية بدلاً من ذلك.

ونوه الموقع إلى انه في أوائل فبراير/شباط الماضي ، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلبًا من الكرملين لإجراء اختبار COVID-19 الروسي قبل اجتماع شخصي مع بوتين بسبب مخاوف من إمكانية استخدامه لتحليل الحمض النووي الخاص به.

اقرأ أيضا: