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خلال زيارته للسعودية.. حراس “بوتين” جمعوا فضلاته وعادوا بها إلى روسيا.. لماذا؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فضلات بوتين watanserb.com
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وطن – قال موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي إن حراس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشخصيون يجمعون فضلاته عندما يسافر إلى الخارج، وفقًا لتقرير صادر عن صحفيين استقصائيين.

وبحسب الموقع، فقد جاء هذا الادعاء من قبل ريجيس جينت، مؤلف كتابين عن روسيا ، وميخائيل روبين ، الذي غطى روسيا لمدة 13 عامًا ، في تقرير لمجلة باريس ماتش الإخبارية الفرنسية .

وفقًا للمقال، تقع مسؤولية جمع براز بوتين على عاتق دائرة الحماية الفيدرالية ، وهي الإدارة المكلفة بحماية بوتين والمسؤولين الحكوميين الآخرين.

استخدام علبة مخصصة

وبحسب “ريجيس” و”روبين”، فإنه في كل مرة يحتاج فيها “بوتين” الذهاب إلى الحمام ، يضع عميل من فريق الحماية الفيدرالية فضلاته في علبة مخصصة حتى يمكن إعادتها إلى روسيا في حقيبة.

وكتب الصحفيون أن جمع الفضلات حدث أثناء زيارة بوتين لفرنسا في 29 مايو/آيار 2017 ، وخلال رحلته في أكتوبر/تشرين أول 2019 إلى المملكة العربية السعودية.

مقطع فيديو يوثق الأمر

وأوضح التقرير الصادر عن الكاتبان، إن مقطع فيديو تم التقاطه خلال رحلة بوتين إلى فرنسا في عام 2017 ، ستة رجال بملابس رسمية في حاشية بوتين يرافقونه إلى الحمام. وشوهد أحدهم وهو يخرج من الحمام وهو يحمل حقيبة صغيرة، على الرغم من عدم وضوح محتواها.

ولفت التقرير إلى أن هذا التكتيك هو محاولة للحد من مخاطر اكتشاف القوى الأجنبية لمعلومات حول صحة بوتين أو ميله للظروف المستقبلية التي يمكن احتواؤها في الحمض النووي الخاص بالرجل البالغ من العمر 69 عامًا.

ووفقا للموقع الأمريكي، فإن الصحفية فريدة رستاموفا أيدت النبأ ، قائلة على تويتر إنها كانت على علم بحادث مماثل في فيينا ، واستشهدت بمصدر آخر قال إن حراس بوتين الشخصيين نفذوا هذه الممارسة لسنوات.

التكهنات حول صحة بوتين

ووسط الغزو الروسي لأوكرانيا ، نمت التكهنات بأن بوتين ، الذي غاب مؤخرًا عن عدد من الأحداث الروتينية ، مريض ، وزعمت عدة تقارير أنه يعالج من مجموعة متنوعة من الحالات الخطيرة .

من جانبهم، شكك الخبراء الذين تحدثوا إلى “بيزنس إنسايدر” في تلك التقارير ، مشيرين إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل موثوق على أن بوتين ليس على ما يرام.

محاولات سابقة للتجسس عبر البراز

ولفت الموقع إلى انه في عام 2016، قال عميل سوفيتي سابق إنه اكتشف أدلة على أن جوزيف ستالين حاول التجسس على رئيس الصين ماو ومسؤولين كبار آخرين من خلال تحليل فضلاتهم.

وأشار إلى حالة أخرى من تجسس الفضلات ، حيث قام الجواسيس البريطانيون بغربلة ورق التواليت المتسخ الذ استخدمته القوات السوفيتية في ألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة ، وفقًا للخبير العسكري البريطاني توني جيراغتي.

وقال إن هذا يرجع إلى أن السوفييت لم يحصلوا على ورق تواليت وكثيراً ما لجأوا إلى استخدام الوثائق العسكرية أو الرسائل الشخصية بدلاً من ذلك.

ونوه الموقع إلى انه في أوائل فبراير/شباط الماضي ، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلبًا من الكرملين لإجراء اختبار COVID-19 الروسي قبل اجتماع شخصي مع بوتين بسبب مخاوف من إمكانية استخدامه لتحليل الحمض النووي الخاص به.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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