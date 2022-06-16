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تجسس المغرب على هاتف “سانشيز”.. الاستخبارات الإسبانية تحسم الجدل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تجسس المغرب على سانشيز watanserb.com
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

وطن – بعد موجة الغضب العارمة التي اجتاحت الأوساط السياسية في إسبانيا ضد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بسبب تحول موقف حكومته من قضية الصحراء وتبني الموقف المغربي، حسم جهاز الاستخبارات الإسباني الجدل حول إمكانية أن يكون “سانشيز” قد تعرض لابتزاز من قبل الرباط.

وقالت صحيفة “الكونفيدناشال“، في تقرير لها ونقلا عن مصادر خاصة في جهاز الاستخبارات، فقد استبعد الجهاز قيام المغرب بسرقة معلومات حساسة من هاتف سانشيز وابتزازه بها لدفع إسبانيا لتغيير تاريخي في موقفها بخصوص قضية الصحراء الغربية.

ووفقا للصحيفة، فقد رفض جهاز الاستخبارات فكرة أن يكون التغيير أحادي الجانب لموقف حكومة إسبانيا فيما يتعلق بالصحراء مدفوعا بالابتزاز من قبل الرباط.

وشددت المصادر على أن أجهزة الاستخبارات لم ترتكب أي خطأ أمني في مراقبة هاتف رئيس الحكومة وبعض الشخصيات التي تعرضت للتجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

تجسس المغرب على سانشيز وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة ارانتشا غونزاليس لايا

المعارضة تتهم المغرب بابتزاز “سانشيز”

وكانت أحزاب المعارضة الإسبانية قد اتهمت الرباط بالوقوف وراء التجسس على هاتف “سانشيز” بسبب تزامن حادث التجسس مع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا والتي أعقبها الكشف عن فضيحة تجسس على هاتف سانشيز الشهر الماضي.

واتهمت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، ارانتشا غونزاليس لايا، في مقابلة، المغرب بأنه قام بـ”عمليات تنصت” العام الماضي خلال الخلاف الدبلوماسي مع مدريد بسبب استقبالها زعيم زعيم جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو”، إبراهيم غالي، لأسباب طبية.

وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة ارانتشا غونزاليس لايا

وقالت غونزاليس لايا في المقابلة مع صحيفة “ال بيريوديكة دي إسبانيا” إنه “تم استخدام كل شيء خلال هذه الأزمة لتشويه صورة هذه المساعدة الإنسانية” لغالي.

اتهامات للمغرب بالتجسس عبر “بيغاسوس”

وكان المغرب اتُهم صيف 2021 باستخدام بيغاسوس بعد تحقيق مكثف أجرته مجموعة تضم 17 وسيلة إعلام دولية، لكن الرباط ردت بشجبها ووصفتها بأنها “مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة”.

وأكدت الحكومة اليسارية الإسبانية، الشهر الماضي، أن عمليات القرصنة على هواتف بعض مسؤوليها تمت بواسطة البرنامج المعلوماتي الاسرائيلي “بيغاسوس”، واعتبرت أنه يمثل “هجوما خارجيا” لكنها ذكرت مرات عدة أنها لا تعرف مصدره بينما تحدثت وسائل إعلام اسبانية عدة عن ضلوع للرباط.

إسبانيا تتبنى موقف المغرب من الصحراء

يذكر أن مدريد أنهت عقودا من الحياد في قضية الصحراء الغربية الحساسة، باعترافها علنا بخطة الرباط المقترحة للحكم الذاتي لهذه المستعمرة الإسبانية السابقة معتبرة أنها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل هذا “النزاع”.

وأنهى ذلك أزمة دبلوماسية كبيرة تسبب فيها وصول غالي إلى إسبانيا بسرية تامة في أبريل/نيسان 2021 لمعالجته من كوفيد-19، بين مدريد والرباط.

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المصدرالكونفيدناشال
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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