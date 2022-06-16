بيل غيتس يصدم المسثتمرين بالعملات المشفرة بما قاله عنها!

وطن – أثار الملياردير بيل غيتس مؤسسة شركة مايكروسوفت جدلا بعدما وصف ظاهرة العملات المشفرة وتحديدا الرموز غير القابلة للاستبدال، بأنها تقوم على خداع بنسبة 100%.

غيتس قال إن الأصول المبالغ في تقييمها يرتفع سعرها عندما يكون هناك عدد كافٍ من المستثمرين الذين يمكنهم دفع المزيد من الأموال لاقتنائها.

بيل جيتس يصف العملات الرقمية بأنها خدعة كبرى وكل من تعامل بها يدخل ضمن نظرية “الأحمق الأعظم” الأحمق الأعظم: نظرية تقوم على إقناع أحمق بشراء شيء بلا قيمة وجعله يبيع لأحمق آخر بسعر أكبر وهكذا يرتفع السعر بسبب حشود من الحمقى حتى تصل للذروة ثم تنخفض للصفر ويخسر جميع الحمقى أموالهم pic.twitter.com/ntJ1xbMgTI — ديره نيوز (@deranews) June 16, 2022

الملياردير الشهير أضاف – ساخرا: “صور القرود الرقمية والباهظة الثمن ستحسن العالم بشكل كبير”.بحسب “blogtienao”

تصريحات غيتس جاءت خلال مشاركته مؤتمر حول البيئة في بيركلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وليست هذه المرة هي المرة الأولى التي يتحدث فيها غيتس في هذا الشأن.

فسبق أن انتقد العملات المشفرة، ودخل في حالة توتر مع إيلون ماسك مالك شركة تويتر حاليا، وقد اندلع هذا التوتر العام الماضي، بعد أن اعتبر غيتس عملة بتكوين لا تُفيد المستثمرين وتلحق الضرر بالبيئة وأرجع ذلك إلى عملية التعدين.

ورأى أن هناك تهديدًا تسببت فيه العملات المشفرة بشكل غير مباشر، وهو توظيف المهندسين الموهوبين في وادي السيليكون للعمل في صناعات مثل المواد الكيميائية وإنتاج الصلب التي تحتاج إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

الكلام اللي بالعربي ملوش علاقه بالمقال الانجليزي.

بيل جيتس بيتكلم عن ال NFT مش البيتكوين.

انا برضه شايف ال NFT ملوش value في حد ذاته … هو مجرد بطاقه عضوية لنادي غير قابله للتزوير. بس في الاخر معتمده علي مجلس اداره النادي ده. — Hisham Shawer (@HishamShawer) June 16, 2022

وبيل غيتس ليس الوحيد الذي يحارب الأصول المشفرة، إذ يقول وارن بافت الملياردير الأمريكي: “العملات المشفرة ليست منتجا في الأصل ولا تنتج أي شيء ملموس”.

وأضاف أنه يرفض بشكل قاطع شراء بيتكوين أو أي عملة مشفرة آخر.

وشهدت العملات الرقمية المشفرة انهيارًا كبيرا خلال تداولات، يوم الاثنين. وجاءت “بيتكوين” على رأس القائمة بسقوط مدوٍ تسبب بحالة من الرعب والإرباك لدى مالكيها حول العالم.

وسيطر اللون الأحمر على منصات تداولات العملات الرقمية المشفرة، وشهدت غالبيتها تراجعات ضخمة.

وانخفضت قيمة بيتكوين لما يصل إلى 22.611 دولارًا، وفقًا لـ “CoinDesk”، انخفاضًا بنسبة تزيد عن 20٪ عن يوم الجمعة، وبنسبة 67٪ عن أعلى مستوى في نوفمبر عند، 68991 دولارًا.

وفقدت سوق التشفير ما يزيد عن 2.1 تريليون دولار، وذلك منذ بلوغ ذروتها التاريخية، وقت أن قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى مستويات قرب الـ 3.1 تريليون دولار وكان ذلك في نوفمبر من العام الماضي.