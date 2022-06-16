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اقتصاد

بيل غيتس يصدم المسثتمرين بالعملات المشفرة بما قاله عنها!

شهد سوق العملات الرقمية انهياراً غير مسبوق مؤخراً

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
بيل غيتس يقول إن العملات المشفرة تقوم على خداع بنسبة 100% watanserb.com
بيل غيتس يقول إن العملات المشفرة تقوم على خداع بنسبة 100%

وطن – أثار الملياردير بيل غيتس مؤسسة شركة مايكروسوفت جدلا بعدما وصف ظاهرة العملات المشفرة وتحديدا الرموز غير القابلة للاستبدال، بأنها تقوم على خداع بنسبة 100%.

غيتس قال إن الأصول المبالغ في تقييمها يرتفع سعرها عندما يكون هناك عدد كافٍ من المستثمرين الذين يمكنهم دفع المزيد من الأموال لاقتنائها.

الملياردير الشهير أضاف – ساخرا: “صور القرود الرقمية والباهظة الثمن ستحسن العالم بشكل كبير”.بحسب “blogtienao

تصريحات غيتس جاءت خلال مشاركته مؤتمر حول البيئة في بيركلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وليست هذه المرة هي المرة الأولى التي يتحدث فيها غيتس في هذا الشأن.

فسبق أن انتقد العملات المشفرة، ودخل في حالة توتر مع إيلون ماسك مالك شركة تويتر حاليا، وقد اندلع هذا التوتر العام الماضي، بعد أن اعتبر غيتس عملة بتكوين لا تُفيد المستثمرين وتلحق الضرر بالبيئة وأرجع ذلك إلى عملية التعدين.

ورأى أن هناك تهديدًا تسببت فيه العملات المشفرة بشكل غير مباشر، وهو توظيف المهندسين الموهوبين في وادي السيليكون للعمل في صناعات مثل المواد الكيميائية وإنتاج الصلب التي تحتاج إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وبيل غيتس ليس الوحيد الذي يحارب الأصول المشفرة، إذ يقول وارن بافت الملياردير الأمريكي: “العملات المشفرة ليست منتجا في الأصل ولا تنتج أي شيء ملموس”.

وارن بافت
وارن بافت

وأضاف أنه يرفض بشكل قاطع شراء بيتكوين أو أي عملة مشفرة آخر.

انهيار العملات المشفرة

وشهدت العملات الرقمية المشفرة انهيارًا كبيرا خلال تداولات، يوم الاثنين. وجاءت “بيتكوين” على رأس القائمة بسقوط مدوٍ تسبب بحالة من الرعب والإرباك لدى مالكيها حول العالم.

وسيطر اللون الأحمر على منصات تداولات العملات الرقمية المشفرة، وشهدت غالبيتها تراجعات ضخمة.

وانخفضت قيمة بيتكوين لما يصل إلى 22.611 دولارًا، وفقًا لـ “CoinDesk”، انخفاضًا بنسبة تزيد عن 20٪ عن يوم الجمعة، وبنسبة 67٪ عن أعلى مستوى في نوفمبر عند، 68991 دولارًا.

وفقدت سوق التشفير ما يزيد عن 2.1 تريليون دولار، وذلك منذ بلوغ ذروتها التاريخية، وقت أن قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى مستويات قرب الـ 3.1 تريليون دولار وكان ذلك في نوفمبر من العام الماضي.

المصدرالجزيرة - blogtienao - CoinDesk - وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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