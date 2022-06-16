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الكويتي بدر المطوع يتفوق على رونالدو برقم تاريخي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
قائد المنتخب الكويتي بدر المطوع عميد لاعبي كرة القدم في العالم watanserb.com
نجم المنتخب الكويتي بدر المطوع

وطن – تفوق قائد المنتخب الكويتي بدر المطوع 37 عاماً، على صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، في عدد المشاركات الدولية مع منتخب بلاده.

وأصبح المطوع عميد لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، بعد التربع على صدارة الترتيب. كأكثر لاعب يخوض أكبر عدد من المباريات الدولية، برصيد 196 مباراة في كافة البطولات المختلفة.

تفوق بدر المطوع على رونالدو

وتفوق الكويتي بدر المطوع، على كلاً من اللاعبين في عدد مشاركاته الدولية مع منتخب بلدانهم، وهم الماليزي سه تشين (195) مباراة، البرتغالي كريستيانو رونالدو (189) مباراة، والمصري حسام حسن (184) مباراة. وكذلك العماني أحمد كانو (183) مباراة.

كما وأحرز المطوع 55 هدفاً مع منتخب الكويت (الأرزق)، حيث كان أول هدف له أمام نظيره سنغافورة في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2003.

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كما وشارك نجم المنتخب الكويتي، في العديد من المسابقات الدولية مع الأزرق. كان من أبرزها كأس آسيا ثلاثة مرات، وتصفيات كأس العالم خمس مرات، وكأس الخليج العربي.

كما ونشر الحساب الرسمي لمونديال كأس العالم 2022، تغريده عبر موقع (تويتر)، جاء فيها: ” بدر المطوع عميد لاعبي العالم، 196 مباراة دولية. اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ”.

تصفيات كأس أمم آسيا 2023

كما وفشل بدر المطوع مع منتخب الكويت، مؤخراً في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا لعام 2023، بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن (النشامى) بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل. في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (جابر أحمد الدولي).

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وبهذه الهزيمة جاء منتخب الأزرق الكويتي في المركز الثالث من ترتيب مجموعة تصفيات أمم آسيا. برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر والوصيف الأردن وإندونيسيا. المتأهلين إلى نهائيات البطولة الآسيوية لعام 2023.

وعلى الرغم من الانجاز الذي حققه المطوع مع منتخب الكويت، إلا أنه الحظ لم يحالفه في التتويج بأي بطولة دولية على مدار مسيرته الدولية.كما أنه دائماً ما يتم إقصائه من دور منافسات المجموعات، كان آخرها كأس أمم آسيا 2023.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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