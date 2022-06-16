الكويتي بدر المطوع يتفوق على رونالدو برقم تاريخي

وطن – تفوق قائد المنتخب الكويتي بدر المطوع 37 عاماً، على صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، في عدد المشاركات الدولية مع منتخب بلاده.

وأصبح المطوع عميد لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، بعد التربع على صدارة الترتيب. كأكثر لاعب يخوض أكبر عدد من المباريات الدولية، برصيد 196 مباراة في كافة البطولات المختلفة.

تفوق بدر المطوع على رونالدو

وتفوق الكويتي بدر المطوع، على كلاً من اللاعبين في عدد مشاركاته الدولية مع منتخب بلدانهم، وهم الماليزي سه تشين (195) مباراة، البرتغالي كريستيانو رونالدو (189) مباراة، والمصري حسام حسن (184) مباراة. وكذلك العماني أحمد كانو (183) مباراة.

كما وأحرز المطوع 55 هدفاً مع منتخب الكويت (الأرزق)، حيث كان أول هدف له أمام نظيره سنغافورة في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2003.

عميد لاعبي العالم 🔥 196 مباراة دولية مع @KuwaitFA 🇰🇼@bader_almotawaa هو اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ 👏 pic.twitter.com/iEcw2vnljq — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 14, 2022

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كما وشارك نجم المنتخب الكويتي، في العديد من المسابقات الدولية مع الأزرق. كان من أبرزها كأس آسيا ثلاثة مرات، وتصفيات كأس العالم خمس مرات، وكأس الخليج العربي.

أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخبات عبر التاريخ: 196 مباراة 🇰🇼 بدر المطوع

195 مباراة 🇲🇾 سو تشين آن

189 مباراة 🇵🇹 كريستيانو رونالدو

184 مباراة 🇪🇬 أحمد حسن

182 مباراة 🇴🇲 أحمد مبارك

180 مباراة 🇪🇸 سيرخيو راموس pic.twitter.com/U6LL6gODvn — Amr (@Amr21DS) June 14, 2022

كما ونشر الحساب الرسمي لمونديال كأس العالم 2022، تغريده عبر موقع (تويتر)، جاء فيها: ” بدر المطوع عميد لاعبي العالم، 196 مباراة دولية. اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ”.

تصفيات كأس أمم آسيا 2023

كما وفشل بدر المطوع مع منتخب الكويت، مؤخراً في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا لعام 2023، بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن (النشامى) بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل. في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (جابر أحمد الدولي).

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وبهذه الهزيمة جاء منتخب الأزرق الكويتي في المركز الثالث من ترتيب مجموعة تصفيات أمم آسيا. برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر والوصيف الأردن وإندونيسيا. المتأهلين إلى نهائيات البطولة الآسيوية لعام 2023.

تشرفت إني أكون من ضمن المستقبلين لكأس العالم في جولته المقامة في الكويت🇰🇼 pic.twitter.com/gprv27CtsW — bader al motawaa (@bader_almotawaa) May 17, 2022

وعلى الرغم من الانجاز الذي حققه المطوع مع منتخب الكويت، إلا أنه الحظ لم يحالفه في التتويج بأي بطولة دولية على مدار مسيرته الدولية.كما أنه دائماً ما يتم إقصائه من دور منافسات المجموعات، كان آخرها كأس أمم آسيا 2023.

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