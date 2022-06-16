السلطان هيثم بن طارق والسيدة الجليلة عهد البوسعيدية.. صور عائلية الأكثر رواجا في عُمان

وطن- راجت على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، خلال اليومين الماضيين صورا عائلية للسلطان هيثم بن طارق، رفقة زوجته السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

الصور التي التقطت داخل القصر السلطاني للسيدة الجليلة ـ كما يلقبها العمانيون ـ وزوجها السلطان هيثم، باتت الأكثر رواجا على مواقع التواصل في السلطنة.

اطلاله رائعه عائلية لمولاي #السلطان_هيثم_بن_طارق وحرمه المصون #السيده_الجليله وهم يقدموا انموذجا لكل عُماني و عُمانيه في الرحمه والموده للعائلة العمانية نسأل الله أن يحفظهما ويمدهم بالصحه والعافيه و العمر المبارك🇴🇲🇴🇲🇴🇲 pic.twitter.com/d03joJbQp9 — عمر النبهاني (@Omaralnabhani2) June 15, 2022

وتظهر إحدى هذه الصور سلطان عمان وهو يقف بالقرب من زوجته السيدة الجليلة عهد البوسعيدية، في مشهد عائلي حاز إعجاب العمانيين.

والتقطت هذه الصور أثناء استقبال الرئيسة التنزانية سامية صولوحو حسن، في قصر “العامر”.

وظهرت السيدة عهد البوسعيدية في صور أخرى رفقة السلطان، أثناء استقبال رئيسة تنزانيا.

وقوبلت صور السلطان هيثم وزوجته بتفاعل كبير من قبل العمانيين، وكتبت مغردة:”حفظكم الله مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق، وحفظكم الله ورعاكم السيدة الجليلة، وأنعم عليكم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد.”

اشتقنا لإطلالتك البهيّة سيدتنا الجليلة حفظكم الله مولانا جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم وحفظكم الله ورعاكم #السيدة_الجليلة و أنعم عليكم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد . pic.twitter.com/dpv0zUcTwm — بنت صحار العز 🌹💖 (@sohar_0) June 14, 2022

وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق، بحث مع الرئيسة التنزانية سامية صولوحو حسن، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حيث وصلت “حسن” إلى مسقط، الأحد في زيارة رسمية استمرت حتى، الثلاثاء.

ويشار إلى أن سلطنة عمان وتنزانيا تربطهما علاقات قوية على العديد من المستويات. وبلغ التبادل التجاري بينهما 50 مليون ريال عماني وفق أحدث بيانات مركز الإحصاء الوطني بالسلطنة.

إطلالة ميان آل سعيد زوجة ذي يزن بن هيثم

ويشار إلى أنه، الأربعاء، حظيت إطلالة جديدة للسيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، زوجة ولي عهد سلطنة عمان، ذي يزن بن هيثم بن طارق، بتفاعل واسع من قبل العمانيين.

صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، سيدة التواضع والأخلاق والرقي 🌹 pic.twitter.com/U6AjXQ3Gkr — ريهام ناصر (@reeham_n) June 15, 2022

وشاركت ميان آل سعيد، مجموعة “عمران” في احتفالها بافتتاح صالة عرض “استوديوهات مكان” للفنون الإبداعية.

عدة صور تم التقاطها لزوجة ذي يزن بن هيثم والتي لا تظهر للعلن كثيرا، خلال الافتتاح لاقت تفاعلا كبيرا على تويتر بين العمانيين.

وأشاد ناشطون بتواضع زوجة ولي عهد السلطنة، ووصفها البعض بأنها ” سيدة التواضع والأخلاق والرقي.”

جدير بالذكر أن ذي يزن بن هيثم، كان قد عقد قرانه على ابنة عمه ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، في نوفمبر من العام 2021، وحظي خبر زواجهما بتفاعل كبير من العمانيين.