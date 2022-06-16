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السلطان هيثم بن طارق والسيدة الجليلة عهد البوسعيدية.. صور عائلية الأكثر رواجا في عُمان

باسل النجار
كتب باسل النجار
السلطان هيثم بن طارق و عهد البوسعيدية watanserb.com
السلطان هيثم بن طارق و عهد البوسعيدية

وطن- راجت على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، خلال اليومين الماضيين صورا عائلية للسلطان هيثم بن طارق، رفقة زوجته السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

الصور التي التقطت داخل القصر السلطاني للسيدة الجليلة ـ كما يلقبها العمانيون ـ وزوجها السلطان هيثم، باتت الأكثر رواجا على مواقع التواصل في السلطنة.

وتظهر إحدى هذه الصور سلطان عمان وهو يقف بالقرب من زوجته السيدة الجليلة عهد البوسعيدية، في مشهد عائلي حاز إعجاب العمانيين.

صورة خاصة لـ “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية مع ابنها ذي يزن في ألمانيا (شاهد)

والتقطت هذه الصور أثناء استقبال الرئيسة التنزانية سامية صولوحو حسن، في قصر “العامر”.

وظهرت السيدة عهد البوسعيدية في صور أخرى رفقة السلطان، أثناء استقبال رئيسة تنزانيا.

وقوبلت صور السلطان هيثم وزوجته بتفاعل كبير من قبل العمانيين، وكتبت مغردة:”حفظكم الله مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق، وحفظكم الله ورعاكم السيدة الجليلة، وأنعم عليكم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد.”

وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق، بحث مع الرئيسة التنزانية سامية صولوحو حسن، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حيث وصلت “حسن” إلى مسقط، الأحد في زيارة رسمية استمرت حتى، الثلاثاء.

ويشار إلى أن سلطنة عمان وتنزانيا تربطهما علاقات قوية على العديد من المستويات. وبلغ التبادل التجاري بينهما 50 مليون ريال عماني وفق أحدث بيانات مركز الإحصاء الوطني بالسلطنة.

إطلالة ميان آل سعيد زوجة ذي يزن بن هيثم

ويشار إلى أنه، الأربعاء، حظيت إطلالة جديدة للسيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، زوجة ولي عهد سلطنة عمان، ذي يزن بن هيثم بن طارق، بتفاعل واسع من قبل العمانيين.

وشاركت ميان آل سعيد، مجموعة “عمران” في احتفالها بافتتاح صالة عرض “استوديوهات مكان” للفنون الإبداعية.

عدة صور تم التقاطها لزوجة ذي يزن بن هيثم والتي لا تظهر للعلن كثيرا، خلال الافتتاح لاقت تفاعلا كبيرا على تويتر بين العمانيين.

وأشاد ناشطون بتواضع زوجة ولي عهد السلطنة، ووصفها البعض بأنها ” سيدة التواضع والأخلاق والرقي.”

جدير بالذكر أن ذي يزن بن هيثم، كان قد عقد قرانه على ابنة عمه ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، في نوفمبر من العام 2021، وحظي خبر زواجهما بتفاعل كبير من العمانيين.

زوجة ولي عهد سلطنة عمان تخطف الأنظار بأحدث ظهور (شاهد)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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