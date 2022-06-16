الرئيسيةالهدهداتفاق أمني بين إسرائيل ودول عربية خلال زيارة بايدن للسعودية
الهدهد

اتفاق أمني بين إسرائيل ودول عربية خلال زيارة بايدن للسعودية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اتفاق أمني إسرائيل دول عربية watanserb.com

وطن – قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، نقلا عن مصادر إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن إنشاء نوع من الاتفاق الأمني الإقليمي بين إسرائيل وبعض دول الخليج، بالإضافة إلى مصر والأردن خلال زيارته للمملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

وأكدت المصادر، أن الاتفاق الأمني سيشمل إسرائيل؛ المملكة العربية السعودية؛ والدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، إضافة إلى مصر والأردن.

وقالت المصادر المطلعة على تطورات الموضوع، أنه في حين أن الإعلان – الذي يهدف إلى حد كبير إلى مواجهة التهديد الإيراني المتزايد للمنطقة – لن يبشر بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية ، إلا أنه سيؤدي إلى تعاون أمني بين الدولتين.

“غانتس” صاحب الفكرة

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة هي مبادرة من وزير الدفاع بيني غانتس ، الذي عمل على الترويج لها خلال الأشهر الستة الماضية وناقش القضية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الشهر الماضي فقط.

وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس

وفي حديثه عن الموضوع في خطاب ألقاه في حفل جائزة الدفاع الإسرائيلي ، قال “غانتس”: “الشراكة والعلاقات العميقة مع شركائنا وحلفائنا الأمريكيين ، فضلاً عن العلاقات التي نقيمها ونعززها في السنوات الأخيرة مع دول المنطقة ، هي أيضًا عوامل حيوية. عنصر تفوق إسرائيل في المنطقة. وحتى في هذا الوقت ، نحن مستمرون في العمل على توسيع هذه العلاقات ، لتعزيز وتعميق السلام مع مصر والأردن ودول اتفاق أبراهام ، لبناء شراكات في الاقتصاد والبيئة ، وفي الأمن “.

وأضاف: “بما أن إيران رفضت محاولات التوصل إلى اتفاق نووي واستمرت في أعمال التحدي ، فهناك حاجة ليس فقط للتعاون ولكن لبناء قوة إقليمية مشتركة بقيادة أمريكية من شأنها تمكين كل من الشركاء. هذا ما نعمل عليه “.

زيارة بايدن للسعودية تهدف للحفاظ على أمن إسرائيل القومي

وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة قد أثارت السخط على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أشار إلى أن أمن إسرائيل القومي هو أحد أسباب زيارته المقررة في منتصف شهر يونيو إلى السعودية.

زيارة بايدن للسعودية

وأجاب بايدن ردا على ما إذا كان ينتظر التزامات من السعودية وعما اذا كان النفط هو سبب هذه الزيارة، أن رحلته لا ترتبط بمحاولات للحد من أسعار النفط التي تجاوزت 5 دولارات للغالون في الولايات المتحدة.

وقال بايدن قبيل صعوده إلى طائرة الرئاسة، إن الأمن القومي لإسرائيل هو سبب رئيسي لزيارته إلى المملكة “التزامات السعوديين ليس لها أي علاقة بالطاقة. بل يصادف أن يكون هناك اجتماع كبير سيعقد في المملكة العربية السعودية. هذا هو سبب ذهابي. والأمر يتعلق بالأمن القومي لإسرائيل”. وأضاف أن الأمر يتعلق بقضايا أكبر بكثير من الارتباط بقطاع الطاقة”.

اقرأ ايضا:

المصدرإسرائيل اليوم + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

أكملوا عملهم غير آبهين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار صوب مزارعين جنوب لبنان

الهدهد

مشاركة الإمارات في قمة مع الهند بعد إساءة حزبها الحاكم للرسول يفجر موجة غضب

الهدهد

إيران تزيح الستار عن عمليات سرية نفذتها ضد إسرائيل في “الداخل والخارج”

حياتنا

ماذا فعل المشهور السعودي نايف العنزي بعدما طلب سائح إسرائيلي تصويره في تايلند!

تقارير

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل اغتيال إسرائيل لعالمين إيرانيين بتسميم طعامهما

الهدهد

عبدالخالق عبدالله يبرر نشر رادارات إسرائيلية في الإمارات:”مضطرين”

الهدهد

تحذير عاجل للإسرائيليين في تركيا: غادروا فورا.. ما القصة؟

الهدهد

هل يفعلها حزب الله ويضرب منصة “كاريش”!؟

تقارير

الأمر أبعد من التطبيع .. إسرائيل تنشر منظومة رادارات في الإمارات والبحرين

الهدهد

مستشار إعلامي لـ”ابن سلمان” يدعو لإقامة “مملكة فلسطين الهاشمية!

الهدهد

قرار بشأن دخول الإسرائيليين إلى قطر في كأس العالم 2022

الهدهد

تطبيع تونس وإسرائيل.. أول رد تونسي رسمي حول محادثات دبلوماسية مع الاحتلال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تونس: الإضراب العام يشل البلاد بعد دخوله حيز التنفيذ وقطاع الطيران يعلن إلغاء جميع الرحلات

شركة “بيكو” التركية تثير غضب الجزائريين بإعلان يروج ويدعم المثلية الجنسية

حصيلة مرعبة لعدد ضحايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال في كنيسة ألمانية

خلال زيارته للسعودية.. حراس “بوتين” جمعوا فضلاته وعادوا بها إلى روسيا.. لماذا؟

13 و 17 و 666 أرقام لا تُستخدم على مقاعد الطائرة .. اكتشف معنا السرّ

القبض على شخصين في مصر يحملان كنزا ثمينا ورسالة غريبة لـ”السيسي”.. هذا ما وجد معهما!

أردني يقتل زوجته بطريقة بشعة ويدفنها في مكان غير متوقع!

الكويتي بدر المطوع يتفوق على رونالدو برقم تاريخي

أكملوا عملهم غير آبهين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار صوب مزارعين جنوب لبنان

شاكيرا وبيكيه.. دليل قديم على عدم إخلاص اللاعب كان واضحاً للجميع عدا شاكيرا !

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا