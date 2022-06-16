اتفاق أمني بين إسرائيل ودول عربية خلال زيارة بايدن للسعودية

وطن – قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، نقلا عن مصادر إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن إنشاء نوع من الاتفاق الأمني الإقليمي بين إسرائيل وبعض دول الخليج، بالإضافة إلى مصر والأردن خلال زيارته للمملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

وأكدت المصادر، أن الاتفاق الأمني سيشمل إسرائيل؛ المملكة العربية السعودية؛ والدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، إضافة إلى مصر والأردن.

وقالت المصادر المطلعة على تطورات الموضوع، أنه في حين أن الإعلان – الذي يهدف إلى حد كبير إلى مواجهة التهديد الإيراني المتزايد للمنطقة – لن يبشر بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية ، إلا أنه سيؤدي إلى تعاون أمني بين الدولتين.

“غانتس” صاحب الفكرة

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة هي مبادرة من وزير الدفاع بيني غانتس ، الذي عمل على الترويج لها خلال الأشهر الستة الماضية وناقش القضية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الشهر الماضي فقط.

وفي حديثه عن الموضوع في خطاب ألقاه في حفل جائزة الدفاع الإسرائيلي ، قال “غانتس”: “الشراكة والعلاقات العميقة مع شركائنا وحلفائنا الأمريكيين ، فضلاً عن العلاقات التي نقيمها ونعززها في السنوات الأخيرة مع دول المنطقة ، هي أيضًا عوامل حيوية. عنصر تفوق إسرائيل في المنطقة. وحتى في هذا الوقت ، نحن مستمرون في العمل على توسيع هذه العلاقات ، لتعزيز وتعميق السلام مع مصر والأردن ودول اتفاق أبراهام ، لبناء شراكات في الاقتصاد والبيئة ، وفي الأمن “.

وأضاف: “بما أن إيران رفضت محاولات التوصل إلى اتفاق نووي واستمرت في أعمال التحدي ، فهناك حاجة ليس فقط للتعاون ولكن لبناء قوة إقليمية مشتركة بقيادة أمريكية من شأنها تمكين كل من الشركاء. هذا ما نعمل عليه “.

زيارة بايدن للسعودية تهدف للحفاظ على أمن إسرائيل القومي

وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة قد أثارت السخط على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أشار إلى أن أمن إسرائيل القومي هو أحد أسباب زيارته المقررة في منتصف شهر يونيو إلى السعودية.

وأجاب بايدن ردا على ما إذا كان ينتظر التزامات من السعودية وعما اذا كان النفط هو سبب هذه الزيارة، أن رحلته لا ترتبط بمحاولات للحد من أسعار النفط التي تجاوزت 5 دولارات للغالون في الولايات المتحدة.

وقال بايدن قبيل صعوده إلى طائرة الرئاسة، إن الأمن القومي لإسرائيل هو سبب رئيسي لزيارته إلى المملكة “التزامات السعوديين ليس لها أي علاقة بالطاقة. بل يصادف أن يكون هناك اجتماع كبير سيعقد في المملكة العربية السعودية. هذا هو سبب ذهابي. والأمر يتعلق بالأمن القومي لإسرائيل”. وأضاف أن الأمر يتعلق بقضايا أكبر بكثير من الارتباط بقطاع الطاقة”.

لاجل امن اسرائيل القومي

علي الملك ان يدعو وعلى بايدن ان يزور .

و

اللعنة الله الجميع . pic.twitter.com/KdypsLZ5rx — احمد (همة الملوك) بديل 2 (@LjBzFryV5dKKSL5) June 14, 2022

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