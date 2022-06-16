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آمبر هيرد في اعتراف صادم حول مشاعرها تجاه جوني ديب بعد كل ما حدث!

تشعر "بأسف شديد" لما حدث خلال علاقتها السابقة معه

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
آمبر هيرد لا زالت تحب جوني ديب رغم المحاكمة watanserb.com
آمبر هيرد - جوني ديب

وطن – رغم ما وصلت إليه الأمور بينهما في المحاكمة التي شهدها العالم بـ”قضية التشهير”، قالت آمبر هيرد إنها “ما زالت تحب” جوني ديب بعد المحاكمة.

في الجزء الأخير من لقائها الحصري مع سافانا جوثري لقناة إن بي سي نيوز – في أعقاب الحكم الصادر من محاكمة التشهير مع جوني ديب – قالت هيرد (36 عامًا) إنها لا تحمل أي نية سيئة تجاه زوجها السابق على الإطلاق.

لقاء آمبر هيرد و سافانا جوثري
لقاء آمبر هيرد و سافانا جوثري

وقالت الممثلة في الجزء الثاني من مقابلتها مع جوثري، والتي بثت يوم الأربعاء “أنا أحبه. لقد أحببته من كل قلبي، وبذلت قصارى جهدي لإنجاح علاقة محطمة للغاية ولم أستطع.”

وأضافت: “أعلم أنه قد يكون من الصعب فهم ذلك أو قد يكون من السهل فهمه إذا كنت قد أحببت شخصًا ما. يجب أن يكون الأمر سهلاً.”كما نقل موقع “people

بعد المحاكمة الأخيرة التي استمرت ستة أسابيع في مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، توصلت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة أشخاص إلى حكم في 1 يونيو، وقررت أن ديب، 59 عامًا، أثبت أن آمبر قد شوهت سمعته في مقال رأي عام 2018. بينما أكد ديب أنه لم يهاجم هيرد أبدًا، وادعى أنها أساءت له جسديًا.

جوني ديب محاكمة آمبر هيرد watanserb.com
جوني ديب محاكمة آمبر هيرد

منحت هيئة المحلفين ديب 15 مليون دولار كتعويضات لكن هيرد سيتعين عليها دفع 10.35 مليون دولار فقط بسبب قانون فرجينيا الذي يحد من الأضرار العقابية (خفض القاضي المبلغ).

في الدعوى المضادة، فازت هيرد بواحدة من ثلاث تهم تشهير، وحصلت على 2 مليون دولار كتعويض.

كما تطرقت هيرد إلى ما كتبته لصحيفة واشنطن بوست، ولم تذكر ديب بالاسم، وقالت: “لم تكن مقالة الرأي حول علاقتي بجوني. ما كانت تدور حوله مقالة الرأي هو إضفاء صوتي على محادثة ثقافية أكبر كنا نجريها في ذلك الوقت.”

وقالت هيرد أيضًا في المقابلة إنها تشعر “بأسف شديد” لما حدث خلال علاقتها السابقة مع جوني ديب.

وقالت: “فعلت وقلت أشياء مروعة ومؤسفة طوال علاقتي. تصرفت مع نفسي بطرق مروعة لا يمكن تصورها”.

مقابلة آمبر هيرد مع قناة إم بي سي نيوز
مقابلة آمبر هيرد مع قناة إم بي سي نيوز

وتابعت: “تحدثت بحرية وصراحة وطوعية عما فعلته. تحدثت عن اللغة الرهيبة. تحدثت عن تعرضي للضغط إلى الحد الذي لم أكن أعرف فيه الفرق بين الصواب والخطأ.”

وبينما اعترفت الممثلة بأنها “ارتكبت الكثير من الأخطاء” ، أصرت في حديثها مع جوثري “حتى يوم موتي، سأقف بجانب كل كلمة في شهادتي”.

 

المصدرpeople - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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