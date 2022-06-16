آمبر هيرد في اعتراف صادم حول مشاعرها تجاه جوني ديب بعد كل ما حدث!

وطن – رغم ما وصلت إليه الأمور بينهما في المحاكمة التي شهدها العالم بـ”قضية التشهير”، قالت آمبر هيرد إنها “ما زالت تحب” جوني ديب بعد المحاكمة.

في الجزء الأخير من لقائها الحصري مع سافانا جوثري لقناة إن بي سي نيوز – في أعقاب الحكم الصادر من محاكمة التشهير مع جوني ديب – قالت هيرد (36 عامًا) إنها لا تحمل أي نية سيئة تجاه زوجها السابق على الإطلاق.

وقالت الممثلة في الجزء الثاني من مقابلتها مع جوثري، والتي بثت يوم الأربعاء “أنا أحبه. لقد أحببته من كل قلبي، وبذلت قصارى جهدي لإنجاح علاقة محطمة للغاية ولم أستطع.”

وأضافت: “أعلم أنه قد يكون من الصعب فهم ذلك أو قد يكون من السهل فهمه إذا كنت قد أحببت شخصًا ما. يجب أن يكون الأمر سهلاً.”كما نقل موقع “people”

بعد المحاكمة الأخيرة التي استمرت ستة أسابيع في مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، توصلت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة أشخاص إلى حكم في 1 يونيو، وقررت أن ديب، 59 عامًا، أثبت أن آمبر قد شوهت سمعته في مقال رأي عام 2018. بينما أكد ديب أنه لم يهاجم هيرد أبدًا، وادعى أنها أساءت له جسديًا.

منحت هيئة المحلفين ديب 15 مليون دولار كتعويضات لكن هيرد سيتعين عليها دفع 10.35 مليون دولار فقط بسبب قانون فرجينيا الذي يحد من الأضرار العقابية (خفض القاضي المبلغ).

في الدعوى المضادة، فازت هيرد بواحدة من ثلاث تهم تشهير، وحصلت على 2 مليون دولار كتعويض.

كما تطرقت هيرد إلى ما كتبته لصحيفة واشنطن بوست، ولم تذكر ديب بالاسم، وقالت: “لم تكن مقالة الرأي حول علاقتي بجوني. ما كانت تدور حوله مقالة الرأي هو إضفاء صوتي على محادثة ثقافية أكبر كنا نجريها في ذلك الوقت.”

وقالت هيرد أيضًا في المقابلة إنها تشعر “بأسف شديد” لما حدث خلال علاقتها السابقة مع جوني ديب.

وقالت: “فعلت وقلت أشياء مروعة ومؤسفة طوال علاقتي. تصرفت مع نفسي بطرق مروعة لا يمكن تصورها”.

وتابعت: “تحدثت بحرية وصراحة وطوعية عما فعلته. تحدثت عن اللغة الرهيبة. تحدثت عن تعرضي للضغط إلى الحد الذي لم أكن أعرف فيه الفرق بين الصواب والخطأ.”

وبينما اعترفت الممثلة بأنها “ارتكبت الكثير من الأخطاء” ، أصرت في حديثها مع جوثري “حتى يوم موتي، سأقف بجانب كل كلمة في شهادتي”.