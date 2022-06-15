هكذا حصل هذا الرجل على جسم براد بيت في فيلم “نادي القتال” (صور)

وطن – نشرت مجلة “menshealth” الأمريكية قصة جايسون ستريمبل وهو رجل يبلغ من العمر 41 عامََا اتبع على مدار أسابيع نظام غذائي صارم و تمرينات بغرض مساعدته في الحصول على جسم شبيه بجسم الممثل العالمي براد بيت في فيلم نادي القتال.

قال جايسون أنه قام بشكل متواصل لما يقرب من 20 عامًا بممارسة تمارين رفع الأثقال.

كما عمل مع مدربين إلا أنه قد أكد أن ذلك قد تسبب فى بطء معدل تمثيله الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، كانت عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد-19 قاسية في سنغافورة، البلد الذي يسكن فيه جايسون، وقد أصبح كسولًا ويأكل كل ما يجد أمامه، وأصبح يعاني من قلة النوم.

نظام غذائي صارم!

لذا قرر جايسون يومََا ما تعديل نظامه الغذائي ومعرفة ما إذا كان بإمكانه أن يبدو مثل براد بيت في فيلم نادي القتال.

وقام بالتسجيل في “Ultimate Performance ” وهي قاعة ألعاب رياضية في سنغافورة.

وفي هذا السياق، قال جايسون “أول شيء فعلناه هو اتخاذ إجراءات صارمة بخصوص نظامي الغذائي. لقد أصبحت صارمًا بشأن ما أتناوله. بدأت في تناول سعرات حرارية أقل بكثير وبدأت كذلك في تتبع وحدات الماكرو الخاصة بي للتأكد من أنها متوازنة. ”

كما أكد أنه في السابق لم يكن منضبطًا في نظامه الغذائي حيث تناول الكثير من الكربوهيدرات النشوية وزبدة الفول السوداني والحلوى.

ماذا يتناول في اليوم؟

وتابع “هذا ما أقوم به كل يوم، في وجبة الإفطار، أتناول 300 جرام من الزبادي اليوناني ومخفوق. أما في وجبة الغداء أتناول 160 جرام من صدور الدجاج واثنين من بياض البيض المسلوق.”

وأضاف “وفي وجبة خفيفة بعد الظهر، أتناول 500 جرام من الفراولة. وفي العشاء، أتناول 225 جرامًا من السمك الأبيض و 250 جرامًا من اليقطين المحمص.”

كما أشار أيضا إلى أنه يشرب 150 أوقية من الماء يوميًا وتوقف عن استهلاك الكحول بشكل أساسي.

ومع إغلاق جميع الصالات الرياضية في سنغافورة بشكل متقطع بسبب فيروس كورونا، قرر جايسون إلغاء عضويته في النادي وبدأ في الجري 25-30 كيلومترًا في الأسبوع، مع عدم القيام بتمرينات رفع الأثقال.

كما أردف “لقد تعلمت الكثير من مدربي وقد علمني كيف أقوم بمعظم الحركات بالطريقة الصحيحة وتحدثنا أيضًا عن النظام الغذائي وكيف يتفاعل الجسم مع الوجبات.”

كما قال جايسون أن تمارين الساقين تقدم الكثير من الفوائد وترفع معدل ضربات القلب وتحرق الكثير من السعرات الحرارية.

تغييرات كبيرة

كما كشف جايسون أنه في الفترة من نوفمبر 2021 إلى منتصف فبراير 2022، فقد حوالي 5 كجم (11 رطلاً).

كما أشار أيضا الى أن نسبة الدهون في جسده انخفضت بنسبة 50 في المائة.

وأردف “من الواضح أنني سعيد جدًا بالنتائج، ولم أستمتع بالتمارين فحسب، بل استمتعت أيضًا بالتحدي المتمثل في تناول الطعام بشكل جيد كل يوم. لقد بنيت عادات غذائية ما زلت أتبعها حتى اليوم كما أنني أشعر بثقة في معرفة ما يجب أن أتناوله.”

واختتم “لقد أصبحت أنام أيضًا بشكل أفضل وأعتقد أن شرب 150 أوقية من الماء هو سر للشعور بالرضا الذي يجب أن يعرفه الكثير من الناس.”

“ويمكن أن اتبع في المستقبل مثل هذا البرنامج، لكن في الوقت الحالي، يتعلق الأمر بالمشي والتمارين الرياضية ومراقبة نظامي الغذائي. فاللياقة هي رحلة مدى الحياة.”