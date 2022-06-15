فرنسا تحقق في “فضيحة” وشبهة غسيل أموال بسبب لاعب منتخب الجزائر بلال براهيمي

وطن – كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية عن فتح السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا في شبهات غير قانونية مارسها وكلاء لاعبي كرة القدم في فرنسا، وبالأخص فيما يتعلق بانضمام لاعب المنتخب الجزائري، بلال براهيمي، إلى نادي “نيس” قادما من “أنجيه“.

وقالت الصحيفة إن الشرطة الفرنسية اقتحمت، الثلاثاء، مقر كل من نادي أنجيه وسانت ايتيان النازل لدوري الدرجة الثانية نهاية الموسم الماضي، بعد الاشتباه بقيام الناديين باللجوء إلى تحويل لاعبين بطريقة غير قانونية.

بلال براهيمي وفضيحة غسيل الأموال

وأردفت الصحيفة، ” من بين اللاعبين الجزائري بلال براهيمي، لاعب نادي نيس الفرنسي وكذلك صاحب الأصول الجزائرية والدولي في الفئات السنية لمنتخب الديوك، عادل عوشيش، لاعب سانت ايتيان والمنضم من باريس سان جيرمان قبل سنوات”.

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القبض على 3 وكلاء لاعبين

وبحسب ما أفاد به موقع “العربي الجديد“، نقلا عن الصحيفة الفرنسية، فإن الشرطة الفرنسية اقتحمت مقر الناديين وصادرت مجموعة من المستندات المالية والإدارية، وقبل ذلك تم القبض على 3 وكلاء أعمال كرة القدم. كما وتم وضعهم في مقر الحجز الخاص بالشرطة في منطقة نانتير.

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كما وكشف التحقيق الأولي في هذه القضية عن وجود ممارسات غير قانونية في مهنة وكيل أعمال كرة القدم، من بينها عملية غسيل أموال بعد متابعة مسارها المستخدم. بعد إتمام عملية انتقال كل من براهيمي وعادل عوشيش.

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يشار أن الجزائري براهيمي انضم لأول مرة للمنتخب الجزائري في معسكر شهر يونيو/ حزيران الحالي، وأبلى البلاء الحسن في المباريات الثلاث التي شارك فيها ضد كل من أوغندا، تنزانيا وإيران. في حين أن عادل عوشيش كان قريباً من اللعب للمنتخب الأولمبي، لكنه غير رأيه بعد تلقيه دعوة المنتخب الفرنسي للشباب.

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