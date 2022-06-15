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رياضة

فرنسا تحقق في “فضيحة” وشبهة غسيل أموال بسبب لاعب منتخب الجزائر بلال براهيمي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فرنسا تحقق في فضحية بلال براهيمي المتهم بغسيل الأموال watanserb.com
نجم المنتخب الجزائري بلال براهيمي وفضيحة غسيل الأموال

وطن – كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية عن فتح السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا في شبهات غير قانونية مارسها وكلاء لاعبي كرة القدم في فرنسا، وبالأخص فيما يتعلق بانضمام لاعب المنتخب الجزائري، بلال براهيمي، إلى نادي “نيس” قادما من “أنجيه“.

وقالت الصحيفة إن الشرطة الفرنسية اقتحمت، الثلاثاء، مقر كل من نادي أنجيه وسانت ايتيان النازل لدوري الدرجة الثانية نهاية الموسم الماضي، بعد الاشتباه بقيام الناديين باللجوء إلى تحويل لاعبين بطريقة غير قانونية.

بلال براهيمي وفضيحة غسيل الأموال 

وأردفت الصحيفة، ” من بين اللاعبين الجزائري بلال براهيمي، لاعب نادي نيس الفرنسي وكذلك صاحب الأصول الجزائرية والدولي في الفئات السنية لمنتخب الديوك، عادل عوشيش، لاعب سانت ايتيان والمنضم من باريس سان جيرمان قبل سنوات”.

الجزائري بلال براهيمي
الجزائري بلال براهيمي

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القبض على 3 وكلاء لاعبين

وبحسب ما أفاد به موقع “العربي الجديد“، نقلا عن الصحيفة الفرنسية، فإن الشرطة الفرنسية اقتحمت مقر الناديين وصادرت مجموعة من المستندات المالية والإدارية، وقبل ذلك تم القبض على 3 وكلاء أعمال كرة القدم. كما وتم وضعهم في مقر الحجز الخاص بالشرطة في منطقة نانتير.

بلال براهيمي لاعب منتخب الجزائر
بلال براهيمي لاعب منتخب الجزائر

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كما وكشف التحقيق الأولي في هذه القضية عن وجود ممارسات غير قانونية في مهنة وكيل أعمال كرة القدم، من بينها عملية غسيل أموال بعد متابعة مسارها المستخدم. بعد إتمام عملية انتقال كل من براهيمي وعادل عوشيش.

بلال براهيمي وفضيحة غسيل الأموال
نجم المنتخب الجزائري بلال براهيمي

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يشار أن الجزائري براهيمي انضم لأول مرة للمنتخب الجزائري في معسكر شهر يونيو/ حزيران الحالي، وأبلى البلاء الحسن في المباريات الثلاث التي شارك فيها ضد كل من أوغندا، تنزانيا وإيران. في حين أن عادل عوشيش كان قريباً من اللعب للمنتخب الأولمبي، لكنه غير رأيه بعد تلقيه دعوة المنتخب الفرنسي للشباب.

الجزائري بلال براهيمي
لاعب نيس بلال براهيمي

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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