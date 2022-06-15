مودل روز ببكيني فاضح وسط مجموعة شباب في مسبح! (فيديو)

وطن– استعرضت مودل روز، عارضة الأزياء السعودية، حياة الانفتاح التي تعيشها في أمريكا، وظهرت برفقة مجموعة من الشباب بمسبح وهي ترتدي البكيني.

بكيني و3 شباب

وظهرت مودل روز بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي محاطة بثلاث شُبان وسط المسبح، بينما كانت ترتدي بيكيني برتقالي من قطعتين فقط.

ونشرت روز بنفسها صوراً لها وفيديوهات عبر “سناب شات”، وهي تقضي وقتها في المسبح، مشيرة إلى أن درجة الحرارة مرتفعة جداً.

ورأى ناشطون أن روز في طريقها إلى الإباحية مثل مواطنتها العنود عيسى ورهف محمد القنون، مطالبين بمحاسبتهم بتهمة تشويه صورة السعوديات في الخارج.

فيديو اليخت الفاضح

وقبل أسابيع، تصدرت عارضة الأزياء التريند عبر “تويتر”، بعد تداول فيديو فاضح لها وهي بالبكيني.

وظهرت روز بالفيديو حينها وهي ترتدي البكيني وترقص على اليخت يديها وقدميها، وتحرك مؤخرتها بشكل فاضح.

وجاءت رقصة مودل روز تلبيةً لطلب أحد أًصدقائها حين نعتها بـ”العاهرة”، فقامت لتجسيد الدور بهذه الرقصة المشينة.

ليان عبدالله: ادعوا لها بالهداية

وردت ليان عبدالله على الفيديو الفاضح المنتشر لشقيقتها. وقالت إنها تتعجب من الذين يخاطبونها بأن تنصح أختها، مشددة على أن شقيقتها ليست صغيرة لتنصحها.

أضافت موضحة: ”أنا قدمت نصيحة فقط ما بيدي شيء غيره وتصرفاتها ما تشملني.”

ولفتت ليان عبدالله إلى أن شقيقتها روز “في النهاية راشدة وكلامي لن يفيد معها لذلك لا يقول لي أحد كلميها .. وكأن كلامي بيغيرها؟!”

وقالت ليان إنها تدعوا لشقيقتها بالهداية وطلبت من متابعيها كذلك أن يدعوا لها.

وكتبت:” أدعي لها ربي يهديها فقط.. وأنتم كذلك نفس الشيء ولا تعيبون على تصرفات أي شخص ربما هداه الله وابتلاكم.”

واختتمت شقيقة مودل روز رسالتها بالقول:”هي في أمريكا من سنين والصاحب ساحب. فعلا نصيحة لا تعيبون على تصرف أحد عشان ربي ما يبتليكم.”

جلسة مساج علنية

وتجاهلت روز فضيحة اليخت، وظهرت بعدها بفيديو عبر “سناب شات“، وهي ترتدي ملابس رياضية بينما تخضع لجلسة مساج لأردافها على يد أخصائية.

وتقول روز بالفيديو: “كان أسبوعاً متعباً، كل هذا لأنني أريد أن أخسر وزني”.