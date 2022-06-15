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من المسافة صفر.. انفجار لغم بأطفال يمنيين بينما كانوا يلهون به

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
انفجار لغم اليمن watanserb.com
انفجار لغم بأطفال في اليمن

وطن – تواجه جماعة أنصار الله “الحوثي” اتهاما بزراعة كميات مهولة من الألغام بما يمثل تهديدا خطيرا على اليمنيين، وتحديدا الأطفال.

وأظهر مقطع فيديو، بثه ناشطون يمنيون، نجاة ثلاثة أطفال بعد انفجار لغم، اتُهمت جماعة الحوثي بأنها من زرعته، في منطقة المحجزة بمحافظة مأرب.

وبين الفيديو أن الأطفال الثلاثة هم من فجروا اللغم بعد اللهو به، قبل أن ينفجر بهم كم المسافة صفر، إذ قذفوه بحجر فانفجر على الفور.

وتسبب التوسع الحوثي في زراعة الألغام إلى أن أصبحت وسيلة لهو لدى الأطفال، وهو ما يشكل خطورة بالغة على حياتهم.

وتباينت ردود الأفعال من قِبل النشطاء على موقع التدوين المصغر “تويتر”، على هذه الواقعة، إذ كتب “ابو شامخ”: “الله يستر بس وكأنه لعبة عندهم”.

وغرد “عبدالكريم عمران”: “الحمد لله على سلامتهم .. وسحقا للمليشيات”.

وقال “عدل الدين البريهي”: “ينفعوا خبراء تفجير ألغام”.

وذكر “ابن عباد”: “هوليوود على الطريقه اليمنية”.

ويشهد اليمن هدنة أممية بدأت في أبريل الماضي وتم تجديدها في مطلع يونيو لمدة شهرين، لكن الألغام لا تزال تشكل خطرا على المدنيين، إذ وثقت إحصاءات مقتل 32 مدنيا بينهم أطفال وإصابة 47 آخرين بسبب الألغام والعبوات الناسفة والمقذوفات المتفجر.

وسبق أن أحصت الأمم المتحدة مقتل 1800 مدني، قرابة نصفهم من النساء والأطفال، قتلوا بسبب الألغام والذخائر من مخلفات الحرب منذ منتصف 2018.

وتقول الحكومة اليمنية التي تعترف بها الأمم المتحدة، ويدعمها التحالف السعودي الإماراتي، إن جماعة الحوثي زرعت آلاف الألغام، في مختلف الطرق والأحياء السكنية.

وتتهم جماعة الحوثي بأنها تزرع الألغام بطريقة عشوائية دون خرائط وبالتالي لا يعرف مناطق نشرها على وجه التحديد.

هذا الخطر الشديد دفع الكثير من النشطاء اليمنيين لإطلاق حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة جماعة الحوثي بوقف زراعة الألغام، وتسليم الخرائط المتوفرة.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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