معارض جزائري يكشف عن فضيحة بشأن أسعار الغاز الجزائري.. ما علاقة المغرب؟

وطن- وصف وليد كبير المعارض السياسي الجزائري، ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية “MAPCD”، الأسعار التي يباع بها الغاز الجزائري لإيطاليا بأنها “فضيحة”، حسب وصفه.

واستند المعارض الجزائري في حديثه إلى تقرير لموقع “corriere” الإيطالي، كشف عن أسعار الغاز الذي يأتي لإيطاليا من عدة دول.

نظام العسكر يبيع الغاز لإيطاليا بثمن بخس وأقل من روسيا واذربيجان! طبعا من اجل ابقاء الصراع مع المغرب ومن اجل زعامة وهمية! البوليساريو خلات دار بو الجزائر فضيحة…..فضيحة….فضيحة!!! الرابط:https://t.co/AG3WvJAKlJ#نظام_العسكر_التوسعي #طرد_البوليساريو_من_الاتحاد_الافريقي pic.twitter.com/Qvv9ztV2a1 — وليد كبير – Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) June 15, 2022

وكشفت إحصائيات الموقع عن أن سعر الغاز الجزائري في إيطاليا هو الأرخص على الإطلاق، بينما السعر الأعلى هناك هو للغاز الروسي.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، وصف وليد كبير الأمر بالفضيحة وكتب مهاجما الحكومة الجزائرية:”نظام العسكر يبيع الغاز لإيطاليا بثمن بخس وأقل من روسيا واذربيجان!”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”طبعا من أجل إبقاء الصراع مع المغرب ومن أجل زعامة وهمية!”

كما اتهم المعارض الجزائري حكومة بلاده بأن جبهة “البوليساريو” بات لها تأثير عليها.

واستكمالا للحديث عن الغاز الجزائري، فإن المخاوف الإسبانية تتزايد حاليا من تأثر واردات الغاز من الدولة التي تقع بشمال إفريقيا بالتوتر السياسي الناشئ بين البلدين، إثر تخلي مدريد عن حيادها في قضية الصحراء وانحيازها للموقف المغربي، على حساب الجزائر.

وكانت الجزائر علقت، الأربعاء، معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما.

الأمر الذي زاد من حدة التوتر المشتعل أساسا منذ شهور بعد التحول في موقف مدريد إزاء ملف الصحراء المتنازع عليها في المغرب.

وأبدت الحكومة الإسبانية أسفها لتعليق معاهدة الصداقة، مبدية في الوقت ذاته التزامها بمضمون ومبادئ المعاهدة.

وكانت “رويترز” نقلت عن مصدر إسباني وصفته بالمطلع، قوله إن الجزائر مورد رئيسي للغاز إلى البلاد، مضيفا أنه من المتوقع أن تجري مراجعات لأسعار أية عقود غاز جديدة مع شركات إسبانية.

المصدر ذاته قال إن عقد الغاز الحالي مع إسبانيا طويل الأجل، مشيرا إلى أن الأسعار أقل بكثير من مستوى السوق حاليا.