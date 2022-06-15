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معارض جزائري يكشف عن فضيحة بشأن أسعار الغاز الجزائري.. ما علاقة المغرب؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
فضيحة أسعار الغاز الجزائري watanserb.com
فضيحة أسعار الغاز الجزائري

وطن- وصف وليد كبير المعارض السياسي الجزائري، ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية “MAPCD”، الأسعار التي يباع بها الغاز الجزائري لإيطاليا بأنها “فضيحة”، حسب وصفه.

واستند المعارض الجزائري في حديثه إلى تقرير لموقع “corriere” الإيطالي، كشف عن أسعار الغاز الذي يأتي لإيطاليا من عدة دول.

وكشفت إحصائيات الموقع عن أن سعر الغاز الجزائري في إيطاليا هو الأرخص على الإطلاق، بينما السعر الأعلى هناك هو للغاز الروسي.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، وصف وليد كبير الأمر بالفضيحة وكتب مهاجما الحكومة الجزائرية:”نظام العسكر يبيع الغاز لإيطاليا بثمن بخس وأقل من روسيا واذربيجان!”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”طبعا من أجل إبقاء الصراع مع المغرب ومن أجل زعامة وهمية!”

كما اتهم المعارض الجزائري حكومة بلاده بأن جبهة “البوليساريو” بات لها تأثير عليها.

واستكمالا للحديث عن الغاز الجزائري، فإن المخاوف الإسبانية تتزايد حاليا من تأثر واردات الغاز من الدولة التي تقع بشمال إفريقيا بالتوتر السياسي الناشئ بين البلدين، إثر تخلي مدريد عن حيادها في قضية الصحراء وانحيازها للموقف المغربي، على حساب الجزائر.

وكانت الجزائر علقت، الأربعاء، معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما.

الأمر الذي زاد من حدة التوتر المشتعل أساسا منذ شهور بعد التحول في موقف مدريد إزاء ملف الصحراء المتنازع عليها في المغرب.

وأبدت الحكومة الإسبانية أسفها لتعليق معاهدة الصداقة، مبدية في الوقت ذاته التزامها بمضمون ومبادئ المعاهدة.

وكانت “رويترز” نقلت عن مصدر إسباني وصفته بالمطلع، قوله إن الجزائر مورد رئيسي للغاز إلى البلاد، مضيفا أنه من المتوقع أن تجري مراجعات لأسعار أية عقود غاز جديدة مع شركات إسبانية.

المصدر ذاته قال إن عقد الغاز الحالي مع إسبانيا طويل الأجل، مشيرا إلى أن الأسعار أقل بكثير من مستوى السوق حاليا.

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المصدرتوتير ، رويتر ، corriere ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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