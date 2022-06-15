مصري يثير غضب المغاربة برحلة مصورة داخل معبد ملك ملوك الجن

وطن – انفجر المغاربة غضبًا، من واقعة تمكن شاب مصري من دخول معبد ملك ملوك الجن في مدينة مراكش بالمغرب، والتقاطه مقاطع مصورة من داخل المعبد.

بدأت القصة بنشر الناشط المصري “أحمد البدوي Ahmed Elbadawy“، مقطع فيديو من تجوله داخل معبد ملك ملوك الجن في المدينة التي يُطلق عليها “مدينة الجن.

وقال الناشط إنه يحاول البحث عن الأمور المختلفة التي لا يعلم الكثيرون عنها شيئًا، وهو ما يدفعه لدخول تلك المناطق والتصوير فيها.

ورغم تصدر لافتة “ممنوع التصوير”، دخل الشاب المصري المعبد بالكاميرا الخاصة به، وأخذ يتجول داخل المعبد، متجاهلا هذه اللافتة، واستعرض تفاصيل ما وجده في المعبد.

مقطع الفيديو الذي لم تصل مدته إلى خمس دقائق، أثار غضبا عارما بين المغاربة الذين أبدوا استغرابهم الشديد لتمكن الشاب المصري من الوصول إلى هذه النقطة.

وقالت “Khaoula Boujtou”: “من أعطاه الحق بأن يصور في منطقة ممنوع التصوير بها ؟ ولمادا قام بتصوير معبد ملوك الجن؟ وكيف أنا مغربية و لا أعرف موقع المنطقة وهو مصري قصد الوجهة مباشرة ؟”.

وأضافت: “لمادا أصبح المغرب الوجهة الأولى المصريين؟ هل هكدا يكون الترويج لسياحة بالنسبة لك ؟ هل مصر خالية من السحر والكهنة”.

من أعطاه الحق بأن يصور في منطقة ممنوع التصوير بها ؟ ولمادا قام بتصوير معبد ملوك الجن؟ وكيف أنا مغربية و لا أعرف موقع المنطقة وهو مصري قصد الوجهة مباشرة ؟ لمادا أصبح المغرب الوجهة الأولى المصريين؟ هل هكدا يكون الترويج لسياحة بالنسبة لك ؟ هل مصر خالية من السحر والكهنة ؟ 😠😠😠😩 pic.twitter.com/RsEZpEu1X2 — Khaoula Boujtou⚓⚖️🇲🇦 (@boujtou_khaoula) June 14, 2022

وكتب “trenita Trenita”: “لهذه الدرجة أصبح المغرب مستباح”.

لهذه الدرجة أصبح المغرب مستباح — trenita Trenita (@trenitaTrenita3) June 14, 2022

وكتبت “𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫”: “مصيبة مع هؤلاء المصريين والله”.

مصيبة مع هاد المصريين والله — 𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 🇲🇦🍓 (@lenamill99) June 14, 2022

وتفاعل “Toufik Maroc”: “دخل صور حتى بالدرون المحظورة حتى في معظم الدول الافريقية والأوروبية لأنها تعتبر نوعا من أنواع التجسس”.

البلاد مترعة 😂😂😂 دخل صور حتى بالدرون المحظورة حتى في معظم الدول الافريقية والأوروبية لأنها تعتبر نوعا من أنواع التجسس. — Toufik Maroc🇲🇦 (@ToufikMaroc4) June 15, 2022

وانفعل “Said”: “أوقفوا هذا العبث. أين هي السلطات المعنية.؟ كل من هب ودب يأتي للمغرب يسرح ويمرح في كل مكان كان هذا البلد بلا شعب ولا قانون كيف دخل إلى المغرب وهل لديه تأشيرة الدخول أو الإقامة في المغرب ؟ . هل لديه رخصة التصوير؟ تعلم أنه غير مسموح من التصوير في مصر سواء من السلطة أو الشعب”.

أوقفوا هذا العبث. أين هي السلطات المعنية.؟ كل من هب ودب يأتي للمغرب يسرح ويمرح في كل مكان كان هذا البلد بلا شعب ولا قانون كيف دخل إلى المغرب وهل لديه تأشيرة الدخول او الإقامة في المغرب ؟ . هل لديه رخصة التصوير؟ تعلم انه غير مسموح من التصوير في مصر سواء من السلطة او الشعب — Said (@sam7hg) June 15, 2022

وذكرت “soleil”: “أصبح المصريون يسترزق بنا وبنسائنا وبتراثنا وبعاداتنا وبكل شيء .. يجب أن يكف هذا العبث”.

اصبح المصريون يسترزق بنا وبنسائنا وبتراثنا وبعاداتنا وبكل شيء .. يجب أن يكف هذا العبث.. — soleil (@shamsslu) June 15, 2022

وملك ملوك الجن يُدعى “شمهروش“، وقد كانت لديه أكبر محكمة لفض المنازعات بين البشر والجن.

هذه المحكمة لا تزال موجودة في دولة بالمغرب في موقع أثري وسياحي يتوافد عليها الآلاف بشكل دائم، لكن دخول دهاليز المعبد يبقى أمرا محظورا وفق تأكيدات المغاربة.

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