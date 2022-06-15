الرئيسيةالهدهدمشاركة الإمارات في قمة مع الهند بعد إساءة حزبها الحاكم للرسول يفجر...
الهدهد

مشاركة الإمارات في قمة مع الهند بعد إساءة حزبها الحاكم للرسول يفجر موجة غضب

باسل النجار
كتب باسل النجار
مشاركة الإمارات في قمة مع الهند watanserb.com
مشاركة الإمارات في قمة مع الهند

وطن- تعرضت الإمارات وقياداتها لهجوم كبير من قبل نشطاء مواقع التواصل، عقب الإعلان عن مشاركة الدولة الخليجية بقمة افتراضية تشارك بها الهند، التي أغضبت العالم الإسلامي كله مؤخرا بسبب تصريحات أحد أعضاء الحزب الحاكم التي أساء فيه للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

الإمارات تشارك في قمة مع الهند وإسرائيل

وتصدرت الفضاءات الرقمية العربية والإسلامية انتقادات كبيرة، بعد الكشف عن قمة سيعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الفيديو يشارك فيه الهند وإسرائيل والإمارات.

وجاءت الانتقادات لمشاركة الإمارات في القمة المرتقبة مع الهند في ظل إساءة مسؤولين في الحزب الحاكم الهندي للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فجرت موجة من الغضب في العالمين العربي والإسلامي.

متحدث الحزب الحاكم في الهند يشتم النبي ﷺ ويطعن في عرضه وغضب واسع

ويأتي الإعلان عن تلك القمة بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض، عن زيارة للرئيس بايدن لمنطقة الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يونيو المقبل.

وتبدأ جولة بايدن من الأراضي المحتلة (إسرائيل) ثم السلطة الفلسطينة قبل التوجه إلى السعودية.

مشاركة الإمارات في القمة المرتقبة مع الهند في ظل الإساءة للنبي محمد ـ صلى اله عليه وسلم ـ أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة.

وفي هذا السياق كتب رعد محمد :”مشاركة الامارات في قمة افتراضية مع دول تضم الهند وإسرائيل خلال زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إدانة الإمارات لإساءات الهند كانت مجرد ذرٍ للرماد في العيون، ومسؤولو الهند يعلمون أنها رفع عتب فقط، لهذا لم يتخذوا مواقف حازمة كما فعلوا مع الكويت وقطر.”

من جانبه اعتبر الدكتور صالح النعامي الباحث في الشأن الإسرائيلي وتقاطعاته العربية والإسلامية، أن مشاركة الإمارات في قمة إسرائيلية هندية أمريكية بعد إساءات الهنود لنبي الإسلام غير مستهجنة.

وتابع موضحا:”أبو ظبي استقبلت بعد إساءات الصهاينة للنبي في مسيرة الأعلام، رئيس الوزراء الصهيوني بينت وفتحت مقرا لغرفة تجارة دبي في تل أبيب وتوسع التعاون الإستراتيجي مع إسرائيل. لا جديد تحت الشمس.”

وكانت الإمارات أعلنت تطبيع علاقتها رسميا مع الكيان المحتل عام 2020، تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

منتدى التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل والهند وأمريكا .. ما هدفه!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

إيران تزيح الستار عن عمليات سرية نفذتها ضد إسرائيل في “الداخل والخارج”

الهدهد

“مات أسدا دفاعا عن الإسلام”.. مسلمة هندية تنعى طفلها الذي قتلته الشرطة الهندية بكلمات مؤثرة

حياتنا

ماذا فعل المشهور السعودي نايف العنزي بعدما طلب سائح إسرائيلي تصويره في تايلند!

تقارير

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل اغتيال إسرائيل لعالمين إيرانيين بتسميم طعامهما

الهدهد

عبدالخالق عبدالله يبرر نشر رادارات إسرائيلية في الإمارات:”مضطرين”

الهدهد

محمد بن زايد يضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي بالإمارات.. حقيقة الصورة التي غزت المواقع

الهدهد

تحذير عاجل للإسرائيليين في تركيا: غادروا فورا.. ما القصة؟

الهدهد

تنزانيا تطرد قبائل “الماساي” من أرضها من أجل حكام الإمارات! (شاهد)

الهدهد

على طريقة الإحتلال الإسرائيلي.. الهند تهدم منازل مسلمين احتجوا على الإساءة للرسول ﷺ (شاهد)

الهدهد

عمالة هندية بالسعودية تدهس الخبز وتبصق عليه.. وانتقادات لتجاهل السلطات

الهدهد

على غرار سرقات الإمارات لتاريخ عُمان.. المغرب يسطو على تراث هذه الدولة وفضيحة مدوية

تقارير

“الغارديان”: يجب وضع الإمارات على القائمة السوداء بعدما أصبحت ملاذاً للأثرياء الروس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا