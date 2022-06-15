مشاركة الإمارات في قمة مع الهند بعد إساءة حزبها الحاكم للرسول يفجر موجة غضب

وطن- تعرضت الإمارات وقياداتها لهجوم كبير من قبل نشطاء مواقع التواصل، عقب الإعلان عن مشاركة الدولة الخليجية بقمة افتراضية تشارك بها الهند، التي أغضبت العالم الإسلامي كله مؤخرا بسبب تصريحات أحد أعضاء الحزب الحاكم التي أساء فيه للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

الإمارات تشارك في قمة مع الهند وإسرائيل

وتصدرت الفضاءات الرقمية العربية والإسلامية انتقادات كبيرة، بعد الكشف عن قمة سيعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الفيديو يشارك فيه الهند وإسرائيل والإمارات.

وجاءت الانتقادات لمشاركة الإمارات في القمة المرتقبة مع الهند في ظل إساءة مسؤولين في الحزب الحاكم الهندي للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فجرت موجة من الغضب في العالمين العربي والإسلامي.

ويأتي الإعلان عن تلك القمة بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض، عن زيارة للرئيس بايدن لمنطقة الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يونيو المقبل.

وتبدأ جولة بايدن من الأراضي المحتلة (إسرائيل) ثم السلطة الفلسطينة قبل التوجه إلى السعودية.

مشاركة الإمارات في القمة المرتقبة مع الهند في ظل الإساءة للنبي محمد ـ صلى اله عليه وسلم ـ أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة.

وفي هذا السياق كتب رعد محمد :”مشاركة الامارات في قمة افتراضية مع دول تضم الهند وإسرائيل خلال زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إدانة الإمارات لإساءات الهند كانت مجرد ذرٍ للرماد في العيون، ومسؤولو الهند يعلمون أنها رفع عتب فقط، لهذا لم يتخذوا مواقف حازمة كما فعلوا مع الكويت وقطر.”

من جانبه اعتبر الدكتور صالح النعامي الباحث في الشأن الإسرائيلي وتقاطعاته العربية والإسلامية، أن مشاركة الإمارات في قمة إسرائيلية هندية أمريكية بعد إساءات الهنود لنبي الإسلام غير مستهجنة.

مشاركة الإمارات في قمة إسرائيلية هندية أمريكية بعد إساءات الهندود لنبي الإسلام غير مستهجنة. أبو ظبي استقبلت بعد إساءات الصهاينة للنبي في مسيرة الأعلام، رئيس الوزراء الصهيوني بينت وفتحت مقرا لغرفة تجارة دبي في تل أبيب وتوسع التعاون الإستراتيجي مع إسرائيل. لا جديد تحت الشمس. — د.صالح النعامي (@salehelnaami) June 14, 2022

وتابع موضحا:”أبو ظبي استقبلت بعد إساءات الصهاينة للنبي في مسيرة الأعلام، رئيس الوزراء الصهيوني بينت وفتحت مقرا لغرفة تجارة دبي في تل أبيب وتوسع التعاون الإستراتيجي مع إسرائيل. لا جديد تحت الشمس.”

وكانت الإمارات أعلنت تطبيع علاقتها رسميا مع الكيان المحتل عام 2020، تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.