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ماذا فعل المشهور السعودي نايف العنزي بعدما طلب سائح إسرائيلي تصويره في تايلند!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
نايف العنزي سائح اسرائيلي watanserb.com
"التيك توكر" السعودي ومشهور "سناب شات" نايف العنزي والشهير باسم "هستور"

وطن – على الرغم من محاولات النظام السعودي الكثيرة ومطبليه لترويج فكرة التطبيع مع كيان دولة الاحتلال، إلا أن الأمر لا زال صعب المنال بين الغالبية العظمى من السعوديين.

وفي هذا السياق، رفض “التيك توكر” السعودي ومشهور “سناب شات”، نايف العنزي، والشهير باسم “هستور“، التعامل مع سائح إسرائيلي أثناء تواجده في تايلند.

ونشر “هستور” مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح ماحدث، حيث طلب منه أحد السائحين أن يقوم بتصويره.

وبعد ان أمسك بهاتف السائح ليلتقط له صورة أمام أحد المعالم السياحية في تايلند، سأله من أي بلد هو؟، ليخبره بأنه إسرائيلي.

وعلى الفور قام بالنداء عليه وإعطائه هاتفه مخبرا إياه بأنه لا يستطيع تصويره كونه إسرائيليا.

وأوضح “هستور” انه شعر بالصدمة، وعلق على الفيديو قائلا: “والله ما قدرت”.

ولاقى موقف “هستور” احتفاء واسعا من قبل المغردين السعوديين، معبرين عن افتخارهم بموقفه، حيث شد المغرد السعودي “متعب” على موقف “هستور” قائلا: “كفو علموهم اننا نكرهم حتى لو طبعت الحكومات”.

وقال المغرد “خلدون”: “كفوووو ابو الهستره”.

من جانبها، أيدت مغردة سعودية موقف “هستور” قائلة: “كنت بنفس الموقف بدبي مع اني مو معقدة بس سبحان الله من قالولي من هالبلد ماقدرت أتقبلهم الصراحة !!! صورتهم و ارسلت لهم الصور/ و قالولي بيضفوني انستقرام ما قبلت اضافتهم”.

وأشاد مغرد آخر بموقف “هستور” منتقدا من يهاجم ما فعله، قائلا: “حرية شخصية وتصرف يرفع له القبعة”.

كما عبر المغرد “ماجد” عن تأييده لما فعله “هستور” قائلا: “ليتك صفقته يا هستور”.

ترتيبات امنية بين السعودية وإسرائيل

ويأتي هذا الموقف في وقت تتسارع فيه خطوات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، كان آخر ما تم الكشف عنه عن التوصل إلى اتفاقات أمنية بين المملكة وإسرائيل بخصوص نقل سيادة جزيرتي “تيران وصنافير” من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.

كما يبدو ان زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعلن عنها للسعودية تأتي في إطار تعزيز الخطوات التطبيعية بين المملكة وإسرائيل، وهو ما أكده بايدن بنفسه.

أمن إسرائيل القومي سبب رئيسي لزيارة “بايدن” للسعودية

وقال “بايدن” في تصريحات صحفية إن أمن إسرائيل القومي هو أحد أسباب زيارته المقررة في منتصف شهر يوليو/تموز إلى السعودية.

وأجاب بايدن ردا على ما إذا كان ينتظر التزامات من السعودية وعما اذا كان النفط هو سبب هذه الزيارة، أن رحلته لا ترتبط بمحاولات للحد من أسعار النفط التي تجاوزت 5 دولارات للغالون في الولايات المتحدة.

وقال قبيل صعوده إلى طائرة الرئاسة، إن الأمن القومي لإسرائيل هو سبب رئيسي لزيارته إلى المملكة “التزامات السعوديين ليس لها أي علاقة بالطاقة. بل يصادف أن يكون هناك اجتماع كبير سيعقد في المملكة العربية السعودية. هذا هو سبب ذهابي. والأمر يتعلق بالأمن القومي لإسرائيل”. وأضاف أن الأمر يتعلق بقضايا أكبر بكثير من الارتباط بقطاع الطاقة”.

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المصدرانستغرام + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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