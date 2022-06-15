الرئيسيةالهدهد"مات أسدا دفاعا عن الإسلام".. مسلمة هندية تنعى طفلها الذي قتلته الشرطة...
الهدهد

“مات أسدا دفاعا عن الإسلام”.. مسلمة هندية تنعى طفلها الذي قتلته الشرطة الهندية بكلمات مؤثرة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هندية تنعى طفلها watanserb.com

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لسيدة هندية مسلمة تنعى فيه طفلها “مدثر” الذي سقط برصاص الشرطة الهندية خلال احتجاجات ضد الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد تفاخرت السيدة الهندية المسلمة بطفلها، الذي كان يبلغ 14 عاما، قائلة: “كان أسدًا، ومات وهو يدافع عن الإسلام والمسلمين”.

وأضافت: “يظنون أن المسلمين ضعفاء، ولكن الإسلام عظيم في الماضي والحاضر، وسيبقى عظيماً إلى الأبد”.

كما أشارت الأم الهندية إلى أن هناك كثيرين سيتّبعون خطوات طفلها مدثر.

قمع المحتجين 

وقُتل شخصان برصاص الشرطة الهندية خلال قمعها مظاهرات حاشدة خرجت في مدن عدة بينها العاصمة نيودلهي عقب صلاة الجمعة، احتجاجًا على تصريحات لأعضاء من حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم مسيئة إلى النبي محمد.

واعتدت الشرطة على المحتجين بعنف وفرّقتهم مستخدمة الهراوات، مما أسفر عن إصابة نحو 30 شخصًا، كما اعتقلت المئات وهدمت منازل عدد ممن شاركوا في المظاهرات.

وفرضت السلطات حظر التجوال، وحجبت خدمات الإنترنت في بعض الولايات.

تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين

وتتصاعد أعمال العنف والانتهاكات وخطاب الكراهية والمشاعر المعادية للمسلمين في الهند منذ وصول حزب (بهاراتيا جاناتا) الهندوسي القومي إلى الحكم في عام 2014.

وفي سياق آخر، قال مسؤولون: إن “الشرطة في الشطر الهندي من إقليم كشمير ألقت القبض على شاب بزعم نشره مقطع فيديو يهدد بقطع رأس متحدث سابق باسم الحزب الحاكم، كان قد أدلى بتصريحات مسيئة للنبي محمد”.

وخرج مسلمون إلى الشوارع للاحتجاج على التعليقات المعادية للإسلام التي أدلى بها اثنان من أعضاء حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا)، قبل أسبوع.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

واوقف الحزب المتحدثة باسمه نوبور شارما عن العمل، وأقال مسؤولاً آخر هو نافين كومار جيندال، بسبب تصريحاتهما المسيئة للنبي محمد، والتي أغضبت أيضاً العديد من الدول الإسلامية؛ ما شكَّل تحدياً دبلوماسياً كبيراً لحكومة مودي.

اقرأ ايضا:

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

مشاركة الإمارات في قمة مع الهند بعد إساءة حزبها الحاكم للرسول يفجر موجة غضب

الهدهد

على طريقة الإحتلال الإسرائيلي.. الهند تهدم منازل مسلمين احتجوا على الإساءة للرسول ﷺ (شاهد)

الهدهد

عمالة هندية بالسعودية تدهس الخبز وتبصق عليه.. وانتقادات لتجاهل السلطات

الهدهد

إساءة هندية جديدة.. راهبة هندوسية تطالب بهدم المساجد ومنع صلاة الجمعة

الهدهد

اعتقال زعيم في الحزب الحاكم في الهند بعد تصريحات جديدة مسيئة للمسلمين

الهدهد

حملة هندية لمقاطعة شركة الطيران القطرية ردا على غضب الدوحة من الإساءة للرسول

الهدهد

صحيفة هندية تتحدث عن مسؤولية مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي في تأجيج الغضب ضدها

الهدهد

مقاطعة المنتجات الهندية.. انتفاضة تويترية في وجه الإساءة للنبي محمد

حياتنا

الشرطة الهندية تعذب بطريقة وحشية شابا مسلما بزعم ذبح بقرة

الهدهد

متحدثا الحزب الحاكم في الهند يطالبان بعدم نشر عناوينهما بعد تطاولهما على النبي

الهدهد

قصة الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المحظور في سلطنة عمان والكويت وقطر

الهدهد

متحدث الحزب الحاكم في الهند يشتم النبي ﷺ ويطعن في عرضه وغضب واسع

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا