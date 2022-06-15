“فلفل” كلب شيرين أبو عاقلة يثير أشجان محبيها.. ما فعله لا يُصدق (فيديو)

وطن– انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يوثق انتظار كلب الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، والمدعو “فلفل” عودتها إلى المنزل كما جرت العادة قبل رحليها مثيراً أشجان محبيها.

وأظهرت صورا ومقاطع مصورة الكلب الذي بدا حزينا لفقد صاحبته، وهو يقضي أوقاتا طويلة يقف على نافذة غرفتها وينظر للخارج ينتظر عودتها.

#مؤثر كلب مخلص ينتظر عودة صاحبته

فلفل كلب الإعلامية الراحلة #شيرين_أبوعاقلة يمضي ساعات طويلة أمام الباب آملا ً في عودة صاحبته 😔💔 pic.twitter.com/igeICNGf06 — 🦋 أم الحارث 🦋 (@gGY33TX9eprjsHt) June 15, 2022

كما أظهر جزء من المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الراحلة شيرين أبو عاقلة وهي تلاعب “فلفل” وترفع يديها للأعلى ليتابع الكلب حركات يديها بالقفز عالياً.

“ينتظر عودتها”

وأشار تعليق صوتي على الفيديو إلى أن الرحيل المفجع أثر على فلفل الذي ربته شيرين منذ سنوات وبات يقضي ساعات على نافذة غرفتها في بلدة بيت حنينة بقضاء القدس، وكأنه ينتظر عودتها إلى الحياة يوما.

وقالت لينا أبو عاقلة ابنة شقيق شيرين إن فلفل ما إن يسمع اسمها أو يسمع صوت الباب وهو يفتح يركض إلى الباب مباشرة لاستقبالها.

وأضافت لينا أن الكلب اعتاد بعد رحيل عمتها على ملامسة حقائبها وشممتها أو يجلس جانبها.

واستدركت أن الكلاب تحس بكل شيء من المؤكد كما قالت أنه يفتقدها ويشتاق لرؤيتها.

“كلب يعلم معنى الوفاء”

وأثار الفيديو ووفاء الكلب تعليقات وردود واسعة على تويتر، حيث علقت نهيل: “فلفل ينتظر عودة شيرين الله يرحمها ويغفر لها شهيدة الحق والوطن والكلمة شهيدة في قلب كل فلسطيني”.

واستدركت “إن خانك بعض البشر اشتري له كلب يعلمه معنى الوفاء”.

فلفل ينتظر عودة شيرين

الله يرحمها ويغفرلها شهيدة الحق والوطن والكلمة

"شهيدة في قلب كل فلسطيني"#شيرين_أبوعاقلة

إن خانك بعض البشر اشتري له كلب يعلمه معنى الوفاء 💔#فلسطين#القدس_هي_المحور#جنين_المقاومة pic.twitter.com/TJOhEahggV — refugee 🇵🇸 palestine 🥀🇵🇸🥀 (@Naheel_M88) June 15, 2022

وقال محمد عزمي: “وفاء كلب… “فلفل” كلب الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، كانت تربيه ينتظرها كل يوم، مُعتقدًا أنها ستعود! ”

وأردف متسائلاً :”ما بالك بالامهات الله يكون مع قلوب امهات اللي فقدوا اولادهم …ويصبرهم لما يشوفوهم بمقابلة او فيديو الهم .؟”

وفاء كلب… "فلفل" كلب الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، كانت تربيه ينتظرها كل يوم، مُعتقدًا أنها ستعود! 💔 فما بالك بالامهات الله يكون مع قلوب امهات الي فقدوا اولادهم …ويصبرهم لما يشفوهم بمقابلة او فيديو الهم .؟ pic.twitter.com/7xC70xKw09 — Mohamed Azmy ⁦🇵🇸⁩ (@MohAboTbk) June 15, 2022

وعبر جاد رزق عن اعتقاده بأن الكلاب قد تكون أحياناً أوفى من بعض البشر.

أحيانًا بتكون الكلاب أوفى من بعض البني آدمين ده #فلفل "كلب" الإعلامية #شيرين_أبو_عاقلة لسه فاكر إنها هترجع، وبيقف يستناها في الشباك. pic.twitter.com/0ZrFlYIUOi — Asmaa elserafy (@AsmaaElserafiy) June 15, 2022

وفي السياق ذاته قالت “رندة أحمد ” لا يوجد حيوان أوفى من الكلب. من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون وراءك كلب خائن. عندما تفكر في الخيانة اذكر وفاء الكلب للإنسان”.

لا يوجد حيوان أوفى من الكلب. من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون وراءك كلب خائن. عندما تفكر في الخيانة اذكر وفاء الكلب للإنسان. #ShireenAbuAkleh.#شيرين_أبوعاقلة

لروحك السلام والمحبة 🙏 pic.twitter.com/iAeyB6TQPr — Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) June 15, 2022

“البشر يثقون في وفاء الكلاب”

يذكر أن دراسة أمريكية حديثة، أعدتها الجمعية الأمريكية لمنع القسوة ضد الحيوانات، كشفت عن أسرار كثيرة في علاقة الكلاب بالإنسان، ومن بينها صفة وفاء الكلب، وهي الصفة المشهور بها الكلاب.

وأكدت الدراسة أن اتصاف الكلاب بالوفاء، صفة بارزة في العلاقة بين هذا الحيوان الأليف وبين الإنسان، لدرجة أن كثيرا من البشر يثقون في وفاء الكلاب لهم أكثر من بني جنسهم من البشر.