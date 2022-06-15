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“فلفل” كلب شيرين أبو عاقلة يثير أشجان محبيها.. ما فعله لا يُصدق (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
كلب شيرين أبو عاقلة watanserb.com
كلب شيرين أبو عاقلة

وطن– انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يوثق انتظار كلب الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، والمدعو “فلفل” عودتها إلى المنزل كما جرت العادة قبل رحليها مثيراً أشجان محبيها.

وأظهرت صورا ومقاطع مصورة الكلب الذي بدا حزينا لفقد صاحبته، وهو يقضي أوقاتا طويلة يقف على نافذة غرفتها وينظر للخارج ينتظر عودتها.

كما أظهر جزء من المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الراحلة شيرين أبو عاقلة وهي تلاعب “فلفل” وترفع يديها للأعلى ليتابع الكلب حركات يديها بالقفز عالياً.

“ينتظر عودتها”

وأشار تعليق صوتي على الفيديو إلى أن الرحيل المفجع أثر على فلفل الذي ربته شيرين منذ سنوات وبات يقضي ساعات على نافذة غرفتها في بلدة بيت حنينة بقضاء القدس، وكأنه ينتظر عودتها إلى الحياة يوما.

وقالت لينا أبو عاقلة ابنة شقيق شيرين إن فلفل ما إن يسمع اسمها أو يسمع صوت الباب وهو يفتح يركض إلى الباب مباشرة لاستقبالها.

وأضافت لينا أن الكلب اعتاد بعد رحيل عمتها على ملامسة حقائبها وشممتها أو يجلس جانبها.

واستدركت أن الكلاب تحس بكل شيء من المؤكد كما قالت أنه يفتقدها ويشتاق لرؤيتها.

“كلب يعلم معنى الوفاء”

وأثار الفيديو ووفاء الكلب تعليقات وردود واسعة على تويتر، حيث علقت نهيل: “فلفل ينتظر عودة شيرين الله يرحمها ويغفر لها شهيدة الحق والوطن والكلمة شهيدة في قلب كل فلسطيني”.

واستدركت “إن خانك بعض البشر اشتري له كلب يعلمه معنى الوفاء”.

وقال محمد عزمي: “وفاء كلب… “فلفل” كلب الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، كانت تربيه ينتظرها كل يوم، مُعتقدًا أنها ستعود! ”

وأردف متسائلاً :”ما بالك بالامهات الله يكون مع قلوب امهات اللي فقدوا اولادهم …ويصبرهم لما يشوفوهم بمقابلة او فيديو الهم .؟”

وعبر جاد رزق عن اعتقاده بأن الكلاب قد تكون أحياناً أوفى من بعض البشر.

وفي السياق ذاته قالت “رندة أحمد ” لا يوجد حيوان أوفى من الكلب. من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون وراءك كلب خائن. عندما تفكر في الخيانة اذكر وفاء الكلب للإنسان”.

“البشر يثقون في وفاء الكلاب”

يذكر أن دراسة أمريكية حديثة، أعدتها الجمعية الأمريكية لمنع القسوة ضد الحيوانات، كشفت عن أسرار كثيرة في علاقة الكلاب بالإنسان، ومن بينها صفة وفاء الكلب، وهي الصفة المشهور بها الكلاب.

وأكدت الدراسة أن اتصاف الكلاب بالوفاء، صفة بارزة في العلاقة بين هذا الحيوان الأليف وبين الإنسان، لدرجة أن كثيرا من البشر يثقون في وفاء الكلاب لهم أكثر من بني جنسهم من البشر.

شيرين أبو عاقلة حاضرة في سلطنة عمان والقاعة تضج بالتصفيق بعد ذكر اسمها (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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