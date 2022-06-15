الرئيسيةحياتناغضب في مصر بعد رقص شاب على أغاني شعبية داخل مسجد! (فيديو)
حياتنا

غضب في مصر بعد رقص شاب على أغاني شعبية داخل مسجد! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
غضب في مصر بعد رقص شاب على أغاني شعبية داخل مسجد! (فيديو) watanserb.com
فتحت وزارة الأوقاف تحقيقاً في الفيديو

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لأحد شباب “تيك توك“، وهو يرقص ويغني على أغاني شعبية في أحد المساجد.

هوس المشاهدات

وظهر الشاب بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يمسك الميكرفون الخاص بالإمام في المسجد. ويردد أغنية شعبية ويرقص عليها بهدف حصد أعلى نسبة مشاهدات.

وأثار الفيديو غضباً واسعاً في مصر، وسط مطالبات بسرعة القبض على الشاب ومحاسبته على فعلته واستهزائه ببيت الله وحرمة مقدساته.

بدورها تفحص أجهزة الأمن في مصر، صحة الفيديو، ونجحت في تحديد هوية الشاب وتعمل على ضبطه بحسب ما ذكرت صحيفة “القاهرة 24”.

وزارة الأوقاف تتحرك

وتتحرى أجهزة الأمن من مكان وتوقيت تصوير الفيديو، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتدائه على قيم المجتمع والثبوت الدينية.

فيما لم تتلق أجهزة الأمن أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة حتى الآن.

وفي ذات السياق، فتحت وزارة الأوقاف في مصر، تحقيقا موسعا في الواقعة .

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن مصادر في وزارة الأوقاف، أنه تبين من التحقيقات الأولية أن الشاب يعمل فى مهنة النقاشة بإحدى الشركات. ويقيم بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية. ويدعى “ر.ع”.

وأشارت المصادر إلى أنه جار التوصل إلى الشاب بالتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم ومعرفة المسجد محل الواقعة.

مصريون يتبركون بمياه الصرف الصحي

وجاءت واقعة الشاب بعد أيام من تداول ناشطون مقطع فيديو “مقزز” ويؤكد على انتشار الجهل، لمجموعة من أهالي مدينة “إدكو” التابعة لمحافظة البحيرة في مصر. وهم يتبركون بمياه الصرف الصحي، تحت مزاعم أنها تشفي من الأمراض.

ووفقا للفيديو المتداول بكثافة على منصات مواقع التوصل الاجتماعي . فقد ظهر مجموعة من الرجال والنساء ومعهم أطفالهم وهو يحيطون بـ”بلاعة” صرف صحي في وسط الشارع بعد أن قاموا بإزاحة الغطاء، وبدأوا بغرف المياه منها وغسل أرجلهم بها، تبركا بها.

كما أظهر الفيديو قيام بعض النساء بإجبار اطفالهن على شرب المياه الصادرة من البلاعة، أملا في شفاء أطفالهن.

وأوضحت مصورة الفيديو بأن بئر مياه الصرف الصحي مجاورة لأحد المساجد. وأن الأهالي يقدمون إليها وقت صلاة الجمعة يقومون بالتبرك بمياهها أملا في الشفاء من الأمراض الجلدية التي تصيبهم.

وأكدت مصورة الفيديو بأن هذه الظاهرة منتشرة ومتوارثة منذ عشرات السنين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

نظام السيسي يحمل الشعب مسؤولية الانهيار الاقتصادي : “اعذرونا لسنا السبب”

الهدهد

سحل وضرب المذيعة المصرية أماني صباح في مقر الإذاعة لانتقادها النظام (شاهد)

الهدهد

وزارة الزراعة المصرية تعترف بوجود حالات تسمم بسبب تناول فاكهتي البطيخ والخوخ!

الهدهد

فيديو مقزز..مصريون يتبركون بمياه الصرف الصحي ويشربونها أملا في الشفاء من الأمراض

الهدهد

السيسي يضع شرطا لمحاسبته ويقول للمصريين: “غير كدا إنسوا”

الهدهد

وزير مالية السيسي يعترف بالانهيار الاقتصادي.. سنوات عجاف تنتظر المصريين

الهدهد

قناة دينية جديدة تثير غضب المصريين ومطالبات بالقبض على مؤسسها عمرو مصطفى كامل!

حياتنا

مصر.. سائق توكتوك يزعم أنه “المهدي المنتظر” ويروي تفاصيل نزول الوحي عليه! (فيديو)

تقارير

من السعودية إلى مصر ومن خاشقجي إلى هدهود.. ديفيد هيرست يفضح “تلوُّن” بايدن

اقتصاد

بنود الموازنة الجديدة في مصر تكشف أرقاما مرعبة .. كل الإيرادات لا تكفي لسداد الدين!

الهدهد

الفاكهة الصيفية تنهش بطون المصريين.. شكاوى من ديدان المشمش وتسمم الخوخ والبطيخ

الهدهد

فضيحة “ماكدونالدز الساحل الشمالي” بمصر.. تصوير السيدات داخل دورات المياه (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا