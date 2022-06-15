غضب في مصر بعد رقص شاب على أغاني شعبية داخل مسجد! (فيديو)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لأحد شباب “تيك توك“، وهو يرقص ويغني على أغاني شعبية في أحد المساجد.

هوس المشاهدات

وظهر الشاب بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يمسك الميكرفون الخاص بالإمام في المسجد. ويردد أغنية شعبية ويرقص عليها بهدف حصد أعلى نسبة مشاهدات.

وأثار الفيديو غضباً واسعاً في مصر، وسط مطالبات بسرعة القبض على الشاب ومحاسبته على فعلته واستهزائه ببيت الله وحرمة مقدساته.

بدورها تفحص أجهزة الأمن في مصر، صحة الفيديو، ونجحت في تحديد هوية الشاب وتعمل على ضبطه بحسب ما ذكرت صحيفة “القاهرة 24”.

وزارة الأوقاف تتحرك

وتتحرى أجهزة الأمن من مكان وتوقيت تصوير الفيديو، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتدائه على قيم المجتمع والثبوت الدينية.

فيما لم تتلق أجهزة الأمن أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة حتى الآن.

وفي ذات السياق، فتحت وزارة الأوقاف في مصر، تحقيقا موسعا في الواقعة .

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن مصادر في وزارة الأوقاف، أنه تبين من التحقيقات الأولية أن الشاب يعمل فى مهنة النقاشة بإحدى الشركات. ويقيم بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية. ويدعى “ر.ع”.

وأشارت المصادر إلى أنه جار التوصل إلى الشاب بالتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم ومعرفة المسجد محل الواقعة.

مصريون يتبركون بمياه الصرف الصحي

وجاءت واقعة الشاب بعد أيام من تداول ناشطون مقطع فيديو “مقزز” ويؤكد على انتشار الجهل، لمجموعة من أهالي مدينة “إدكو” التابعة لمحافظة البحيرة في مصر. وهم يتبركون بمياه الصرف الصحي، تحت مزاعم أنها تشفي من الأمراض.

ووفقا للفيديو المتداول بكثافة على منصات مواقع التوصل الاجتماعي . فقد ظهر مجموعة من الرجال والنساء ومعهم أطفالهم وهو يحيطون بـ”بلاعة” صرف صحي في وسط الشارع بعد أن قاموا بإزاحة الغطاء، وبدأوا بغرف المياه منها وغسل أرجلهم بها، تبركا بها.

كما أظهر الفيديو قيام بعض النساء بإجبار اطفالهن على شرب المياه الصادرة من البلاعة، أملا في شفاء أطفالهن.

مقطع متداول حاليا في مصر.

اناس يتباركون بمياة مجارى الصرف الصحي في مصر بحجة أنها تشفى من الامراض..⁉️

لاحول ولاقوة الابالله وأعوذ بالله من الجهل. pic.twitter.com/XVVYCKWBMC — Khalid Ahmed (@freejalkoot3) June 12, 2022

وأوضحت مصورة الفيديو بأن بئر مياه الصرف الصحي مجاورة لأحد المساجد. وأن الأهالي يقدمون إليها وقت صلاة الجمعة يقومون بالتبرك بمياهها أملا في الشفاء من الأمراض الجلدية التي تصيبهم.

وأكدت مصورة الفيديو بأن هذه الظاهرة منتشرة ومتوارثة منذ عشرات السنين.