“عامر ألفين”.. هل تورطت الإمارات في اغتيال مدير “IYD” بسوريا؟

وطن- قتل مدير منظمة (IYD) الإغاثية عامر ألفين، المعروف بلقب “أبو عبيدة الحمصي”، إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي صباح، الأربعاء.

ونعت هيئة الإغاثة الإنسانية “IYD” مدير مكتبها في الباب وعضوَ لجنةِ حمصَ بمدينة الباب، والذي كان متوجهاً لأداء واجبه تجاه أهله.

إنا لله و إنا إليه راجعون.

تنعي هيئة الإغاثة الإنسانيةIYDالزميل الأستاذ عامر ألفين مدير مكتب الباب

الذي توفي منذ قليل أثناء توجهه إلى العمل لأداء واجبه تجاه أهله،وذلك نتيجة استهدافه بعبوة ناسفة زرعت في سيارته الخاصة

نسأل الله العظيم أن يتقبله من الشهداء ويلهم أهله الصبر والسلوان pic.twitter.com/3GPdEyRgv9 — هيئةالإغاثةالإنسانية (@IYDrelief) June 15, 2022

وأفاد مراسل وكالة “الأناضول” أن قنبلة تم تثبيتها على سيارة “ألفين” الخاصة انفجرت في مركز المدينة، ما أدى إلى مقتله وإلحاق أضرار مادية في محيط الانفجار.

واتهمت قوى الأمن تنظيم “واي بي جي- بي كي كي” الإرهابي، الذي سبق أن نفذ عمليات مشابهة في المدينة، وفق مصادر أمنية تحدثت للأناضول، مفضلة عدم كشف هويتها.

“تحريض على تطبيق تليغرام”

وأثيرت شكوك حول مقتل الإغاثي المتحدر من مدينة حمص وظروف مقتله وخصوصاً أنه يعمل في المجال المدني وله علاقة بالفصائل في الشمال السوري.

وأعرب مدير فريق ملهم التطوعي عاطف نعنوع، عن اعتقاده بأن اغتيال ألفين جاء عل خلفية تحريض ضد منظمة ( IYD ) التي يعمل مديراً لمكتبها في مدينة الباب.

#عامر_الفين مدير مكتب هيئة الإغاثة الإنسانية في الشمال المحرر يودع الحياة الفانية بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة غادرة في مدينة #الباب. كان الفقيد بحسب الناشطين بطلاً من أبطال #حمص. نسأله تعالى أن يفضح قاتليه، وأن يجعل الفردوس الأعلى مأواه، ويُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/PwMfwC0hBp — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) June 15, 2022

وكشف أن قناة على تطبيق “تليغرام” لم يذكر اسمها بدأت منذ أيام التحريض ضد منظمة IYD بكثرة والنتيجة اغتيال أحد مدراء مكاتب IYD هناك.

قنوات تابعة لمخابرات النظام

وأضاف أن فريق ملهم يتعرض للتشهير من قبل هذه القنوات بشكل دائم، ولا يزعجهم ما تكتبه هذه القنوات كونها تابعة لمخابرات النظام، ولكن ما يزعج –حسب قوله- هو الردود من المتابعين المحسوبين على الثورة.

وتيليجرام أو تلغرام بالإنجليزية Telegram هو تطبيق للتراسل الفوري، حرّ ومجانيّ ومفتوح المصدر جزئيًا ومتعدد المنصات ويُركز على الناحية الأمنية، وبدأ في عام 2013 كتطبيق صغير.

لا جديد يُذكر في "المنطقة الآمنة"، وخاصةً في مدينة الباب، استهدف الانفجار اليوم العم عامر الفين (أبو عبيدة الحمصي)، مدير هيئة الإغاثة الإنسانية (IYD) في مدينة الباب حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/GXb6o7Uq2U — fadi abu alftooh (@Fadi_AbuAlftooh) June 15, 2022

وتداول ناشطون صورا لتشييع جثمان عامر ألفين “أبو عبيدة”، وهو أحد وجهاء محافظة حمص وعضو لجنة حمص بمدينة الباب.

وكان ألفين كذلك مدير مكتب واحدة من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وتعرض لانفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة الباب.

شيع اليوم جثمان الحاج عامر الفين أبو عبيدة، وهو أحد وجهاء محافظة حمص وعضو لجنة حمص بمدينة الباب ومدير مكتب واحدة من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، ألفين تعرض لانفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة الباب. pic.twitter.com/PsqUFVCpkn — خالد الخطيب – Khaled Al-Khatib (@khaleedalkhteb) June 15, 2022

تطبيق روسي

وأضاف المسؤول الإغاثي أن الكثيرين يعرفون حجم التجييش والتحريض ضد كوادر المنظمات السورية في الشمال السوري من خلال تطبيق تلغرام، التطبيق الروسي الذي يتم استخدامه من قبل حركات النازيين في ألمانيا. والذي يشكل تهديداً حقيقياً للحكومة الألمانية والتي لم تستطع حتى الآن الوصول لموظف في تلغرام لإلغاء قنوات التحريض.

“ابحث عن الإمارات”

يذكر أن إمارة آل زايد أرسلت بين عامي 2012-2014 المئات من هواتف “ثريا” متّصلة بالأقمار الصناعية، وشاركت مواقع أهم أسماء قياديي الثورة السورية الذين يمتلكونها مع أجهزة استخبارات نظام الأسد.

اغتيال مدير منظمة إغاثية في ريف حلب مقتل "عامر الفين" مدير منظمة IYD الإغاثية جراء استهدافه بعبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب 📌الباب – حلب. 📆15.6.2022 pic.twitter.com/61GFE3367B — SY24 (@Sy24ria) June 15, 2022

مما أدى إلى اغتيال ما يقارب الـ 80 قيادياً معارضاً لنظام الأسد الذين تم مشاركة مواقعهم على الهواتف التي يملكونها مع أجهزة استخبارات نظام الأسد.

وبحسب صحيفة “يني شفق” التركية آنذاك، فقد تسبّبت أبوظبي والرياض عبر هذه الخدعة بمقتل كل من زهران علوش قائد فصيل “جيش الإسلام”، وعبد القادر الصالح قائد “لواء التوحيد”، وحسان عبود قائد حركة “أحرار الشام”.