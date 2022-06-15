شاكيرا “تُشعل قلب” بيكيه بوصلة رقصة مثيرة مع فنان أمريكي بعد انفصالهما! (شاهد)

وطن – بينما تستمر تداعيات انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه، تمضي المغنية الكولومبية قدمًا في حياتها وعملها بعد الرقص على أغنية “Chantaje” مع المغني الأمريكي نيك جونز Nick Jonas.

وقامت النجمة الكولومبية، وهي عضوة في لجنة تحكيم برنامج “الرقص مع نفسي – Dancing With Myself”، مؤخرًا بتحميل مقطع فيديو لهما يستمتعان على حسابها على Instagram.بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

يبدو أن نجمة أمريكا الجنوبية قد تجاوزت كل ما حدث في الأسابيع الأخيرة بعد انفصالها عن بيكيه.

View this post on Instagram A post shared by Nick Jonas (@nickjonas)

بالرقص على أنغام أغنية “Chantaje”، إحدى أغاني شاكـيرا لعام 2016، أظهرت شاكيرا و”نيك” ما يجب عليهما تقديمه، حيث أشعلت حلبة الرقص بملابسها المثيرة وأدائها مع المغني الأمريكي.

بينما تم تأكيد انفصال شاكيرا وبيكيه مؤخرًا، يبدو أن النجمة الكولومبية قد عادت بالفعل لقضاء وقت ممتع، خاصة بعد مشاركة القصص مع “نيك” وزميلتها في تقديم البرنامج “ليزا كوشي”، الأسبوع الماضي.

وانتهت علاقة بيكيه وشاكيرا بعد 11 عاماً دون زواج، حيث أعلنا الإنفصال نهائياً قبل أيام، وسط اتهامات من المغنية الكولومبية، لمدافع نادي برشلونة الإسباني بأنه يخونها.