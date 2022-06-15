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حياتنا

شاكيرا “تُشعل قلب” بيكيه بوصلة رقصة مثيرة مع فنان أمريكي بعد انفصالهما! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رقص شاكيرا بعد انفصالها عن بيكيه watanserb.com
رقص شاكيرا

وطن – بينما تستمر تداعيات انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه، تمضي المغنية الكولومبية قدمًا في حياتها وعملها بعد الرقص على أغنية “Chantaje” مع المغني الأمريكي نيك جونز Nick Jonas.

وقامت النجمة الكولومبية، وهي عضوة في لجنة تحكيم برنامج “الرقص مع نفسي – Dancing With Myself”، مؤخرًا بتحميل مقطع فيديو لهما يستمتعان على حسابها على Instagram.بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

 

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 يبدو أن نجمة أمريكا الجنوبية قد تجاوزت كل ما حدث في الأسابيع الأخيرة بعد انفصالها عن بيكيه.

 

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بالرقص على أنغام أغنية “Chantaje”، إحدى أغاني شاكـيرا لعام 2016، أظهرت شاكيرا و”نيك” ما يجب عليهما تقديمه، حيث أشعلت حلبة الرقص بملابسها المثيرة وأدائها مع المغني الأمريكي.

بينما تم تأكيد انفصال شاكيرا وبيكيه مؤخرًا، يبدو أن النجمة الكولومبية قد عادت بالفعل لقضاء وقت ممتع، خاصة بعد مشاركة القصص مع “نيك” وزميلتها في تقديم البرنامج “ليزا كوشي”، الأسبوع الماضي.

وانتهت علاقة بيكيه وشاكيرا بعد 11 عاماً دون زواج، حيث أعلنا الإنفصال نهائياً قبل أيام، وسط اتهامات من المغنية الكولومبية، لمدافع نادي برشلونة الإسباني بأنه يخونها.

 

المصدرماركا - انستغرام - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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