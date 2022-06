“شارع خاشقجي”.. اسم طريق السفارة السعودية في واشنطن رسميا

وطن – تزامنا مع إعلان البيت الأبيض عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية ولقائه بولي عهدها محمد بن سلمان، المتهم الرئيسي في قتل وتقطيع الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، أزيح الستار رسميا عن التسمية الجديدة لشارع السفارة السعودية في واشنطن، ليحمل اسمه “خاشقجي” إلى الأبد.

وأعلنت مؤسسة “DAWN” التي أسسها الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، عام 2018، عن إطلاق اسمه على الشارع الذي يحد السفارة السعودية في واشنطن، بحضور عدد من الشخصيات السياسية الأمريكية والمقربين من خاشقجي، والذين وجهوا رسائل مباشرة وغير مباشرة للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل زيارته إلى السعودية في يوليو/تموز المقبل.

The new street sign for "Jamal Khashoggi Way" directly in front of the Embassy of Saudi Arabia in Washington, D.C. is a living memorial to the former Saudi activist, journalist and Washington, D.C. resident Jamal Khashoggi. @aalodah | @TawakkolKarman pic.twitter.com/WrDn1h1y8n

— DAWN MENA (@DAWNmenaorg) June 16, 2022