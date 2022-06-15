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شاب مقدسي يصفع مستوطنا دون أي رد فعل من الأخير!

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
watanserb.com

وطن – بثّ ناشطون فلسطينيون، مقطع فيديو يوثق لحظة صفع شاب فلسطيني في القدس لأحد المستوطنين الذي كان برفقة مستوطنين آخرين، دون أن يبدي أي منهم أي رد فعل.

وأظهر الفيديو شجاعة كبيرة من قِبل الشاب الفلسطيني وهو يوجه الصفعة لعدوه الذي بدى عاجزا عن الرد.

وأثار الفيديو احتفاء واسعا بين نشطاء موقع التدوين المصغر الذين أشادوا ببسالة الشاب الفلسطيني وقدرته على مواجهة عدوه.

وقال “حسين الفايز”: “والله كف على الوجع.. فعلا تسلم يمينه”.

وكتب “Talal Sabbah Naser”: “صوته وصل لهون”.

وغرد “Ahed Awwad”: “عندما نرى مثل هذا المشهد يختل توازن العقل ويستغرب حتى الاستغراب كيف احتل هذا القطيع الجبان ارضنا؟”.

فرد عليه “Talal Sabbah Naser”: “أسباب الاحتلال كثيرة لا مجال لذكرها ولا ننسى أن هذا وعدٌ من الله”.

وتفاعل حساب باسم “الرضا والنور”: “لا أحد يفرح القلب إلا أهل القدس”.

في السياق، بث ناشطون فلسطينيون اليوم الأربعاء، لقطات تُظهر عددا من المستوطنين وهم يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال.

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين، قد اقتحموا الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، في اعتداء مستنكر وقع تحت حماية قوات الاحتلال.

ونفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحات وساحات المسجد الأقصى المبارك.

كما استمع المستوطنون لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال.

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المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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