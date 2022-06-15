شاب مقدسي يصفع مستوطنا دون أي رد فعل من الأخير!

وطن – بثّ ناشطون فلسطينيون، مقطع فيديو يوثق لحظة صفع شاب فلسطيني في القدس لأحد المستوطنين الذي كان برفقة مستوطنين آخرين، دون أن يبدي أي منهم أي رد فعل.

وأظهر الفيديو شجاعة كبيرة من قِبل الشاب الفلسطيني وهو يوجه الصفعة لعدوه الذي بدى عاجزا عن الرد.

سلمت يمناك … اضرب … اضرب .. pic.twitter.com/5mj2pa5hdx — Talal Sabbah Naser (@sabbah_talal) June 14, 2022

وأثار الفيديو احتفاء واسعا بين نشطاء موقع التدوين المصغر الذين أشادوا ببسالة الشاب الفلسطيني وقدرته على مواجهة عدوه.

وقال “حسين الفايز”: “والله كف على الوجع.. فعلا تسلم يمينه”.

والله كف على الوجع 😂..

فعلا تسلم يمينه.. — حسين الفايز (@houssenalradain) June 14, 2022

وكتب “Talal Sabbah Naser”: “صوته وصل لهون”.

صوته وصل لهون 🤣🤣 — Talal Sabbah Naser (@sabbah_talal) June 14, 2022

وغرد “Ahed Awwad”: “عندما نرى مثل هذا المشهد يختل توازن العقل ويستغرب حتى الاستغراب كيف احتل هذا القطيع الجبان ارضنا؟”.

عندما نرى مثل هذا المشهد يختل توازن العقل ويستغرب حتى الاستغراب كيف احتل هذا القطيع الجبان ارضنا؟ — Ahed Awwad (@ahed_m) June 14, 2022

فرد عليه “Talal Sabbah Naser”: “أسباب الاحتلال كثيرة لا مجال لذكرها ولا ننسى أن هذا وعدٌ من الله”.

اسباب الاحتلال كثيرة لا مجال لذكرها ولا ننسى ان هذا وعدٌ من الله — Talal Sabbah Naser (@sabbah_talal) June 14, 2022

وتفاعل حساب باسم “الرضا والنور”: “لا أحد يفرح القلب إلا أهل القدس”.

لا احد يفرح القلب الا اهل القدس — الرضا والنور 2 (@alridawaalnoor) June 14, 2022

في السياق، بث ناشطون فلسطينيون اليوم الأربعاء، لقطات تُظهر عددا من المستوطنين وهم يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال.

تغطية صحفية : "المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال" pic.twitter.com/TPEBPWl1VN — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 15, 2022

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين، قد اقتحموا الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، في اعتداء مستنكر وقع تحت حماية قوات الاحتلال.

ونفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحات وساحات المسجد الأقصى المبارك.

كما استمع المستوطنون لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال.

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