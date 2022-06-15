الرئيسيةحياتنازين كرزون ترقص بقميص نوم وتتحدث عن دورتها الشهرية بعد فضيحتها مع...
حياتنا

زين كرزون ترقص بقميص نوم وتتحدث عن دورتها الشهرية بعد فضيحتها مع “ليو” الفلسطيني! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
زين كرزون ترقص بقميص نوم وتتحدث عن دورتها الشهرية بعد فضيحتها
زين كرزون

وطن- تجاهلت زين كرزون، مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، أزمتها مع “ليو” الفلسطيني، واستمرت بإثارة الجدل بتصرفاتها.

زين: جسدي لا يتعرق!

وشاركت زين متابعيها عبر “انستجرام”، يومها منذ لحظة استيقاظها إلى نومها، بسلسلة فيديوهات عبر خاصية “الستوري”.

ووثقت زين كرزون رحلتها إلى النادي الرياضي، وهي تقود السيارة وتتحدث عن أهمية الرياضة والمساج للتخلص من الدهون.

كما تحدثت عن الدورة الشهرية ودورها في تخزين المياه في الجسد، مؤكدة أنها تعاني من الأمر. ونصحت الفتيات باللجوء إلى الرياضة بشكل أساسي للتخلص من الأمر.

وقالت زين إن ما فاقم مشكلتها أثناء الدورة الشهرية، هو طبيعة جسدها الذي لا يتعرق بحسب تعبيرها.

وصلات رقص في السيارة

وبدأت زين بالرقص في السيارة قبل أن تصل إلى “الجيم”، وتوثق لحظاتها هناك مع مدربها.

وأعادت زين كرزون نفس اللقطات خلال نزهة مسائية ارتدت فيها بيجامة نوم ساتان، ورقصت أيضاً على أنغام أغاني محمد رمضان بينما كانت تقود السيارة.

وأنهت زين كرزون سلسلة فيديوهاتها بلقطات من السرير قبل خلودها إلى النوم.

أعمال غير قانونية

وتواجه زين كرزون تهمة القيام بأعمال غير قانونية بعدما قام المشهور الفلسطيني “ليو”، بنشر مكالمة مسربة جمعته بها.

وكانت زين تطلب من ليو تمرير بضاعة لها إلى فلسطين بطريقة غير قانونية عن طريق وسيط يهودي.

وأكد ليو أنه كان يقوم بتسجيل جميع مكالماته مع زين خوفاً من أن تغدر به.

قسم على المصحف

وأنكرت زين بفيديوهات كل ما ادعاه المشهور الفلسطيني، وحملت المصحف أمام الكاميرا مؤكدة أنها طاهرة. ثم أقسمت بأن كل ما قالته هو الحقيقة.

وأعربت شقيقة ديانا كرزون عن ندمها الشديد لثقتها في “ليو” الذي اصطحبته معها في رحلة جماعية مع أصدقائها إلى تركيا بطلب منه.

وقالت زين: “لما كنا في مطعم بتركيا، بلش ليو يصور، وقلتله بس احترم خصوصية اللي معنا. قام زعل وما أكل معنا بعدين تركنا وطلع”.

وحين توقفت زين عن متابعته مع أصدقاءها، غضب “ليو” أكثر، وتمادي في هجومه بحسب ادعاءها.

وقالت زين: “ليو من النوع اللي بيعتمد على فضايح الناس عشان يكسب متابعين”.

وتوعدت زين باللجوء إلى القضاء، موجهة حديثها لليو قائلة: “القضاء الأردني الحاكم بيني وبينك وفي دبي ونفس الإشي بتركيا”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

فضيحة زين كرزون و”ليو”.. حاولت تهريب بضاعة لفلسطين والوسيط يهودي! (فيديو)

حياتنا

زين كرزون بصور “فاضحة” والجمهور يهاجمها: “انجي خوري فرع الاردن”! (شاهد)

حياتنا

زين كرزون بتصرف صادم وملابس فاضحة بعد ساعات فقط من وفاة صديقتها! (شاهد)

حياتنا

زين كرزون تتخطى الحدود بأقصر “ميني جيب”!

حياتنا

زين كرزون بإطلالة جريئة بأزياء “لعبة الحبار” (فيديو وصور)

حياتنا

ديانا كرزون ترزق بطفلتها الأولى وزوجها يُعلن الخبر بهذه الطريقة! (شاهد)

حياتنا

فيديو الأردنية زين كرزون عن التضامن مع فلسطين ينقلب عليها بردود ساخطة

حياتنا

“سيلكون مُتحرك”.. “شاهد” زين كرزون وشقيقتها هيا وجدوا “الطبطبة” في أحضان بعضيهما وهذا ما فعلتاه!

حياتنا

“شاهد” الأردنية زين كرزون تثير ضجة بصدرها المكشوف في هذا الفيديو!

حياتنا

“حبيبتي وروحي”.. “شاهد” خطيب زين كرزون يخرج عن صمته ويكشف ملابسات سجنه بعد تجارة المخدرات!

حياتنا

نَفَّسَتْ العضلات.. “شاهد” خطيب زين كرزون الأشقر يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن وهذا ما قاله!

حياتنا

“كاسيات عاريات”.. “شاهد” زين كرزون وشقيقتها تستعرضان أجسادهن بـ”البكيني” و”روب الاستحمام”!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا