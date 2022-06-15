حيل فعالة لخفض درجة الحرارة في المنزل والحصول على البرودة بدون تكييف

وطن-مع حلول فصل الصيف بلغت درجات الحرارة حدا غير مقبول، وأصبح الجو في المنازل لا يُطاق. لذلك نعرض عليك بعض الطرق لكي تسطيع الحفاظ على برودة منزلك.

هذه الحيل تجعل من الممكن خفض درجات الحرارة المحسوسة داخل مسكن غير معزول بشكل جيد أو لا يحتوي على مكيف أو مروحة أو شرفات كافية لدخول النسيم العليل.

بحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، أصبحت موجات الحر المبكرة أكثر تواترا. بعض المنازل تكون أسطحها أو جدرانها متهالكة، ناهيك أن النوافذ بدون زجاج مزدوج، هذه المنازل عبارة عن أحواض حرارية حقيقية. عندما يكون الجو باردًا، يتطلب هذا النوع من المنازل الذي يستهلك الكثير من الطاقة، استهلاكًا مفرطًا للتدفئة.

وعندما يكون الجو حارًا أو أثناء موجة الحر، تصبح الحياة ليلا ونهارا لا تطاق. يعد الاستخدام المكثف لمكيف الهواء أو المروحة أمرًا ضروريًا. وهي مشكلة لها ثر على فاتورة الكهرباء.

لتبريد منزلك، تقول “وطن” من خلال ترجمتها، إنه من الضروري منع دخول الهواء الساخن وأشعة الشمس. هناك حركات بسيطة لدرء الحرارة عن منزلك، مثل إغلاق النوافذ والشرفات وسحب الستائر.

يوصي خبير في عزل بوضع ستائر عازلة للحرارة، ليس داخل المسكن، بل خارجه وأمام النوافذ. وهكذا يمكن حجب أشعة الشمس قبل أن تصطدم بالنوافذ. في الواقع عندما يتلامس الأخير مع الزجاج، يقوم بتسخينه ويزيد من درجة الحرارة عشرة أضعاف. تكمن ميزة هذا النوع من الستائر أيضًا في تعتيم الغرفة. وبالتالي يمنع مرور ضوء النهار.

يجدر اختيار هذه الستارة بظل فاتح ودرجة ألوان تعكس الضوء مع الحد من امتصاص الحرارة. توفر الظلال الداكنة حماية من الأشعة فوق البنفسجية. من ناحية أخرى، تمتص أشعة الشمس التي تتحول إلى حرارة.

إن تأثير الفروق الدقيقة في المنزل يأخذ معناه الكامل مع تفسيرات أماندين كرامبس، المهندسة الحضري في وكالة البيئة وإدارة الطاقة، الذي قدمها في مقال بقلم BFM TV: “إذا كانت درجة الحرارة 26 درجة مئوية، فيمكن للسقف المظلم أو الذي لونه غامقا أن يصل إلى 80 درجة مئوية، وعلى العكس من ذلك إذا كان نفس السقف مطليا بلون فاتح ستكون درجة الحرارة 45 درجة مئوية، حتى ولو كانت درجة الحررة في الخارج فوق 29 درجة مئوية”.

تفقد بضع درجات في الطقس الحار

من الممكن أيضًا إيداع أغشية واقية من الشمس على النوافذ الأكثر تعرضًا. إنهم يحجبون 75٪ من حرارة الشمس ويقللون من استخدام مكيفات الهواء. يحمي هذا أيضًا الأثاث والمفروشات والأرضيات واللوحات من التلف الناتج عن أشعة الشمس.

أخيرًا، أثبتت الحيل الأخرى المعروفة فعاليتها من وقت لآخر، مثل الاستفادة من الرطوبة. يساعد وضع شرشف مبلل أمام النوافذ أو تجفيف الملابس أمام هذه الفتحات على تبريد مكان الإقامة.