تونس: وفاة زوجة وزير الداخلية متأثرة بجروح جراء إصابتها في انفجار منزلهما

وطن – توفيت زوجة وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين؛ متأثرة بإصابة سابقة في انفجار في بيتهما.

وكانت الفقيدة قد أصيبت في 16 مايو الماضي، بحروق متفرقة جراء انفجار في المسكن الوظيفي لوزير الداخلية بتونس العاصمة نتيجة وجود تسرّب جزئي للغاز به.

وقال المتحدث باسم الحكومة ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي، في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، إن زوجة الوزير توفيت نتيجة مخلفات إصابتها في حادثة اختناق بالغاز المنزلي.

وكان انفجار قد وقع في منزل وزير الداخلية التونسي منتصف الشهر الماضي، نتيجة تسرب الغاز.

ولم يسفر الحادث عن إصابة الوزير الذي كان موجودا بالمنزل وقت وقوع الانفجار.

فيما أصيبت زوجة الوزير بإصابات طفيفة صنفت بأنها حروق من الدرجة الأولى، وقد تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، قبل أن تتوفاها المنية اليوم.

وشرف الدين يشغل منصب وزير الداخلية منذ أكتوبر الماضي، علما بأن كان رئيسا لحملة الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الانتخابات التي جرت عام 2019.

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