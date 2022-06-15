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حياتنا

بيكيه يغيظ شاكيرا ويتغزّل بحبيبته الجديدة: “أنتِ سيدتي الأولى”!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
بيكيه لصديقته الجديدة انتِ سيدتي الأولى watanserb.com
شاكيرا وبيكيه

وطن- تعد خيانة جيرارد بيكيه لاعب برشلونة المزعومة تجاه شاكيرا أحد الموضوعات التي تثير أكبر قدر من الجدل في الوقت الحالي.

شاكيرا وبيكيه
شاكيرا وبيكيه

كل يوم توجد معلومات وتفاصيل حول الشخص المحتمل الذي كان لاعب كرة القدم على علاقة به منذ أسابيع.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن مجلة “Informalia” التي كشفت المزيد من التفاصيل حول الشخص الثالث المتورط في علاقة الثنائي.

تعرّف عليها في ملهى ليلي

حيث قال تقرير خاص بالمجلة ان بيكيه تعرف على الشابة المعنية في ملهى ليلي شهير في مدينة برشلونة.

كما تشير بعض المعلومات إلى أنها تعمل نادلة في المنطقة المحلية وأنها كانت صديقة لزميله وسط لاعب برشلونة ريكي بويج.

وأفاد التقرير أيضا أن اسم حبيبة بيكيه الجديدة يبدأ بحرف C وهي تقيم في كاتالونيا، المنطقة التي يعيش فيها لاعب برشلونة.

شاكيرا وبيكيه وأطفالهما
شاكيرا وبيكيه وأطفالهما

وفي الأخير، أشارت صحيفة ماركا أن الوكلاء القانونيون لشاكيرا وبيكيه يبحثون في اتفاقية مرضية لكليهما، ولا سيما أن قضية الحضانة للطفلين ستكون النقطة الأكثر تعقيدًا أمام المحامين، مع بدء شاكيرا بالتخطيط للانتقال إلى بلد آخر ومغادرة إسبانيا نهائيًا، للابتعاد عن ضجيج وسائل الإعلام وإعادة بناء حياة جديدة.

 

المصدرماركا - ترجمة وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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