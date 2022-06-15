بيكيه يغيظ شاكيرا ويتغزّل بحبيبته الجديدة: “أنتِ سيدتي الأولى”!

وطن- تعد خيانة جيرارد بيكيه لاعب برشلونة المزعومة تجاه شاكيرا أحد الموضوعات التي تثير أكبر قدر من الجدل في الوقت الحالي.

كل يوم توجد معلومات وتفاصيل حول الشخص المحتمل الذي كان لاعب كرة القدم على علاقة به منذ أسابيع.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن مجلة “Informalia” التي كشفت المزيد من التفاصيل حول الشخص الثالث المتورط في علاقة الثنائي.



تعرّف عليها في ملهى ليلي

حيث قال تقرير خاص بالمجلة ان بيكيه تعرف على الشابة المعنية في ملهى ليلي شهير في مدينة برشلونة.

كما تشير بعض المعلومات إلى أنها تعمل نادلة في المنطقة المحلية وأنها كانت صديقة لزميله وسط لاعب برشلونة ريكي بويج.



وأفاد التقرير أيضا أن اسم حبيبة بيكيه الجديدة يبدأ بحرف C وهي تقيم في كاتالونيا، المنطقة التي يعيش فيها لاعب برشلونة.

وفي الأخير، أشارت صحيفة ماركا أن الوكلاء القانونيون لشاكيرا وبيكيه يبحثون في اتفاقية مرضية لكليهما، ولا سيما أن قضية الحضانة للطفلين ستكون النقطة الأكثر تعقيدًا أمام المحامين، مع بدء شاكيرا بالتخطيط للانتقال إلى بلد آخر ومغادرة إسبانيا نهائيًا، للابتعاد عن ضجيج وسائل الإعلام وإعادة بناء حياة جديدة.