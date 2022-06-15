بيكيه يتلقّى ضربة مريرة بعد انفصاله عن شاكيرا .. تشافي أخبره بأمر صادم!

وطن – يواجه جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني، في ضربة مريرة يواجهها بعد انفصاله عن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

صحيفة “سبورت” الكتالونية، كشفت تفاصيل الأزمة الجديدة التي تواجه “بيكيه”، موضحةً أنّ تشافي هرنانديز -مدرب برشلونة وزميله السابق- إلتقاه وأخبره أنه لن يكون لاعبا أساسيا في الموسم المقبل؛ ويعود السبب في ذلك إلى المشاكل الجسدية وسلوكه غير الاحترافي خارج الملعب.

تم الكشف عن إخبار اللاعب الإسباني بأنه لا مستقبل له في النادي منذ أسبوعين بسبب السلوك غير الاحترافي خارج الملعب وتدهور حالته البدنية.

تشافي تحدث بشكل مباشر مع بيكيه، وقال إنه لا يشكك في جودته كلاعب، وهو أمر لا يمكن إنكاره، إلا أن قدرته على التحمل جسديا في الموسم القادم أمر صعب.

كما أن مشكلة تشافي الرئيسية مع مدافع النادي الاسباني تكمن باهتماماته التجارية خارج الملعب.

ويعتقد تشافي أن رحيل بيكيه عن الفريق هو الخيار الأفضل، خاصة إذا تنازل عن بعض الأموال التي يدين له برشلونة بها، مثلما فعل كارلوس بويول سابقا الذس غادر بويول النادي الكتالوني في 2014 بعد 15 موسماً، نتيجة عدم قدرة جسده على التعامل مع متطلبات كرة القدم الاحترافية.

لكن مدافع النادي الاسباني رفض ذلك وأكد أنه لن يحدث ويريد الرد على حجج تشافي، وأنه سيتدرب بقوة أكبر للعودة إلى أفضل مستوياته.كما نقلت “ديلي ميل” عن “سبورت”

عقد جيرارد مع النادي الكتالوني يمتد إلى 2024، فيما يدين برشلونة للاعب بحوالي 40 مليون يورو من المدفوعات التجارية التي تم تأجيلها.

“على بيكيه تمزيق عقده أو إيجاد نادٍ جديد له”

يجب الآن على المدير الرياضي ماتيو أليماني إجراء محادثات مع بيـكيـه حول إمكانية قيامه إما بتمزيق عقده أو إيجاد نادٍ جديد له.

تشافي، الذي لعب 312 مباراة مع بيكيه، يريد أن يبني فريقه حول دفاع يمكنه أن يضع ثقته الكاملة فيه، ووفقًا لأسطورة برشلونة هذا شيء لا يستطيع بيكيه تحقيقه.

في السنوات القليلة الماضية، تورط بيـكيـه أيضًا في خلاف حول قيادة الاتحاد الإسباني لكرة القدم وغرم ما يقرب من 8000 جنيه إسترليني لإساءة معاملته للشرطة بعد حصوله على مخالفة وقوف السيارات.

بيكيه هو مؤسس شركة استثمارية رياضية وإعلامية تسمى Kosmos Holding، والتي أسسها جنبًا إلى جنب مع أربعة شركاء آخرين، بما في ذلك هيروشي ميكيتاني، مؤسس Rakuten ، الراعي لبرشلونة.

على الرغم من تصريحات تشافي، لا يزال بيـكيـه متعاقدًا حتى عام 2024.