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رياضة

بيكيه يتلقّى ضربة مريرة بعد انفصاله عن شاكيرا .. تشافي أخبره بأمر صادم!

بيـكيـه متعاقد مع النادي الكتالوني حتى عام 2024

أنس السالم
كتب أنس السالم
برشلونة لن يعتمد على بيكيه كلاعب أساسي في الموسم المقبل watanserb.com
برشلونة لن يعتمد على بيكيه كلاعب أساسي في الموسم المقبل

وطن – يواجه جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني، في ضربة مريرة يواجهها بعد انفصاله عن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

صحيفة “سبورت” الكتالونية، كشفت تفاصيل الأزمة الجديدة التي تواجه “بيكيه”، موضحةً أنّ تشافي هرنانديز -مدرب برشلونة وزميله السابق- إلتقاه وأخبره أنه لن يكون لاعبا أساسيا في الموسم المقبل؛ ويعود السبب في ذلك إلى المشاكل الجسدية وسلوكه غير الاحترافي خارج الملعب.

تم الكشف عن إخبار اللاعب الإسباني بأنه لا مستقبل له في النادي منذ أسبوعين بسبب السلوك غير الاحترافي خارج الملعب وتدهور حالته البدنية.

جيرارد بيكيه
جيرارد بيكيه

تشافي تحدث بشكل مباشر مع بيكيه، وقال إنه لا يشكك في جودته كلاعب، وهو أمر لا يمكن إنكاره، إلا أن قدرته على التحمل جسديا في الموسم القادم أمر صعب.

تشافي هرنانديز وبيكيه
تشافي هرنانديز وبيكيه

كما أن مشكلة تشافي الرئيسية مع مدافع النادي الاسباني تكمن باهتماماته التجارية خارج الملعب.

ويعتقد تشافي أن رحيل بيكيه عن الفريق هو الخيار الأفضل، خاصة إذا تنازل عن بعض الأموال التي يدين له برشلونة بها، مثلما فعل كارلوس بويول سابقا الذس غادر بويول النادي الكتالوني في 2014 بعد 15 موسماً، نتيجة عدم قدرة جسده على التعامل مع متطلبات كرة القدم الاحترافية.

لكن مدافع النادي الاسباني رفض ذلك وأكد أنه لن يحدث ويريد الرد على حجج تشافي، وأنه سيتدرب بقوة أكبر للعودة إلى أفضل مستوياته.كما نقلت “ديلي ميل” عن “سبورت”

عقد جيرارد مع النادي الكتالوني يمتد إلى 2024، فيما يدين برشلونة للاعب بحوالي 40 مليون يورو من المدفوعات التجارية التي تم تأجيلها.

“على بيكيه تمزيق عقده أو إيجاد نادٍ جديد له”

يجب الآن على المدير الرياضي ماتيو أليماني إجراء محادثات مع بيـكيـه حول إمكانية قيامه إما بتمزيق عقده أو إيجاد نادٍ جديد له.

تشافي، الذي لعب 312 مباراة مع بيكيه، يريد أن يبني فريقه حول دفاع يمكنه أن يضع ثقته الكاملة فيه، ووفقًا لأسطورة برشلونة  هذا شيء لا يستطيع بيكيه تحقيقه.

في السنوات القليلة الماضية، تورط بيـكيـه  أيضًا في خلاف حول قيادة الاتحاد الإسباني لكرة القدم وغرم ما يقرب من 8000 جنيه إسترليني لإساءة معاملته للشرطة بعد حصوله على مخالفة وقوف السيارات.

بيكيه هو مؤسس شركة استثمارية رياضية وإعلامية تسمى Kosmos Holding، والتي أسسها جنبًا إلى جنب مع أربعة شركاء آخرين، بما في ذلك هيروشي ميكيتاني، مؤسس Rakuten ، الراعي لبرشلونة.

بيكيه مؤسس شركة استثمارية رياضية وإعلامية
بيكـيه مؤسس شركة استثمارية رياضية وإعلامية

على الرغم من تصريحات تشافي، لا يزال بيـكيـه متعاقدًا حتى عام 2024.

المصدرديلي ميل - سبورت - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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