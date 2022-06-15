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بسبب مشهد جنسي بين امرأتين.. منظمة العفو تهاجم دولا عربية لمنعها عرض “Lightyear”

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
منظمة العفو الدولية تهاجم دول عربية watanserb.com
منظمة العفو الدولية تهاجم دول عربية

وطن- علقت منظمة العفو الدولية بيان غاضب، على منع 8 دول عربية لعرض فيلم الأنميشن “Lightyear” بسبب مشهد يروج للمثلية الجنسية، تظهر فيه قبلة بين امرأتَيْن.

وقالت المنظمة في تغريدة صادمة على حسابها في “تويتر“، إن هذا المنع يقوّض حرية التعبير ويشكّل إهانة لمجتمع الميم ـ الوصف الذي تطلقه بعض المنظمات على الشواذ جنسيا ـ. .

كما تابعت زاعمة أنه “لا يجوز فرض الرقابة على تصرّف معبّر عن الحب بين شخصَيْن مثليَيْن أو اعتباره جريمة.” وختمت تغريدتها بالقول أن “الحب حق من حقوق الإنسان.”

وكانت 8 دول على الأقلّ، منها السعودية، والإمارات، والكويت، ولبنان، وعُمان، والأردن منعت الفيلم المذكور لتضمنه مشهداً منافياً للحياء ويروج للمثلية الأمر الذي أثار حفيظ أكبر منظمة حقوقية في العالم.

ورأى نشطاء أن استمرار هذا النهج يؤدي بلا شك إلى تغيير النمط والتأثير ولو نسبياً على جزء من الصناعة لوقف هذه الممارسات، لأن هذه الدول تمثل نسبة ضخمة من سوق السينما العالمي وستؤثر بشكل أو بآخر.

“ديننا يحرم هذه العلاقات”

ولاقت التغريدة التي أرفقتها منظمة العفو بصورتين لعلم المثليين وفي الوسط صورة قلب، ردود وتعليقات غاضبة تتهم المنظمة بإشاعة الشذوذ والتشجيع عليه ومصادرة حرية الآخرين. في حين تدعي أنها تدافع عن الحريات.

حيث علق أحدهم أن “ديينا يحرم هذه العلاقات.. فهل لنا من الحرية أن نتبع ديننا.. أم أن هذه هي الحرية الواحدة التي لا تحترمونها!؟.”

فيما عبر “أبو ريّانْ” عن اعتقاده بأن الغرب لن يستطيع تغيير فطرتنا مهما حالوا يبقى الشذوذ منبوذاً وإلى المزابل.

وقال “سَعْد التركماني” إن التهوين من قبائح الذنوب لا يقل خطورة من العمل القبيح”.

وتابع مخاطباً منظمة العفو الدولية :”بدأتم بالترويج للشذوذ عن طريق كل المؤسسات الدولية قبحكم الله”.

وخاطب أبو محمد المنظمة بأنها لا تعرف ما هو الإنحراف والانحطاط الأخلاقي الذي يشهبهم –حسب قوله- مضيفاً أن “أيامكم معدودة باذن الله ونخلص من أشكالكم المنتشرة متل السم.”

وعقب “محمد صالح الحبشي”: “هذه المنظمة لا تعني لي شيئا ككويتي وهي ليست وصية على البشرية ولا على دين و عادات و أخلاق المسلمين.”

وقال “ريان البعاج “حتى الحيوانات غير العاقلة تعيش فطرة العلاقات السليمة.

وأضاف متسائلاً: “أليس من الحرية لنا رفض أفكاركم لماذا تصادرونها”.

“حالة تناقض”

وبدوره رأى ” ناصر بدر العيدان” أن منظمة العفو الدولية تعيش حالة تناقض وليس لديها تقدير لمبادىء الآخرين.

مضيفاً أن “حرية التعبير حين تتعارض مع الاخلاق تسمى وقاحة وقلة حياء وعدم احترام لذوق المجتمع ومبادئ الدين.”

بينما رأى أبو منيف أن منظمة العفو الدولية “تتغاضى عن جرائم بحق الإنسانية وفظائع ارتكبت بالسجون العراقية والإيرانية والسورية واليمنية وتتابع منع فيلم سينمائي؟!”

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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