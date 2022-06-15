الرئيسيةالهدهد"بخورة".. رحلة "عائلة تشبيحية" من دمشق إلى ألمانيا
الهدهد

“بخورة”.. رحلة “عائلة تشبيحية” من دمشق إلى ألمانيا

لم تقتصر ممارسات التشبيح والاستماتة في الدفاع عن نظام الأسد على أفراد بعينهم بل امتدت لتشمل عائلات بأكملها

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
بخورة عائلة تشبيحية watanserb.com
بخورة عائلة تشبيحية

وطن- لم تقتصر ممارسات التشبيح والاستماتة في الدفاع عن نظام الأسد على أفراد بعينهم، بل امتدت لتشمل عائلات بأكملها، من مختلف الطوائف والمنابت الاجتماعية والأجيال من الأب والأم إلى الأبناء وصولاً إلى الأحفاد.

وذلك رغم أن هذه العائلات لم تستفد شيئاً من هذا النظام وبعضها اكتوى بنار الظلم والجور منذ أحداث الثمانينات إلى الآن.

ومن هذه العائلات عائلة “الأطرش” المعروفة باسم “بخورة” التي تنحدر من قرية “مرعيان” في جبل الزاوية بريف إدلب.

وانتقلت العائلة إلى دمشق بحكم عمل الأب “حسن طاهر الاطرش” الذي كان مجنداً متطوعاً، وعندما دخل حيش النظام إلى قريته كان يرافقهم ويدلهم على بيوت الناشطين وعناصر المقاومة فيقومون بحرقها.

“مخبر سري”

وعمل مخبراً سرياً للآمن السياسي في دمشق وإرسال تقارير خاصة باسماء المتظاهرين وأحرار (جبل الزاوية احسم مرعيان المغارة فركيا بلشون) ويعطي معلومات عن الثوار وأماكنهم -كما يقول مصدر فضّل عدم ذكر اسمه لـ”وطن” –

وأضاف المصدر أن “الأطرش” فتح منزله الواقع وسط القرية لضباط النظام ينامون فيه، وخدم ابنه “طاهر حسن الأطرش” في مديرية المرور بحرستا ولا يزال على رأس عمله إلى الآن.

مسؤول أمن القواعد الجوية

كما يخدم ابنه “طارق الاطرش” في القصر الجمهوري وتم فرزه كسائق لدى اللواء “عز الدين اسماعيل” الذي كان مسؤولًا عن أمن القواعد الجوية في سوريا، قبل أن يترأس منصب إدارة المخابرات الجوية في 2002، وبقي حتى تقاعده في 2005.

ولا يزال سائقه على رأس عمله، أما الابن الثالث “حسين الاطرش” فانخرط فيما يسمى باللجان الشعبية بداية الثورة على النظام.

وبحسب شهود عيان فإن الأطرش حرق العديد من منازل أقاربه المعارضين للنظام في ضواحي دمشق انتقاماً من المقاومة التي استولت على منزله في جبل الزاوية وقتل زوج شقيقته لأسباب تتعلق بالشرف–كما يؤكد المصدر-.

وبعدها هرب إلى لبنان فبل أن ينتقل إلى ألمانيا عبر تركيا واليونان، بمساعدة قريبه المهرب “لؤي الاطرش” الموجود في مدينة أزمير التركية حالياً.

“باللباس الميداني الكامل”

ويعيش حسين الأطرش مع بقية عائلته في ألمانيا الآن، وقام بإغلاق حسابه الشخصي على “فيس بوك” الذي كان باسم “حسين الملك” ويضم صوراً من تشبيحه باللباس الميداني العسكري، وإحداها خلف رشاش “بي كي سي” الروسي.

وأخرى باللباس الميداني الكامل مع شخص آخر وخلفهما صورة تدل على تشيعه وتظهر رأس النظام وإلى جانبه حسن نصر الله وصورة تعبيرية للإمام الحسين. ودوّن على الصورة عبارة “نحن أصحاب مقولة انتصار الدم على السيف منذ أعماق التاريخ لبيك يا حسين هيهات منا الذلة”.

سوريا.. شاهد عيان يروي لـ (وطن) القصة الكاملة لـ”مقبرة الدبابات” في مورك

المصدررصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

سوريون يشبحون إلى جانب مرتزقة “فاغنر” في إفريقيا الوسطى (فيديو)

الهدهد

نظام “الأسد” يعتقل منفذ مجزرة حي التضامن بعد فضحه وتوقعات باختفائه للأبد

الهدهد

“فتون خير بيك” .. قاضية سورية هربت للإمارات تثير جدلا بما كشفته

الهدهد

مجرزة الحولة.. اغتصاب جماعي وذبح عوائل بأكملها ووفد الأمم المتحدة “شاهد ما شافش حاجة”

الهدهد

الشرطة العسكرية في ريف حلب تفرج عن مدان بجرائم حرب كان يخدم في الفرقة الرابعة

الهدهد

أحمد خطاب .. “فلسطيني سوري” يمارس التشبيح على ناشطي الثورة في شارع العرب ببرلين

الهدهد

رانيا العباسي وأطفالها الـ6 أحياء في سجون الأسد أم تم قتلهم؟ (شاهد)

حياتنا

اعتقال وتهجير وظلم.. هكذا دفع الفنانون السوريون ثمن معارضتهم لنظام الأسد

الهدهد

هكذا صفى النظام الضابط الدمشقي “كمال مقصوصة” لأنه عارض الأسد

تقارير

لتخفيف الضغط على الأسد .. اتفاق روسي – أمريكي “سري” هذه تفاصيله

الهدهد

“بريدي البريدي”.. عالم فيزياء سوري اعتقله نظام الأسد 12 عاماً وصفّاه في فرنسا بمأدبة مسمومة

الهدهد

الأمم المتحدة تقتطع نصف ما جمعه أبو فلة وتحاصص النازحين واللاجئين!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]tanserb.com

تابعنا