بابلو توري أولى صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي (فيديو)

وطن – أعلن نادي برشلونة الإسباني، التعاقد رسمياً مع الموهبة الإسبانية بابلو توري 19 عاماً، كأول صفقة له في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” برشلونة وقع مع بابلو توري، العرض ساري المفعول. حتى صيف عام 2026، كما أن قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد 100 مليون يورو”.

Barcelona confirm the signing of the talented Spanish Pablo Torre. Deal valid until June 2026, release clause included for €100m. 🇪🇸🤝 #FCB

Barça will pay €5m fee to Racing Santander plus add ons up to €20m potential package. pic.twitter.com/CA8HOHfQIQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022