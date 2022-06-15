بابلو توري أولى صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي (فيديو)

وطن – أعلن نادي برشلونة الإسباني، التعاقد رسمياً مع الموهبة الإسبانية بابلو توري 19 عاماً، كأول صفقة له في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة والتوقيع مع بابلو توري

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” برشلونة وقع مع بابلو توري، العرض ساري المفعول. حتى صيف عام 2026، كما أن قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد 100 مليون يورو”.

Barcelona confirm the signing of the talented Spanish Pablo Torre. Deal valid until June 2026, release clause included for €100m. 🇪🇸🤝 #FCB Barça will pay €5m fee to Racing Santander plus add ons up to €20m potential package. pic.twitter.com/CA8HOHfQIQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022

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كما وأردف رومانو، ” إدارة البرسا دفعت مبلغ 5 ملايين يورو إلى نادي راسينغ سانتاندير الإسباني (الدرجة الثانية)، للتعاقد مع اللاعب توري. بالإضاقة إلى 20 مليون يورو كمكافأت مالية محتملة”.

صفقات برشلونة

وكان نادي برشلونة قد نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو، عبر منصاته الرسمية، من أجواء التعاقد مع الموهبة الإسبانية الجديدة هذا الصيف بابلو توري، القادم من صفوف فريق راسينغ. الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في الدوري الإسباني.

وسيلعب توري من مواليد عام 2002 في دولة إسبانيا، مع فريق برشلونة الدرجة (ب)، مع بداية الموسم المقبل 2022-2023، كلاعب مركز خط وسط داخل صفوف الفريق الكتالوني، كما وتمهيداً لصعوده خلال الفترة القادمة للمشاركة مع الفريق الأول. بناءً على مهاراته وإمكانياته داخل الملعب.

𝐏𝐀𝐁𝐋𝐎 𝐓𝐎𝐑𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟔 💙❤️ pic.twitter.com/bJEREEDCKs — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) June 15, 2022

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كما ومن المنتظر أن يعلن برشلونة عن العديد من الصفقات الأخرى. خلال الأسابيع المقبلة، قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، المقرر في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2022.

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يشار إلى أن فريق برشلونة قد أنهى موسمه الماضي بدون أي من الألقاب المحلية والأوروبية. مكتفياً الحصول على وصافة ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه الأزلي ريال مدريد المتصدر والمتوج بلقب الليغا الإسبانية للمرة ال35 في تاريخه.

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