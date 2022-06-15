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الأمير النائم.. آخر ظهور له مع استمرار غيبوبته لأكثر من 17 عاما (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الأمير النائم watanserb.com
آخر ظهور للأمير النائم السعودي

وطن – في أحدث صور له، نشرت الأميرة السعودية، ريما بنت طلال، آخر صور تم التقاطها لإبن أخيها الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم “الأمـير النائـم”، الذي يغط في غيبوبة منذ أكثر من 17 عاما.

ونشرت الأميرة “ريما” تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” أرفقتها بصورتين للأمـير النائـم، حيث ظهر في الأولى شقيقها الأمير “خالد” برفقة اثنين شابين من أقربائهما على ما يبدو، في حين ظهر الأمـير النائم في الصورة الثانية وبجانبه عمه الأمير الوليد بن طلال.

وعلقت الأميرة على الصورتين بالقول:” ربي يحفظكم”.

تطورات على حالته الصحية

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى، وعلق على هذا الأمر في وقت سابق، قائلا: “إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه”، على حد تعبيره.

وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، حيث كانت الأميرة ريما بنت طلال أخت الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال سبق ونشرت مقطع فيديو لتحريك الأمير رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى، قائلة في تعليق العام 2019: “الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر”.

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تعرض لحادث عام 2005

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب “الأمـير النائم”.

واختلفت التشخيصات الطبية لحالة “الأمير النائم” وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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